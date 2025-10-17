Upstage - CB Insights「InsurTech 50」に選出

Upstage AI株式会社

グローバルAI企業である Upstage（日本法人：Upstage AI株式会社 - 東京都港区、代表取締役：松下紘之） は、米国の調査会社 CB Insights が選出する「InsurTech 50（インシュアテック50）」において、2025年度の受賞企業として選定されたことをお知らせします。

本アワードは、AIやデータ技術を活用して保険業界の課題解決に取り組む世界の革新的企業50社を表彰するものであり、Upstageは今年初めに「AI 100」にも選出されており、これに続く快挙となります。

■ 引受プロセスを、より明確で迅速、そして“人間的”に

保険業界の引受（アンダーライティング）プロセスは、煩雑な書類、未整備なデータ、代理店や顧客からの膨大な問い合わせなどにより、しばしば非効率的な状態に陥っています。

Upstageは、「Document AI」および大規模言語モデル（LLM）の技術を用いて、非構造化データを高精度で解析し、書類審査や意思決定のプロセスにおける透明性・一貫性・信頼性を実現します。

これにより、引受担当者は膨大な事務処理から解放され、判断力と専門知識を最大限に活かせる環境構築が可能となります。

■ 「テクノロジーを”目的志向で”正しく使う企業」が未来をつくる

Upstageは、AIの導入競争ではなく、「人間中心の意思決定を支援するためにAIをどう使うか」という視点からテクノロジーを設計しています。

今回の「InsurTech 50」選出は、Upstageのこの理念が国際的にも高く評価された証であり、単純に「最も多くの技術を採用する企業」ではなく、「最も”目的志向で”正しく使う企業」が未来を形づくるという信念を体現しています。

■ Upstage AI株式会社 代表取締役 松下紘之 コメント

「このたび、CB Insightsの『InsurTech 50』に選出されたことを大変光栄に思います。

私たちは、“Building intelligence for the future of work（働き方の未来を創る）”というミッションのもと、世界で最も複雑な業務プロセスをより明確に、迅速に、そしてより人間中心の設計にすることを目指しています。

保険業界をはじめとする多様な産業において、AIとDocument技術を融合させたUpstageのソリューションが、信頼と効率を両立する新たなビジネスモデルの実現に貢献できると確信しています。」

■ CB Insights「InsurTech 50」とは

「InsurTech 50」は、米CB Insights社が毎年発表する、世界で最も革新的な保険テクノロジー企業50社を選定するレポートです。スタートアップの資金調達額、技術革新性、パートナーシップの有無、業界インパクトなど、多角的な指標から総合的に評価されます。2025年度版の詳細は、以下のリンクから閲覧できます。

CB Insights 2025 InsurTech 50 Report

https://www.cbinsights.com/research/research/report/top-insurtech-startups-2025/

■ Upstageについて

Upstageは、AIとドキュメント解析技術を組み合わせ、企業の生産性と意思決定を支援するグローバルAI企業です。米国・日本・韓国にグローバル拠点を構え、生成AIと「Document AI」を通じて、“Building intelligence for the future of work” を実現しています。当社の「Document Parse」は、PDF・Word・Excel・スキャン画像など、あらゆる文書を高精度に構造化データへ変換し、AIによるデータ活用を加速させる基盤技術として、Fortune 500企業を含む世界のエンタープライズ企業で採用されています。

▶ 公式サイト：https://www.upstage.ai/jp

【本リリースに関するお問い合わせ先】

Upstage AI株式会社 広報担当



E-mail：japan-pr-marketing@upstage.ai