世界最高峰のバスケットボールリーグNBA（2025-26）を今シーズンもWOWOWにて放映決定
株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 山本 均）は、世界最高峰のバスケットボールリーグNBA（2025-26）について、お客さまからのご要望にお応えし、今シーズンもWOWOWでお届けすることを決定いたしました。
NBAの名門チーム、ロサンゼルス・レイカーズに所属する八村塁をはじめ、今シーズンからシカゴ・ブルズと2ウェイ契約を結んだ河村勇輝など、日本人選手の活躍はもちろん、世界のスター選手たちのプレーをぜひWOWOWでお楽しみください。
■放送・配信概要
・2025年10月22日（水）開幕
・レギュラーシーズンは毎週注目の2試合を実況・解説付きで放送・配信
・プレーオフトーナメント1回戦 最大14試合
・カンファレンスセミファイナル 最大7試合
・カンファレンスファイナル 最大7試合
・NBAオールスターゲームおよびNBAオールスターサタデーも生中継
※2025₋26シーズンのNBAファイナルは対象外となります
開幕戦のWOWOW放送・配信カード
10月22日（水）午前10:45 [WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]生中継・ライブ配信
ゴールデンステイト・ウォリアーズvs.ロサンゼルス・レイカーズ
■NBA概要
National Basketball Association（北米で展開する男子プロ バスケットボールリーグ）
レギュラーシーズン
アメリカ合衆国に29チーム、カナダに1チームの計30チームが出場し、東西2つのカンファレンス（各15チーム）、それぞれ3つのディビジョン（各5チーム）に分かれて、10月から翌年4月まで各チーム82試合を行なう。東西各カンファレンスのレギュラーシーズン1位～15位を決める。
NBAプレーオフ（ポストシーズン）
レギュラーシーズン上位6チーム＋プレーイントーナメント勝利2チームの計8チーム（東西合計16チーム）が出場し、ファイナル出場チーム（各1チーム）を決める。試合は、ベスト・オブ・セブン（全7戦4戦先勝）制。各カンファレンスで第1シードvs第8シード、第2シードvs第7シード、第3シードvs第6シード、第4シードvs第5シードの組み合わせで1回戦、続いて「カンファレンスセミファイナル（準決勝）」、「カンファレンスファイナル（決勝）」で各カンファレンスの優勝チームを決める。
WOWOWは、今後もスポーツ番組の充実を図り、アスリートの活躍とエンターテインメントの感動をお客さまにお届けしてまいります。
※放送予定等の詳細は、WOWOWオンラインおよびX（旧Twitter）でお知らせします。
WOWOW番組オフィシャルサイト：https://www.wowow.co.jp/sports/
WOWOW NBAオフィシャルSNS：@wowow_nba https://x.com/wowow_nba