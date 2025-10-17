【新宿プリンスホテル】「ザ・ステーション カフェバー」 開業10周年記念 まるごとオマール海老のスペシャルピザを販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

新宿プリンスホテル（所在地：東京都新宿区歌舞伎町 1-30-1 総支配人：三宅康晴）では、館内のレストラン「ザ・ステーション カフェバー」にて、2025 年 12 月 1 日（月）～12 月 25 日（木）で、開業 10 周年を記念した特別メニューを販売いたします。2015 年 12 月 11 日に開業して以来、西武新宿駅という抜群の利便性を誇り、多くのお客さまに「駅のカフェバー」としてご愛顧いただいてまいりましたが、このたび 10 周年を迎えるにあたり、日ごろの感謝を込めて記念の特別な食体験をご用意いたしました。目玉となる「まるごとオマール海老のピザ」は、オマール海老をまるごと一尾使用し、10 周年にちなんで 10,000 円にてご提供いたします。

この特別な機会でしか味わえない贅沢な逸品を是非ご体験ください。

10 周年記念メニュー 概要

まるごとオマール海老のピザ イメージ

まるごとオマール海老のピザ

開業10 周年にちなんで 10,000 円という特別な価格設定とした「まるごとオマール海老のピザ」は、オマール海老を丸ごと一尾贅沢に使用した、旨味たっぷりの逸品です。ボイルしたオマール海老の殻から丁寧に仕込んだ濃厚なアメリケーヌソースをベースに、当店のピザ窯で焼き上げる香ばしい生地と、濃厚な海老の風味が織りなす極上の味わいをお楽しみいただけます。

【販売期間】2025 年 12 月 1 日（月）～25 日（木）

【場所】新宿プリンスホテル（B1） 「ザ・ステーション カフェバー」

【商品】まるごとオマール海老のピザ ※数量限定

【料金】\10,000

【ご予約】予約係 TEL:03-3205-1124（受付時間：10:00A.M.～5:00P.M.）

【URL】https://www.princehotels.co.jp/shinjuku/plan/cafebar/10anniversary/menu

※レストラン商品の料金には、消費税が含まれております。

※こちらの商品はご利用の 2 日前までにご予約ください。

※当社のレストラン、宴会場における食物アレルギー対応につきましては、8 品目（えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生）のみとさせていただきます。8 品目の対応をご希望のお客さまは、 事前にお申し出ください。

※仕入れの状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。

※原則予約制のメニューでございます。食材の在庫状況により当日ご案内できる場合もございます。詳しくは係へお問合せください。

※上記内容は、2025 年 10 月 17 日(金)現在の情報であり、内容は変更となる場合がございます。

※写真はイメージです。