富士スピードウェイがFIA環境認証プログラムにおいて最高位「3つ星」を取得

富士スピードウェイ株式会社

富士スピードウェイ株式会社（所在地：静岡県駿東郡小山町、代表取締役：酒井良）は、

国際自動車連盟（FIA）が推進する「FIA環境認証プログラム（FIA Environmental Accreditation Programme）」において、最高位である「3つ星（Three-Star）」の認証を取得いたしました。

この認証は、FIAが定める17の評価項目に基づき、環境マネジメント体制や持続可能性への取り組みを総合的に評価するもので、3つ星は「ベストプラクティス（最良の実践）」を示す最高ランクです。

今後も、富士スピードウェイといたしましては、この取組みをさらに加速させ、たくさんの笑顔を咲かせるモビリティ体験とモータースポーツ振興、及び人材育成を実践する場であることを活かして、地球環境や社会課題への対応に取組み、持続可能な未来づくりに貢献します。

※ご参考 FIA環境認証プログラム(FIA Environmental Accreditation Programme)

ウェブサイト（英語） https://www.fia.com/environmental-accreditation-programme