「住友不動産ベンチャーサミット2025」に協賛

株式会社セキュア

「AI（画像解析）×セキュリティ」で企業の課題解決のためのビジネスソリューションを提供する株式会社セキュア（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：谷口 辰成、証券コード：4264、以下「セキュア」）は、2025年10月29日（水）に新宿住友ビル三角広場で開催される「住友不動産ベンチャーサミット2025」に協賛することをお知らせいたします。

本サミットは、スタートアップと大手企業、金融機関などが一堂に会する大規模なビジネスマッチングイベントです。成長が期待されるスタートアップや業界を牽引する企業が多数登壇し、昨年は申し込みが2,600名を超えるなど、多数の商談・連携が生まれています。全国から注目のスタートアップが参加する場として高い評価を得ています。

当日は、セキュアが提供するオフィス向けの顔認証を活用した入退室管理システムや、監視カメラとAIを掛け合わせたソリューションをご紹介するブースも設置予定です。

セキュアは、スタートアップの成長支援やイノベーション創出を重要な使命と捉えています。本イベントへの協賛を通じて、セキュアの技術・ノウハウを活用した協業機会の創出や、産業発展への貢献を一層推進してまいります。

【イベント概要】

名称：住友不動産ベンチャーサミット2025

日時：2025年10月29日（水）10:00～20:00

会場：新宿住友ビル 三角広場（東京都新宿区西新宿2丁目6番1号）

主催：住友不動産株式会社

公式サイト：https://office-b.sumitomo-rd.co.jp/venturesummit/2025.html

【ブース展示内容】

１.SECURE AI Office Base

オフィスのエントランス向けセキュリティシステムです。AIを活用して社員の安全と働きやすさを追求する企業向け「クラウド型入退室管理システム」で、従業員規模数十名から千人超えの企業まで幅広く対応することが可能です。

https://secureinc.co.jp/aioffice/

２.SECURE AI BOX

SECURE AI BOXは、 ネットワーク監視カメラシステムにSECURE AI BOXを接続することで

AIによる解析と通知が可能になります。

転倒検知・エリア侵入検知・うろつき検知・炎＆煙検知などの 防犯や安全管理対策として、

また人数カウント・混雑状況・車両カウントなどの マーケティングとしての活用も可能です。

https://secureinc.co.jp/solution/secure-vs-feature2.html

■セキュアについて

会社名 ： 株式会社セキュア

所在地 ： 〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 新宿住友ビル20階

代表者 ： 代表取締役社長 谷口 辰成

設 立 ： 2002年10月16日

URL ： https://secureinc.co.jp/

「AI×セキュリティで新しい価値を創る」をビジョンに掲げ、入退室管理システムや監視カメラシステムに、AI（画像認識）技術を掛け合わせた付加価値の高いセキュリティソリューションを提供しています。顔認証による入退室管理システムでは、数量ベースにおいて2020年以降連続してマーケットシェアNo.1を獲得。中小から大手企業まで過去13,000社以上の導入実績があり、性能・コスト・安定性を考慮したシステムの設計や設置環境までの最適化をサポート。あらゆる空間の安心・安全と最適なソリューションをご提案します。