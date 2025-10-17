【11/6 Web開催決定】第２弾！意外と知らないリワークのこと～従業員に勧める際に知っておきたいリワーク施設の費用や利用の流れ～

株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント

株式会社アドバンテッジリスクマネジメントは、2025年11月6日(木)に人事労務担当者、人事、ダイバーシティ推進担当様を対象としたWebセミナー「第２弾！意外と知らないリワークのこと～従業員に勧める際に知っておきたいリワーク施設の費用や利用の流れ～」を開催いたします。

本セミナーでは、「リワークとは何か？」「実際にどのくらいの費用がかかるのか？」「どんなプログラム内容があるのか？」といった具体的な疑問を解説。通所型や、オンラインで出来る企業内リワークにおける具体的なプログラム例もご紹介します。

リワーク導入を考えている企業のみなさまへ

近日開所予定「アドバンテッジリワーク＆ジョブセンター神田」の現場にも直接繋ぎ、実際に支援計画を立てているサービス管理責任者から利用開始から終了までの流れについても解説します！

リワークの様々な選択肢を、ぜひご参考にしてください。

セミナー概要（お申し込みはこちら）

◆このような方にオススメのセミナーです

●復職支援の手段を探しているが、それぞれのリワークではどういうプログラムを提供しているのか情報収集したい

●従業員の休職・復職支援を任されている人事担当者

●他社ではどのようなリワークを導入しているのか事例を知りたい

●7月のリワークのセミナーにも参加したけれど、利用開始までの流れをもう少し詳しく知りたい

■日時：2025年11月6日(木) 16:00～17:00 (入室開始：15:50)

■申込期間：2025年10月31日(金) 18:00まで

■参加費：無料

■対象：人事労務担当者、人事、ダイバーシティ推進担当様

■主催：株式会社 アドバンテッジリスクマネジメント

■講演内容

・リワークとはなにか

・リワークの種類と特徴、それぞれの費用感などの基礎知識

・リワーク施設スタッフが解説！リワーク施設でプログラムを受ける際の流れ

・当社リワーク施設およびオンラインリワークサービスのご紹介

■その他：当セミナーは、ウェブセミナー配信ツール「Zoom」を利用して配信いたします。

株式会社アドバンテッジリスクマネジメント

(本社：東京都目黒区、代表取締役社長：鳥越 慎二)

https://www.armg.jp/

1995年、休職者の所得を補償する保険「GLTD(団体長期障害所得補償保険)」専業代理店として創業。

2002年より、日本で初めてストレスチェックを取り入れた、予防のためのEAP(従業員支援プログラム)サービスの提供を開始し、周辺領域へと事業を拡大。

現在は、EAPや研修・ソリューション、健康経営支援を軸とする「メンタリティマネジメント事業」、病気・ケガ、出産・育児、介護による休業・復職支援や仕事との両立支援を軸とする「就業障がい者支援事業」、個人向け保険販売を軸とする「リスクファイナンシング事業」を展開。

従業員の「ウェルビーイング」、「ハピネス」向上を掲げ、今後は福利厚生アウトソーシングや労務管理支援、組織活性のためのツールなどへと事業拡大。各種サービスのDX化を推進し、効果につながるプラットフォームとソリューションをより多くの企業に提供しウェルビーイング領域における圧倒的地位を目指す。