「アーチホールセール」、支払い窓口を配送センターへ変更。ほとんどの商品がワンストップで受け取り可能に。

ピュアクリエイト株式会社家電・カーナビのオンラインショップ、アーチホールセール

価格.com出店22年の実績。家電やカー用品を取り扱う「アーチホールセール」を運営するピュアクリエイト株式会社（本社：埼玉県熊谷市）は、お客様の利便性向上とサービスフロー改善のため、ご注文商品のお支払い窓口を、2025年10月16日（木）より「配送センター（第3倉庫）」へ変更することをお知らせいたします。

これにより、ほとんどの商品がその場でお受け取り可能となり、お客様の待ち時間と移動の手間が大幅に削減されます。

背景・目的

これまで、ECサイトでご注文いただいた商品を直接お引き取りいただく際、一部の商品では、本部事務所でのお支払い手続き後、お客様ご自身に第3倉庫までご移動いただき、商品をお受け取りいただくというお手間をおかけしておりました。

この「お客様の貴重な時間を移動で奪ってしまっている」という状況を改善するため、本部事務所が担っていたお支払い窓口の機能を、商品の保管・出荷拠点である「配送センター（第3倉庫）」へ全面的に移転し、新しいお客様窓口として運用を開始する運びとなりました。

▼新しいお客様窓口のご案内（2025年10月16日より）

2025年10月16日(木)より、商品のお支払い・お受け取りは下記の新しい窓口にてご対応いたします。

お手数をおかけいたしますが、ご来店の際はお間違えのないようお願い申し上げます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/169597/table/28_1_782dc7e33176d31f1d6c5109456395b6.jpg?v=202510171156 ]

【旧窓口について】

アーチホールセール（本部）事務所でのお支払い対応は、2025年10月15日をもって終了いたしました。

お間違えのないよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

【お支払い・お受け取り方法の変更に関する重要なお知らせ】

2025年10月16日(木)より、ご注文商品のお支払い・お受け取り方法が以下の通り変更となります。

STEP 1：お支払いは、すべて「配送センター」へ

まず、ご注文いただいたお客様は全員、「アーチホールセール 配送センター」へお越しいただき、代金のお支払いをお願いいたします。

（※従来の本部事務所でのお支払いはできなくなりますので、ご注意ください。）

STEP 2：商品の受け取り

お支払い完了後、商品をお受け取りいただきます。商品の受け取り場所は、ご注文の商品によって以下の2パターンに分かれます。

【ほとんどの商品】→ その場で受け取り

お支払い後、そのまま配送センターで商品をお受け取りいただけます。

【ごく一部の商品】→ アーチホールセール本部（第2倉庫）へ移動して受け取り

大変恐縮ながら、ごく一部の特定商品につきましては、お支払い後に「アーチホールセール本部（第2倉庫）」へご移動いただき、商品をお受け取りいただく必要がございます。

対象のお客様には、お支払いの際にスタッフより、本部（第2倉庫）へのご案内と地図をお渡しいたします。

【お客様へのお願い】

今回の変更により、ほとんどのお客様にとっては移動の手間がなくなり、より便利になります。

しかし、一部のお客様には引き続きご移動のお手間をおかけする形となり、大変心苦しく思っております。

（将来的には、すべての商品を配送センターでお渡しできるよう、現在も改善を進めております。）

今後の展望

私たちピュアクリエイト株式会社は、「アーチホールセール」「おしゃれcafe」「ブランピュア」といった特色あるECサイトを通じて、お客様の毎日を豊かにする商品とサービスを提供してまいりました。

これからも、お客様一人ひとりの声に真摯に耳を傾け、今回のサービス改善に留まることなく、より快適で楽しいお買い物体験を追求し続けてまいります。

ピュアクリエイト株式会社

ピュアクリエイトは、「まっさらから創造する」をコンセプトに掲げ、ジャンルを問わず市場の優れた商品やサービスを多くの方へお届けしています。



家電通販サイトとして愛され続ける『アーチホールセール』は家電・カーナビジャンルで数々の賞を受賞するなど根強い人気を誇ります。



美容・健康雑貨通販サイト『おしゃれcafe』（オシャレカフェ）は楽天市場店で3年連続でSOYジャンル大賞受賞も達成し、更なる拡大化に舵を取る為、取引先は随時募集中です。



『BLANC PURE』（ブランピュア）は、注目の美容成分「ナイアシンアミド」を配合した、大人のための保湿スキンケアブランドです。

美白*とシワ改善のWの効果で、年齢とともに変化する肌悩みに応え、健やかな輝きを育みます。

*メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ





