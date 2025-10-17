粧美堂のキッズコスメ『Petit Recipe（プチレシピ）』がリニューアル！キッズも大人もときめく新シリーズが登場(ハート)

粧美堂株式会社

化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田正秀、以下 粧美堂）は、キッズコスメ「Petit Recipe（プチレシピ）」より、天使の羽がワンポイントのリニューアルしたメイクアップアイテム・雑貨と、大人向けのカラーを使用した「Petit Recipe Ribbon（プチレシピ リボン）」を、2025年10月15日（水）より発売しました。

「メイクは可愛くなれるひとさじの魔法」がコンセプトの『Petit Recipe（プチレシピ）』がリニューアルして新登場。子供向けシリーズは、アイシャドウパレット・リップグロス・リップカラースティック・チャーム型リップアンドチーク・前髪クリップの全5アイテムがラインナップ。それぞれピンク・ブルー・パープル・ホワイトの4色展開です。パッケージには天使の羽があしらわれ、ハートがキラキラと輝くデザインで、メイクに興味を持ち始めたお子さまやキラキラしたものが好きな方にぴったりのシリーズです。さらに、前回のシリーズが大人の方からも好評だったことを受け、大人向けカラーを取り入れたメイクパレットとリップも登場。子供の頃「こんなコスメが欲しかった」と思った方や、純粋なときめきや好奇心を今あらためて感じたい方へ、心ときめくコスメをお届けします。

商品概要

■商品名：プチレシピ アイシャドウパレット 各1,650円

＊キレイに発色クリームタイプ

＊簡単にメイクオフでキッズコスメにおすすめ

〈ピンク〉〈ブルー〉〈パープル〉〈ホワイト〉

■商品名：プチレシピ リップグロス 各1,100円

＊簡単にメイクオフでキッズコスメにおすすめ

〈ピンク〉＊ラズベリーの香り〈ブルー〉＊バニラの香り〈パープル〉＊ピーチの香り〈ホワイト〉＊いちごの香り

■商品名：プチレシピ リップスティック 各1,100円

＊簡単にメイクオフでキッズコスメにおすすめ

＊3種の保湿成分配合でしっかり保湿

〈ピンク〉＊ラズベリーの香り〈ブルー〉＊バニラの香り〈パープル〉＊ピーチの香り〈ホワイト〉＊いちごの香り

■商品名：チャーム型リップ&チーク 各1,320円

＊簡単にメイクオフでキッズコスメにおすすめ

＊3種の保湿成分配合でしっかり保湿

〈ピンク〉＊ラズベリーの香り〈ブルー〉＊バニラの香り〈パープル〉＊ピーチの香り〈ホワイト〉＊いちごの香り

■商品名：プチレシピ前髪クリップ 各880円

〈ピンク&ブルー〉〈パープル&ホワイト〉

■商品名：プチレシピ リボン メイクパレット 各1,980円

＊アイシャドウ、チーク、ハイライトのセットで便利に使える。よれにくく発色長持ち※ ※メイクアップ効果による

〈ピンク〉〈パープル〉

■商品名：プチレシピ リボン リップ 各1,430円

＊よれにくく発色長持ち※ ※メイクアップ効果による

〈ピンク〉＊いちごの香り〈パープル〉＊バニラの香り

こちらの商品は、全国のバラエティストアやディスカウントストア、ドラッグストアの他、粧美堂公式

オンラインストアでもご購入いただけます。

【粧美堂ONLINE STORE】

https://www.sho-bionlinestore.jp/c/brand/petitrecipe

粧美堂株式会社

粧美堂は、世界中の様々な個人の「心と体の美と健康をサポートする」ことを使命とし、自社ブランド及びOEMで、化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨及びコンタクトレンズ関連等の商品を幅広く取扱う総合企画メーカーです。企画・生産から販売（小売店及びEコマース市場向け）までを自社で完結できることが強み。また販売先は、ドラッグストア、ディスカウントストア、均一ショップ、バラエティストア、総合スーパー、ネット通販など多岐にわたります。2013年4月からコンタクトレンズ事業を開始。加えて、2025年1月に化粧品のＯＥＭ製造受託業務を行っている株式会社ピコモンテ・ジャパンを傘下に入れ、OEM事業の拡大に乗り出しています。