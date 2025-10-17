´Ý¹È¿·ÅÅÎÏ¤È¥µ¥ó¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¼Ò¤¬·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ±¿ÍÑ¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤òÄù·ë
´Ý¹È¿·ÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò(https://denki.marubeni.co.jp/)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÎëÌÚ ÆØ»Î¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡ÊËÜ¼Ò¡§ÆÊÌÚ¸©ÂÍø»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò »°Â¼ Ä©»Ì¡¢°Ê²¼¡Ö¥µ¥ó¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¼Ò¡×¡Ë¤È¤Ï·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ±¿ÍÑ¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥µ¥ó¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿4·ï¤Î¹â°µ·ÏÅýÍÑÃßÅÅ½ê¡Ê2MW/8MWh¡ß4·ï¡Ë¤òÅö¼Ò¤¬¥¢¥°¥ê¥²ー¥¿ー¤È¤·¤Æ²·Çä»Ô¾ì¡¢¼ûµëÄ´À°»Ô¾ì¡¢ÍÆÎÌ»Ô¾ì¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂè1¹æ°Æ·ï¤È¤·¤Æ¡¢ÆÊÌÚ¸©ÂÍø»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ2MW/8MWh¤ÎÃßÅÅ½ê¤ò·úÀß¤·¡¢¤³¤Î9·î¤ËÏ¢·Ï³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Åö¼Ò¤Ï¥µ¥ó¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤È·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ¤Î³«È¯¤«¤é¥¢¥°¥ê¥²ー¥·¥ç¥ó¶ÈÌ³¤Þ¤Ç¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤¦¡¢·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ¤Î¥Õ¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¾¦ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢2025Ç¯Ãæ¤Ë100MW¤Î¼õÃí¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¿·ÅÅÎÏ¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ2000Ç¯¤ËÅÅÎÏ¾®Çä»ö¶È¤Ë»²Æþ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÅÎÏ»Ô¾ì¼«Í³²½¤ÈÊâ¤ß¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÅÅÎÏ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ËÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íè¤ëÅÅÎÏ¿·»þÂå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¸å¤Ï¡¢²áµî20Ç¯¤Î·Ð¸³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ºÆ¥¨¥Í¡¦Ê¬»¶ÅÅ¸»¤ÎÄ´Ã£ÎÏ¡¢ºÇ¿·¤ÎAI¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ûµëÄ´À°ÎÏ¤ò³èÍÑ¡¦¿¼²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î½¾Íè¤Î¥Ëー¥º¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃÍÃÊ¡¢°ÂÄê¶¡µë¡×¤Ë²Ã¤¨¤¿¡Ö¥°¥êー¥ó¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡×¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¼Ò¤Ï¡¢2012Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡ÖÃÏ°è¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤È¶¨Ä´¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¡Ö°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ÊÈ¯ÅÅ½ê¤Î¼Â¸½¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥ê¥·ー¤Î¤â¤È¡¢ËÌ´ØÅì¤òÃæ¿´¤ËÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤Î³«È¯¡¦·úÀß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢ÈóFIT¡Ê¸ÇÄê²Á³ÊÇã¼èÀ©ÅÙ³°¡Ë¤Ë¤è¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤Î³«È¯¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¤è¤ê¹¤¯ÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÅÅÎÏ·ÏÅý¤Î°ÂÄê±¿ÍÑ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡ÖÄ´À°ÎÏ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÃßÅÅÃÓ¤ÎÆ³Æþ¤¬¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢ËÌ´ØÅì¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ÏÅýÍÑÃßÅÅ½ê¤Î³«È¯¡¦·úÀß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å250¤«½ê¡¦¹ç·×½ÐÎÏ500MW¤ÎÃ£À®¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÉáµÚ¤ÈÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸åÎ¾¼Ò¤¬¶¨ÎÏ¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ç·ÏÅýÍÑÃßÅÅ½ê¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ÏºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔ°ÂÄê²½¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ëÅÅÎÏ·ÏÅý¤Î°ÂÄê²½¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢¹¹¤Ê¤ëºÆ¥¨¥Í²½¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ø¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´ë¶È¾ðÊó
¢£´Ý¹È¿·ÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡:¡¡´Ý¹È¿·ÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê´Ý¹È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î100%½Ð»ñÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¡Ë
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡:¡¡2011Ç¯1·î
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡:¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÎëÌÚ¡¡ÆØ»Î
½êºßÃÏ¡¡¡¡:¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®°ìÃúÌÜ4ÈÖ2¹æ ´Ý¹È¥Ó¥ë
»ñËÜ¶â¡¡¡¡:¡¡100,000Àé±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡:¡¡ÅÅµ¤¤ÎÇäÇã»ö¶È¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂåÍý¡¢Âå¹Ô¡¢Ãç²ðÂ¾
£È£Ð¡¡¡¡¡¡:¡¡https://denki.marubeni.co.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡:¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡:¡¡2014Ç¯2·î
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡:¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»°Â¼ Ä©»Ì
½êºßÃÏ¡¡¡¡:¡¡ÆÊÌÚ¸©ÂÍø»Ô»û²¬Ä®351
»ñËÜ¶â¡¡¡¡:¡¡100,000Àé±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡:¡¡ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤Î³«È¯¤ÈºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È
£È£Ð¡¡¡¡¡¡:¡¡https://sunvillage-co-ltd.com/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
´Ý¹È¿·ÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥¢¥°¥ê¥²ー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-3282-2350 ¡ÊÂåÉ½¡Ë
E-mail¡§aggregation@denki.marubeni.co.jp
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6810-2685
E-mail¡§info@sunvillage-co-ltd.com
