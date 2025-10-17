NewDays限定！Ｖプリカギフト値引きキャンペーン

ライフカード株式会社

ライフカード株式会社(代表取締役社長：増井　啓司)が発行するVisaプリペイドカード『Ｖプリカギフト』について、2025年10月17日（金）より実施するNewDays限定キャンペーンの開始をお知らせします。




■キャンペーン概要

キャンペーン期間中、NewDays店内のギフトカードコーナーにあるＶプリカギフトを購入すると、通常価格よりお安くご購入いただけます。



　通常販売価格 3,250円　⇒　3,000円で購入可能（250円OFF！！）
　通常販売価格 5,290円　⇒　5,000円で購入可能（290円OFF！！）


■キャンペーン期間

2025年10月17日（金）～2025年10月31日（金）


■購入可能券種

3,000円券、5,000円券


■キャンペーン対象者

キャンペーン期間中にNewDaysでＶプリカギフトを購入した方


■Ｖプリカギフトについて

Vプリカギフトは、インターネット専用のVisaプリペイドカードです。


裏面をスクラッチすると表示されるカード番号を使用し、


あらかじめチャージされた金額の範囲内で、クレジットカードと同じようにお買い物ができます。


AmazonやYahoo！ショッピング、ゲームへの課金等にご利用ください。


※一部利用できないVisa加盟店がございます。


カード情報はＶプリカ⁺アプリ、またはWebの場合はＶプリカギフトサイトより確認いただけます。


■注意事項

※NewDays KIOSKでの購入も本キャンペーンの対象となります。


（一部お取り扱いのない店舗がございます。）


※ＶプリカギフトはVisaカードが利用できるショッピングサイトでご利用できます。


（月額料金のお支払い等、一部ご利用いただけない先があります。）


※購入したＶプリカギフトの有効期限はご購入から1年を経過したその月末です。


※ご購入後の返品、交換は一切お受けできません。


　また、紛失・盗難、および第三者への譲渡に関しては、一切責任を負いません。


※Ｖプリカギフト登録後、購入履歴画面に表示されるＶプリカギフトのお支払金額は通常価格の3,250円、5,290円と表示されます。