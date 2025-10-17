ジューススタンドの「ベジテリア」にてフルッタフルッタのアサイーを使用したジュースが期間限定で復活！

株式会社フルッタフルッタ

この度、株式会社フルッタフルッタ（所在地：東京都千代田区 社長：長澤誠 以下「当社」）の濃厚なアサイーを使用した“飲むアサイーボウル”「アサイーバナナ＆ヨーグルト」が、株式会社ロック・フィールド（本社：神戸市東灘区 代表取締役社長：古塚孝志）が運営するジューススタンド「ベジテリア」にて2025年10月中旬より順次期間限定で一部を除く全国の店舗にて販売されますことをお知らせいたします。今回の発売は2024年10月発売の「アサイー＆ベリー」、2025年1月発売の「アサイーバナナ＆ヨーグルト」の人気を受けての復活販売です。手軽な“飲むアサイーボウル”を、スイーツやおやつ、栄養をチャージしたいときのサポートミールとしてお楽しみください。

■メニューコンセプト

人気のアサイーボウルを、より手軽なジュース（スムージー）でお届けしたいとの思いを込めて開発されました。当社のアサイーに、相性のよいバナナとヨーグルト、いちご、パインを合わせ、デーツピューレの自然な甘みで仕上げています。まさに「飲むアサイーボウル」と思っていただける一杯です。ポリフェノール・ビタミンCなどもうれしいポイントです。

■メニュー概要

【商品名】「アサイーバナナ＆ヨーグルト」

【価格】スモールサイズ520円、レギュラーサイズ560円、ラージサイズ810円（税込）

※価格はすべて税込です。

※価格はテイクアウト時8％の内税表示価格です。

【販売期間】2025年10月16日(木)～12月10日(水)

※日程は変更になる場合がございます。

【ベジテリア公式サイト】

https://www.rockfield.co.jp/brand/vege/

■取扱店舗 高島屋日本橋店/高島屋横浜店/高島屋玉川店/高島屋柏店/東武百貨店池袋店/二子玉川東急フードショー店/ラゾーナ川崎プラザ店/エキュート大宮店/アトレ吉祥寺店/ジェイアール名古屋タカシマヤ店/名鉄百貨店本店/松坂屋名古屋店/松坂屋静岡店/遠鉄百貨店/ジェイアール京都伊勢丹店/大丸京都店/高島屋京都店/神戸阪急店/そごう広島店/福岡三越店/井筒屋小倉店/トキハ本店/近鉄あべのハルカス店

■株式会社フルッタフルッタについて

2002年に創立し日本にアサイーを初上陸させたアサイーのパイオニア兼リーディングカンパニー。「自然と共に生きる」を理念に、森をつくる農業「アグロフォレストリー」の発展にビジネスの力で貢献し、経済と環境が共存共栄する持続可能な社会の実現を目指す。

ブラジルのトメアス総合農業協同組合（CAMTA）よりおもにアグロフォレストリーで栽培されたアマゾンフルーツ原料を輸入し、メーカーや外食チェーンへ販売を行うほか、「ナチュラル・新鮮・おいしい・本物」をモットーとする自社製品の製造と販売などを展開。