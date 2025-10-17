アミューズメントポーカーに特化した店舗管理システム「Waitinglist」導入店舗が100店舗を突破

株式会社Waitinglist

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、会長 兼 CEO：亀山敬司、以下DMM ）のグループ会社としてアミューズメントポーカー事業を展開する株式会社Waitinglist（本社：東京都港区、代表取締役：Kim Hongsung、以下Waitinglist）は、自社で開発・提供する店舗管理システム「Waitinglist」の導入店舗数が100店舗を突破したことをお知らせいたします。

■都内を中心にポーカースポットが急増中

今、ポーカーが従来の「ギャンブル」というイメージを覆し、緻密な戦略と駆け引きが魅力の「マインドスポーツ」として日本で急速に人気を拡大しています。この人気を象徴するように、国内のポーカースポットは500店舗近くにまで増加し、仕事帰りのビジネスマンの社交場として、また性別・年齢を超えて共通の趣味を持つ人々と交流を深める新しいコミュニティとして、幅広い層の関心を集めています。

当社が提供する店舗管理システム「Waitinglist」はそんなポーカーを通じた新しいコミュニティの拡大を後押しし、店舗とプレイヤーをつなぐインフラとして機能し、この度、導入店舗数が100店舗を突破いたしました。（2025年09月時点）

■目指すは「最高のユーザー体験」、「また遊びに来たい」と思うお店へ

アミューズメントポーカー特化型店舗管理システム「Waitinglist」は、単なる運営効率化ツールではありません。店舗運営に必要な機能（チップ管理やトーナメント作成など）を網羅しながら、ユーザーの「体験価値」が向上できる仕掛けを多彩に搭載しています。

・ポーカーで「競う」：プレイヤーの向上心を刺激する「ランキング機能」

リングゲームのチップの増減やトーナメントの順位に応じたスコアで即時に順位が反映。アプリを通して「いつでも」「どこでも」自分の順位が確認できる。

・ポーカーを「記録する」:一目で自分のプレイした結果が見れる「戦績機能」

リングゲームでのチップ増減やトーナメントの順位、総プレイ時間などの戦績が自動で記録され、いつでも自分のスタッツをアプリを通して可視化することができる。

・ポーカーで「つながる」：新たなコミュニティを生む「フレンド機能」

お店に遊びに来ているプレイヤーがリアルタイムで視認でき、「〇〇さん来てるから遊びに行こうかな！」というような新たな集客導線を提供。またその場で気になった人とフレンド登録することで、ポーカーを通じて新たな交流・コミュニティが生まれる。

これらのポーカーをゲーム感覚で楽しめる仕掛けがプレイヤーの「もっとポーカーが楽しくなる」「もっとお店に通いたくなる」という思いを生み、その店舗へのファン化を促進します。

■Waitinglistの目指す「未来」

「ポーカーしたいのに、どこのお店に行ったらいいのかわからない」

「もっとプレイヤーにお店を知って欲しい、お店に通って欲しい」

こうしたプレイヤーと店舗の架け橋となるのがWaitinglistの役割です。

「今日、ポーカーしたい」と思った時に誰もが手軽にポーカースポットを検索でき、自分に合ったお店をすぐに見つけられる。店舗はWaitinglistを基盤として新たなファンを獲得し、店舗独自のコミュニティを形成する。

そうして育ったプレイヤーがやがて大きな舞台で活躍し、誰もが知るような世界的なスタープレイヤーが日本から輩出される───。

そんな未来を実現するために私たちWaitinglistは今後もサービスの向上に努め、アミューズメントポーカー業界の発展に邁進していきます。

