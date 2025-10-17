11月2日(日)乗車限定 南海電鉄から難波駅発着のデジタルきっぷをご提供!!

株式会社ビーマップ

株式会社ビーマップ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉野文則、以下当社）は、南海電気鉄道株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡嶋信行、以下南海電鉄）が2025年11月2日(日)に開催する南海電鉄創業140周年記念イベント「スペシャルサンクスフェスタ in なんば広場」（以下、南海電鉄イベント）に合わせ、イベント当日にのみご利用可能な南海電鉄難波駅発着のデジタルきっぷプレゼント企画「キップレ」に協力することとなりましたのでお知らせいたします。

今回のデジタルきっぷプレゼント企画「キップレ」は、当社と南海電鉄が開発し、特許(※1)も取得しているQRコード(※2)型のデジタルきっぷを活用した新サービスです。

デジタルきっぷを受け取るには、南海電鉄のキャンペーンページまたは「南海アプリ」をスマートフォンでダウンロードして、事前エントリーが必要です。エントリーしていただいた方には全員にもれなく、デジタルきっぷがプレゼントされます。エントリーは10月17日(金)から受付を開始し、南海電鉄イベント当日の11月2日(日)まで受付しています。

沿線にお住いの方には、ぜひこの機会にデジタルきっぷをご利用いただき、南海電鉄のイベントに足を運んで、‘なんかいいね’があふれる秋の休日をご満喫いただければと思います。

デジタルきっぷプレゼントの概要は下記をご参照ください。

多くの皆さまのご利用を、心よりお待ち申し上げております。

※1…特許7235264号

※2…QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

■南海電鉄乗車キャンペーン 難波発着デジタルきっぷプレゼント企画「キップレ」の概要

・申込期間：2025年10月17日（金）～11月2日（日）

・デジタルきっぷの利用可能日：2025年11月2日（日）限定

・内容：「南海各駅(※)→難波駅」および「難波駅→南海各駅(※)」の南海電車片道

乗車券（デジタルきっぷ）をプレゼント

・取得方法：

■「南海各駅(※)→難波駅」のデジタルきっぷ：

キップレWEBサイトからエントリーページへ

キップレWEBサイトURL： https://et.mobility-dx.com/site/nankai140th/01/

またはこちらから

■「難波駅→南海各駅(※)」のデジタルきっぷ：

南海アプリのキップレイベントバナーからエントリーページへ

南海アプリのダウンロードは下記から(アプリのダウンロードは無料です)

※…デジタルきっぷの非対応駅は本キャンペーンの対象外となります。詳細はキップレWEBサイトを

ご参照ください https://et.mobility-dx.com/site/nankai140th/01/

■当社が進める「受益者負担」の枠組みによるデジタルきっぷの活用について

当社は、鉄道会社様および関連サービスのプロバイダ様向けに「受益者負担」の枠組みによるデジタルきっぷ提供サービスの普及に取り組んでおります。

このサービスは新たな人の移動を促すことを目的として、イベント等の来場者や特定の地域への訪問客に対して無料でデジタルきっぷを提供するサービスで、デジタルきっぷの運賃費用を来場者や訪問客ではなく、集客しようとする主体側が負担する「受益者負担サービス」が最大の特色となります。

既に国内で流通業者様や地方自治体様を加えた形での実証実験や、期間限定で実際のサービス提供を行ってきたほか、2024年9月にはドイツ・ベルリンで開催された国際鉄道技術見本市「イノトランス2024」にてデジタルきっぷによる取り組みを紹介し、国内外の関係者より多くの反響を得ております。

受益者負担によるデジタルきっぷのサービス詳細は、下記のリンク先ページをご参照ください。

・受益者負担のデジタルチケットシステム「とくチケ」

https://www.mobility.bemap.co.jp/maas-tokuticke-jp

