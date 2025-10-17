株式会社サンヴィレッジ、栃木県足利市に2MW/8MWhの自社蓄電所を建設・系統連系
株式会社サンヴィレッジ
足利市借宿蓄電所
株式会社サンヴィレッジ（本社：栃木県足利市、代表取締役 三村 挑嗣、以下「当社」）は、栃木県足利市において建設した2MW/8MWhの自社蓄電所を、2025年9月16日に系統連系いたしましたのでお知らせいたします。
本蓄電所のアグリゲーターは丸紅新電力株式会社で、卸売市場・需給調整市場・容量市場において運用を行います。なお、本蓄電所は当社にとって初めての自社運用案件となります。また、当社が建設した高圧蓄電所の系統連系実績は、中部電力管内で3件、東京電力管内で1件、合計4件となりました。
当社は2012年の創業以来、「地域との調和と協調」を大切にし、「安全・安心な発電所の実現」をポリシーとして、北関東を中心に太陽光発電所の開発・建設を進めてまいりました。近年では、非FIT（固定価格買取制度外）による太陽光発電所の開発にも積極的に取り組んでいます。
再生可能エネルギーのさらなる普及には、電力系統の安定運用を確保する「調整力」としての蓄電池導入が不可欠です。当社は北関東にとどまらず全国各地で系統用蓄電所の開発・建設を推進しており、今後250か所・合計500MWの開発を目標に掲げています。これにより、再生可能エネルギーの普及拡大と脱炭素社会の実現に貢献してまいります。
足利市借宿蓄電所
【サンヴィレッジ】
社 名：株式会社サンヴィレッジ
代 表：代表取締役 三村 挑嗣
所 在 地：栃木県足利市寺岡町351番地
事業内容：太陽光発電所、系統用蓄電所の開発と再生可能エネルギー事業
会社ホームページ：https://sunvillage-co-ltd.com/
＜本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社サンヴィレッジ
TEL：03-6810-2685
info@sunvillage-co-ltd.com