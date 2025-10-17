1万回の折り曲げ試験クリア＆1年保証！高耐久・絡みにくいナイロンUSBケーブル『OWL-CBN1』シリーズ発売。

株式会社オウルテック
株式会社オウルテック（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：山本哲也）は、1万回の折り曲げ試験クリアに加え1年保証で長期安心、高耐久で絡みにくいナイロン素材を編み込んだUSBケーブル「OWL-CBN1」シリーズを、オウルテックダイレクトおよび全国の各種小売店にて販売開始しました。


【製品特長】


高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル

ナイロン素材でありながら絡みにくいブレイデッド（編み込み）ケーブルです。折り曲げ試験1万回の耐久性をもち、普段使いに最適な製品です。






USB PD60W充電に対応 ※OWL-CBN1CC/OWL-CBN1CLシリーズのみ

USB PD（Power Delivery）で最大60Wの充電に対応。ハイパワーな充電器と併用すれば、接続機器を通常の充電よりも短時間で充電できます。






データ転送対応

データ転送に対応しているので、スマートフォンからノートPCに写真や動画などを移動できます。






1万回の折り曲げ試験をクリア

弊社独自の厳しい条件下で1万回の屈曲試験を行っても断線が見られなかった、耐久性の高いケーブルです。






※OWL-CBN1AL/OWL-CBN1CLシリーズのみ
MFi認証取得なので安心 ※OWL-CBN1AL/OWL-CBN1CLシリーズのみ

本製品は「MFi（Made for iPhone／iPad／iPod）認証」を取得しております。iOSのアップデート後も継続してご使用いただけます。










安心の1年保証

本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。





【製品仕様】USB Type-A to USB Type-C




OWL-CBN1AC7-BK (70cm/ブラック)


JANコード：4942322048215



OWL-CBN1AC7-WH (70cm/ホワイト)


JANコード：4942322048222



OWL-CBN1AC12-BK (1.2m/ブラック)


JANコード：4942322048239



OWL-CBN1AC12-WH (1.2m/ホワイト)


JANコード：4942322048246



OWL-CBN1AC20-BK (2m/ブラック)


JANコード：4942322048253



OWL-CBN1AC20-WH (2m/ホワイト)


JANコード：4942322048260



■コネクタ形状：


USB Type-A (オス) to USB Type-C (USB-C)(オス)



■製品ページ：


https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_cable/cat_cable-type-a-type-c/cbn1ac/


■販売ページ（直販店）


https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003175


■販売ページ（楽天市場）


https://item.rakuten.co.jp/owltech/owl-cbn1ac/


【製品仕様】USB Type-C to USB Type-C




OWL-CBN1CC7-BK (70cm/ブラック)


JANコード：4942322048277



OWL-CBN1CC7-WH (70cm/ホワイト)


JANコード：4942322048284



OWL-CBN1CC12-BK (1.2m/ブラック)


JANコード：4942322048291



OWL-CBN1CC12-WH (1.2m/ホワイト)


JANコード：4942322048307



OWL-CBN1CC20-BK (2m/ブラック)


JANコード：4942322048314



OWL-CBN1CC20-WH (2m/ホワイト)


JANコード：4942322048321



■コネクタ形状：


USB Type-C (USB-C)(オス) to USB Type-C (USB-C)(オス)



■製品ページ：


https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_cable/cat_cable-type-c-type-c/cbn1cc/


■販売ページ（直販店）


https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003172


■販売ページ（楽天市場）


https://item.rakuten.co.jp/owltech/owl-cbn1cc/


【製品仕様】USB Type-A to Lightning




OWL-CBN1AL7-BK (70cm/ブラック)


JANコード：4942322048338


OWL-CBN1AL7-WH (70cm/ホワイト)


JANコード：4942322048345


OWL-CBN1AL12-BK (1.2m/ブラック)


JANコード：4942322048352


OWL-CBN1AL12-WH (1.2m/ホワイト)


JANコード：4942322048369


OWL-CBN1AL20-BK (2m/ブラック)


JANコード：4942322048376


OWL-CBN1AL20-WH (2m/ホワイト)


JANコード：4942322048383



■コネクタ形状：


USB Type-A (オス) to Lightning (オス)



■製品ページ：


https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_cable/cat_cable-type-a-lightning/cbn1al/


■販売ページ（直販店）


https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003178


■販売ページ（楽天市場）


https://item.rakuten.co.jp/owltech/owl-cbn1al/


【製品仕様】USB Type-C to Lightning



OWL-CBN1CL7-WH (70cm/ホワイト)


JANコード：4942322048406


OWL-CBN1CL12-WH (1.2m/ホワイト)


JANコード：4942322048420


OWL-CBN1CL20-WH (2m/ホワイト)


JANコード：4942322048444



■コネクタ形状：


USB Type-C (USB-C)(オス) to Lightning (オス)



■製品ページ：


https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_cable/cat_cable-type-c-lightning/cbn1cl/


■販売ページ（直販店）


https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003181


■販売ページ（楽天市場）


https://item.rakuten.co.jp/owltech/owl-cbn1cl/



株式会社オウルテック


https://www.owltech.co.jp/



神奈川県海老名市に本社を構えるデジタルアクセサリーメーカー。設計・開発・製作・検査などのために必要な設備機器を自社内に備えており、すべてのお客様からのご要望にお応えできるよう、製品の不具合や問題に対応できる検査/試験設備環境を整備しております。変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、メーカーとして培ってきた技術やノウハウを発展・向上させ、安心感のある企業を目指していきます。