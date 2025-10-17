オープン10周年を迎えた「キレイ」と「おいしい」 を楽しく学べる展示・体験施設『ダスキンミュージアム』来館者60万人達成！

株式会社ダスキン

株式会社ダスキン（本社：大阪府吹田市、社長：大久保 裕行）の創業の地である、大阪府吹田市芳野町で運営している『ダスキンミュージアム』の来館者数が、2025年10月17日（金）に60万人を突破しました。

2015年10月1日のオープン以来、多くの皆様にご来館いただけた結果であり、10周年という節目の年にこの記録を達成しました。

ダスキンミュージアム外観60万人目達成記念撮影 （右）60万人目のお客様 左）ダスキンミュージアム 館長

■60万人目のお客様のコメント

初めて来たのですが、60万人目ということにとても驚きました。以前から子どもたちがドーナツボールトッピング体験をやりたいと言っていたので、楽しみです。ドーナツはもちろん、お掃除のことも学んで帰りたいと思います。

■ダスキンミュージアム 館長 耵野 雪絵より御礼のコメント

オープン10周年を迎えたこの10月に来館者60万人も迎えることができ、大変うれしく思っております。本当にありがとうございます。

オープン以来、年を追うごとに来館者も増え、今では海外からのお客様や企業、団体、学校関係などさまざまな方にお越しいただけるまでになりました。

これからも「つくる」「あそぶ」「まなぶ」を通じて、ダスキンの経営理念にある「喜びのタネまき」を体感していただけるよう、おもてなしの心を大切に、来館者の満足度向上に努めてまいります。引き続きよろしくお願いいたします。

【参考】

＜ダスキンミュージアムとは＞

効果的なおそうじ方法やおそうじの歴史が楽しく学べる「おそうじ館」と、ミスタードーナツのこれまでに販売した商品やオリジナルグッズ、店舗デザインの展示、ドーナツの手づくり・トッピング体験ができる「ミスドミュージアム」の2つのスペースで構成され、ダスキンの二大事業を軸に展開する、子どもから大人まで楽しめる体験型ミュージアムです。

また、行政と連携し、子ども食堂に通う子どもたちを招待するなど、ダスキンの社会貢献の取り組みの場としても活用しております。

●ミスドミュージアムについて

ミスドミュージアムはダスキンミュージアム1階にある施設です。「ミスタードーナツ魂（スピリッツ）」には、ミスタードーナツの創始者であるハリー・ウィノカー夫妻の銅像とともにミスタードーナツが大切にしている信条を展示しています。さらに、ミスタードーナツで過去販売したドーナツやグッズ、店舗デザインやスタッフユニフォームなどの歴史に触れることができます。また、体験コーナーとして、生地の型抜きからデコレーションまでのドーナツづくり体験ができる「ミスドキッチン」（予約制/1組（ペア）1,800円（税込））と、お好きなひとくちサイズのドーナツとチョコレートを選んでデコレーション体験ができる「ドーナツボールトッピング体験」（当日受付制/1セット300円（税込））があります。

●おそうじ館について

おそうじ館はダスキンミュージアム2階にある施設です。2025年10月に導入したアニメーションによるシアタームービー「ようこそ！ダスキンのチャレンジヒストリー」では、ダスキン創業にかける想いや、創業時から取り組んできた100を超える事業化へのチャレンジの軌跡を、創業者・鈴木清一をモチーフにしたキャラクター“せいじい”がナビゲートします。

また、体験コーナーとして、特殊な光をあてると空気中に漂うハウスダストなどが見える「ホコリの見える化体験」や、効率的なモップの使い方をゲームを通じて学べる「モップがけの達人」など、楽しくおそうじのことを学ぶことができます。

さらに、おそうじ館内に設置された5つのスタンプを集めると1枚の絵が完成する「スタンプラリー」もお楽しみいただけます。

■施設概要

名 称 ダスキンミュージアム（1階「ミスドミュージアム」 2階「おそうじ館」）

所 在 地 〒564-0054 大阪府吹田市芳野町5-32

延床面積 1,320平方メートル （ミュージアム部分）

建 物 地上5階建て（うち、ミュージアムは1階、2階部分）

■基本情報

開館時間 10時～16時（最終入館15時30分）

休 館 日 月曜日（祝日の場合は翌平日）、お盆期間、年末年始

入 館 料 無料 ※一部の体験は有料

アクセス 大阪メトロ御堂筋線・北大阪急行「江坂駅」から西へ徒歩約10分

※お客様用駐車場はございません。

公式サイト https://www.duskin-museum.jp/

■沿革

2015年10月 グランドオープン

2017年10月 1階「ミスドミュージアム」にて「ドーナツボールトッピング体験」スタート

2018年 2月 来館者 10万人達成

2019年 8月 来館者 20万人達成

2022年 3月 2階「おそうじ館」にてアトラクション「ダス犬(ケン)のホコリ団をやっつけろ！」導入

2023年 2月 来館者 30万人達成

2024年 2月 来館者 40万人達成

2024年 3月 1階「ミスドミュージアム」にて「ドーナツの森」導入

2024年11月 来館者 50万人達成

2025年 2月 2階おそうじ館にてアトラクション「モップがけの達人」導入

2025年 5月 来館者55万人達成

2025年10月 2階「おそうじ館」にてシアタームービー「ようこそ！ダスキンのチャレンジヒストリー」「スタンプラリー」導入