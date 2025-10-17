【新機能リリース】「KASIKA」シナリオLINE送信機能 ―LINEによる自動フォローでアポ獲得率・来場率の向上を実現―

Cocolive株式会社

機能概要

住宅・不動産業界向けの自動追客・商談管理ツール『KASIKA（カシカ）』を提供するCocolive株式会社は、住宅・不動産業界で活用が進むLINE連携を拡張し、「シナリオLINE送信機能」を新たに実装しました。

「KASIKA」は今回の機能追加によりLINEでもシナリオ運用が可能になりました。チャネルが広がることで、顧客の属性やフェーズに応じた最適な接点を、同じ仕組みの運用フローで構築できます。

「シナリオLINE送信機能」は、あらかじめ作成した複数のLINEメッセージを、設定した条件とスケジュールに沿って自動で順番に配信できる機能です。

たとえば「顧客登録時」や「資料請求があった時」など、特定の条件を満たしたタイミングをきっかけに自動でメッセージを配信することができます。

中長期的に育成したい顧客へのアプローチを自動化させ、営業活動をサポートいたします。

既に「KASIKA」で実装されている「シナリオメール」のLINE版にあたる機能であり、メール配信運用に慣れた担当者にとっても直感的に使いやすい構成となっています。

シナリオ作成画面では、プレビューでメッセージ内容を事前確認できます。

配信後は、LINEメッセージ内のリンクがクリックされると、行動履歴が自動で反映され、どの顧客がどのリンクを何回クリックしたかをリアルタイムで確認できます。

活用シーンと期待効果

●資料請求直後の自動フォローに活用

資料請求直後に、LINEで自動的にお礼メッセージや次の行動を促す案内を配信。

担当者が対応できない時間帯でも即時フォローが可能になり、対応漏れの防止や顧客満足度の向上、商談率アップにもつながります。

●イベント・見学会前のリマインドに活用

来場予約をした顧客に対し、開催前日に自動でリマインドを送信。直前での案内漏れや失念を防ぎ、お客様の来場率アップに直結します。担当者は別の商談準備に時間を割けるようになり、業務効率も向上します。

●段階的な情報提供で関係を継続

数日～数週間にわたり、住宅事例や施工のこだわりなどを自動配信し、継続的にブランド接点を維持。お客様に“覚えてもらえる存在”として残ることで、企業やブランドの認知向上につながります。

KASIKA独自の強み

●追加費用なしで圧倒的品質の制作代行

KASIKAを活用する約1,200社様の成功事例データを基に、専任チームが投稿文や、リッチテキスト(画像)を追加費用なしで制作代行致します。

知見や人手が足りない場合も、しっかりと成果に貢献します。

●AIアシスタント機能で自動作成

KASIKAのAIアシスタント機能を使えば、AIが投稿文を自動で作成。このAIにもKASIKAユーザー

約1,200社様の成功事例データが活かされているため、誰でも簡単に「効果のある」文章を作成できます。

「KASIKA」およびCocoliveのサービスについて

Cocolive株式会社は、住宅会社・不動産会社の営業・マーケティング活動を支援するため、以下のサービスを提供しています。

●自動追客・商談管理ツール『KASIKA』の提供

顧客管理、追客、反響対応の自動化を実現するマーケティング・オートメーション（MA）ツールです。自動メール送信、ポータル反響の自動取り込み、顧客行動の可視化などにより、営業生産性を高めます。

●高いコンサルティング力による運用支援（追加費用なし）

ツール導入後も、現場の業務フローや反響獲得の課題に応じた改善提案を、月額料金内で提供。

成果につながる運用をサポートします。

●クオリティの高いクリエイティブ制作（追加費用なし）

メルマガ・LP・バナー・営業資料など、デザイン性と訴求力を兼ね備えた制作物を、

追加費用なしでワンストップ提供。

提案力・顧客体験の向上に貢献します。

Cocoliveは、単なるツール提供にとどまらず、住宅・不動産業界のDXパートナーとして、成果創出までを一貫して支援しています。

会社概要

会社名：Cocolive株式会社

所在地：東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio 神保町 7階

代表者：代表取締役 山本 考伸

設立：2017年1月

事業内容：住宅・不動産業界向け自動追客・商談管理ツール「KASIKA」の開発・提供、不動産DX事業

URL：https://www.cocolive.co.jp/

問い合わせ先

工務店・不動産会社の方からのお問い合わせ先：

Cocolive株式会社 カスタマーサクセス部 五月女亮太

本プレスリリースに記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。