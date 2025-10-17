1万回の折り曲げ試験クリア＆1年保証！高耐久・絡みにくいナイロンUSBケーブル『OWL-CBN1』シリーズ発売。
【製品特長】
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル
ナイロン素材でありながら絡みにくいブレイデッド（編み込み）ケーブルです。折り曲げ試験1万回の耐久性をもち、普段使いに最適な製品です。
USB PD60W充電に対応 ※OWL-CBN1CC/OWL-CBN1CLシリーズのみ
USB PD（Power Delivery）で最大60Wの充電に対応。ハイパワーな充電器と併用すれば、接続機器を通常の充電よりも短時間で充電できます。
データ転送対応
データ転送に対応しているので、スマートフォンからノートPCに写真や動画などを移動できます。
1万回の折り曲げ試験をクリア
弊社独自の厳しい条件下で1万回の屈曲試験を行っても断線が見られなかった、耐久性の高いケーブルです。
※OWL-CBN1AL/OWL-CBN1CLシリーズのみ
MFi認証取得なので安心 ※OWL-CBN1AL/OWL-CBN1CLシリーズのみ
本製品は「MFi（Made for iPhone／iPad／iPod）認証」を取得しております。iOSのアップデート後も継続してご使用いただけます。
安心の1年保証
本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
【製品仕様】USB Type-A to USB Type-C
OWL-CBN1AC7-BK (70cm/ブラック)
JANコード：4942322048215
OWL-CBN1AC7-WH (70cm/ホワイト)
JANコード：4942322048222
OWL-CBN1AC12-BK (1.2m/ブラック)
JANコード：4942322048239
OWL-CBN1AC12-WH (1.2m/ホワイト)
JANコード：4942322048246
OWL-CBN1AC20-BK (2m/ブラック)
JANコード：4942322048253
OWL-CBN1AC20-WH (2m/ホワイト)
JANコード：4942322048260
■コネクタ形状：
USB Type-A (オス) to USB Type-C (USB-C)(オス)
■製品ページ：
https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_cable/cat_cable-type-a-type-c/cbn1ac/
■販売ページ（直販店）
https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003175
■販売ページ（楽天市場）
https://item.rakuten.co.jp/owltech/owl-cbn1ac/
【製品仕様】USB Type-C to USB Type-C
OWL-CBN1CC7-BK (70cm/ブラック)
JANコード：4942322048277
OWL-CBN1CC7-WH (70cm/ホワイト)
JANコード：4942322048284
OWL-CBN1CC12-BK (1.2m/ブラック)
JANコード：4942322048291
OWL-CBN1CC12-WH (1.2m/ホワイト)
JANコード：4942322048307
OWL-CBN1CC20-BK (2m/ブラック)
JANコード：4942322048314
OWL-CBN1CC20-WH (2m/ホワイト)
JANコード：4942322048321
■コネクタ形状：
USB Type-C (USB-C)(オス) to USB Type-C (USB-C)(オス)
■製品ページ：
https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_cable/cat_cable-type-c-type-c/cbn1cc/
■販売ページ（直販店）
https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003172
■販売ページ（楽天市場）
https://item.rakuten.co.jp/owltech/owl-cbn1cc/
【製品仕様】USB Type-A to Lightning
OWL-CBN1AL7-BK (70cm/ブラック)
JANコード：4942322048338
OWL-CBN1AL7-WH (70cm/ホワイト)
JANコード：4942322048345
OWL-CBN1AL12-BK (1.2m/ブラック)
JANコード：4942322048352
OWL-CBN1AL12-WH (1.2m/ホワイト)
JANコード：4942322048369
OWL-CBN1AL20-BK (2m/ブラック)
JANコード：4942322048376
OWL-CBN1AL20-WH (2m/ホワイト)
JANコード：4942322048383
■コネクタ形状：
USB Type-A (オス) to Lightning (オス)
■製品ページ：
https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_cable/cat_cable-type-a-lightning/cbn1al/
■販売ページ（直販店）
https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003178
■販売ページ（楽天市場）
https://item.rakuten.co.jp/owltech/owl-cbn1al/
【製品仕様】USB Type-C to Lightning
OWL-CBN1CL7-WH (70cm/ホワイト)
JANコード：4942322048406
OWL-CBN1CL12-WH (1.2m/ホワイト)
JANコード：4942322048420
OWL-CBN1CL20-WH (2m/ホワイト)
JANコード：4942322048444
■コネクタ形状：
USB Type-C (USB-C)(オス) to Lightning (オス)
■製品ページ：
https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_cable/cat_cable-type-c-lightning/cbn1cl/
■販売ページ（直販店）
https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003181
■販売ページ（楽天市場）
https://item.rakuten.co.jp/owltech/owl-cbn1cl/
株式会社オウルテック
https://www.owltech.co.jp/
神奈川県海老名市に本社を構えるデジタルアクセサリーメーカー。設計・開発・製作・検査などのために必要な設備機器を自社内に備えており、すべてのお客様からのご要望にお応えできるよう、製品の不具合や問題に対応できる検査/試験設備環境を整備しております。変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、メーカーとして培ってきた技術やノウハウを発展・向上させ、安心感のある企業を目指していきます。