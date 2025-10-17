株式会社サンジゲン株式の追加新株引受に関するお知らせ

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明、証券コード：7803）は、株式会社サンジゲン（本社：東京都杉並区、代表取締役：松浦裕暁、以下「サンジゲン」）が実施した第三者割当増資において、新株を追加で引き受けましたのでお知らせいたします。

＜本資本業務提携の概要＞

当社は2019年にサンジゲンの新株を引き受けて以降、資本参加のみならず業務提携を強化してまいりました。

特に、「BanG Dream!」をはじめとした当社IPのアニメーション制作を継続的にお願いしており、作品創出の面で重要な役割を担っていただいています。

今回の追加引受は、制作基盤の安定化と設備投資を通じた制作力の強化を目的としており、当社として同社への資本支援を拡充するものです。

本件引受の結果、当社のサンジゲンに対する持分比率は 14.4％ となっております。

サンジゲンは当社主要コンテンツのアニメーション制作を担う重要なパートナーであり、今後も協力体制を強化し、継続的な作品創出と制作体制の拡充を目指してまいります。

＜株式会社サンジゲン 会社概要＞

会社名：株式会社サンジゲン

代表者：代表取締役 松浦 裕暁

本社所在地：東京都杉並区上荻一丁目2番1号

設立：2006年3月

事業内容： 3DCGを中心としたアニメーション制作、映像・ソフトウェア・デザインなどのコンテンツ制作事業

URL：https://www.sanzigen.co.jp/

＜株式会社ブシロード 会社概要＞

会社名：株式会社ブシロード

代表者：代表取締役社長 木谷 高明

本社所在地：東京都中野区中央1-38-1 住友中野坂上ビル

設立：2007年5月

事業内容：TCG・デジタルゲームの企画・開発、アニメの企画・制作・プロデュース業務

URL：https://bushiroad.co.jp/