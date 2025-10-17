¥À¥¤¥¥¢¥¯¥·¥¹¡¢¤¨¤Ò¤á¤³¤É¤â¤Î¾ë¤Ç¡Ö¿å´Ä¶¥¤¥é¥¹¥ÈÅ¸¡×¤ò³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥¥¢¥¯¥·¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦É²¸©¾¾»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âçµµ Íµµ®¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î18Æü(ÅÚ)¤«¤é11·î30Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢°¦É²¸©¤Î»ùÆ¸¸üÀ¸»ÜÀß¡Ö¤¨¤Ò¤á¤³¤É¤â¤Î¾ë¡×¡Ê¾¾»³»Ô¡Ë¤Ë¤Æ¿å´Ä¶¥¤¥é¥¹¥ÈÅ¸¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨¥¤¥é¥¹¥È¤Î³µÍ×
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢°¦É²¸©±§ÏÂÅç»ÔÎ©ÄáÅç¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤È¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ö¿å´Ä¶¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È·×49ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æó¤Ä¤Î¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤«¤é¡¢¹ñ¤äÊ¸²½¤ò¤³¤¨¤¿¡È¿å¤Ø¤Î»×¤¤¡É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¤¤äÀî¤ÎË¤«¤µ¡¢¿å¤ò¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Ä¤·¤¯¤ß¤Ê¤É¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥¹¥ÈÅ¸³«ºÅ¤Î·Ð°Þ
Åö¼Ò¤Ï2025Ç¯5·î¡¢°¦É²¸©±§ÏÂÅç»Ô¤ËÂÐ¤·¡¢´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ô²½Áå¤ò´óÉí¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢±§ÏÂÅç»ÔÎ©ÄáÅç¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤Î³§¤µ¤ó¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¾ô²½Áå³Ø½¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¹©¾ì¸«³Ø¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾®³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÅöÆü³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜ¥¤¥é¥¹¥ÈÅ¸¤Ç¤ÏÁ´33ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥³¥Ôー¤Ï´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë¤Æ´óÉí¤·¤¿¾ô²½Áå¤Ë¤âÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤È¾ô²½Áå¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ô²½Áå³Ø½¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò
±§ÏÂÅç»Ô¤Ë´óÉí¤·¤¿¾ô²½Áå
¤Þ¤¿¡¢6·î¤Ë¤ÏÅö¼Ò¤Î³¤³°¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëDAIKI AXIS ENVIRONMENT¡ÊPVT¡ËLTD.¡Ê¥¹¥ê¥é¥ó¥«¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¸½ÃÏ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¿å´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤È¥¤¥é¥¹¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À½½Ê¬¤Ë¿å¤ò½èÍý¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ö¤«¤é¡¢Àî¤ä³¤¤Î±øÀ÷¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¼«Á³¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ä¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤¬¿§Á¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤«¤éÁ°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´116ÅÀ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ËÜ¥¤¥é¥¹¥ÈÅ¸¤Ç¤ÏÆþÁª¤·¤¿16ÅÀ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Ç¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÍÍ»Ò
¥¤¥é¥¹¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÉ½¾´¼°²ñ¾ì
º£²ó¡¢°¦É²¸©Æâ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿å´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´Ø¿´¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈÅ¸¤ò³«ºÅ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤«¤ì¤ë¡Ö¿å¤ÎÀ¤³¦¡×¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿å´Ä¶¥¤¥é¥¹¥ÈÅ¸ ³«ºÅ³µÍ×
´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î18Æü(ÅÚ)～11·î30Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§¤¨¤Ò¤á¤³¤É¤â¤Î¾ë¡¡¤¢¤¤¤¢¤¤»ùÆ¸´Û 3F ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥³ー¥ÊーÁ°ÅÏ¤êÏ²¼
¡¡¡¡¡¡¢©791-1135 °¦É²¸©¾¾»³»ÔÀ¾ÌîÄ®²µ108ÈÖÃÏ1
¡¡¡¡¡¡¢¨³«±àÆü¡¦³«±à»þ´ÖÅù¤Ï¡¢¤¨¤Ò¤á¤³¤É¤â¤Î¾ë ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°HP¡§https://www.i-kodomo.jp/
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨±àÆâ¤Î°ìÉô¾è¤êÊª¡¦¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤ÏÊÌÅÓÎÁ¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú»²¾È¡Û
- 2025Ç¯7·î11Æü¡Ö¥À¥¤¥¥¢¥¯¥·¥¹¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Ç¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤È¥¤¥é¥¹¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü ～ »Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÉÁ¤¯¡È¿å»ñ¸»¤È»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¡É～(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS03821/11a1e9c0/6f0f/459e/b092/0bcaefba7527/140120250711512648.pdf)¡×
- 2025Ç¯8·î7Æü ¡Ö¥À¥¤¥¥¢¥¯¥·¥¹¡¢°¦É²¡¦±§ÏÂÅç»Ô¤è¤ê´¶¼Õ¾õ¼õÂ£ ～ ´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤È¾ô²½Áå³Ø½¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÃÏ°è¹×¸¥¤ò¼Â¸½ ～(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS03821/fdc48db9/083b/4fd7/a1be/74e6de16b378/140120250807533862.pdf)¡×
- ¥À¥¤¥¥¢¥¯¥·¥¹ YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÆÃÊÌ¥àー¥Óー¡ÖÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ô²½Áå¤È¤È¤â¤Ë(https://www.youtube.com/watch?v=7pXuZyqEnvk)¡×
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/100161/table/19_1_ef1eb57396b722b78bcaaf6915c5cfae.jpg?v=202510170726 ]
¢¡ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥¥¢¥¯¥·¥¹ ·Ð±Ä´ë²èÉô
¡¡E-mail¡§ir@daiki-axis.com