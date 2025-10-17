世界最高峰のバスケットボールリーグNBA（2025-26）を今シーズンもWOWOWにて放映決定

株式会社WOWOW

株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 山本 均）は、世界最高峰のバスケットボールリーグNBA（2025-26）について、お客さまからのご要望にお応えし、今シーズンもWOWOWでお届けすることを決定いたしました。

NBAの名門チーム、ロサンゼルス・レイカーズに所属する八村塁をはじめ、今シーズンからシカゴ・ブルズと2ウェイ契約を結んだ河村勇輝など、日本人選手の活躍はもちろん、世界のスター選手たちのプレーをぜひWOWOWでお楽しみください。

■放送・配信概要

・2025年10月22日（水）開幕

・レギュラーシーズンは毎週注目の2試合を実況・解説付きで放送・配信

・プレーオフトーナメント1回戦 最大14試合

・カンファレンスセミファイナル 最大7試合

・カンファレンスファイナル 最大7試合

・NBAオールスターゲームおよびNBAオールスターサタデーも生中継

※2025₋26シーズンのNBAファイナルは対象外となります

開幕戦のWOWOW放送・配信カード

10月22日（水）午前10:45 [WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]生中継・ライブ配信

ゴールデンステイト・ウォリアーズvs.ロサンゼルス・レイカーズ

■NBA概要

National Basketball Association（北米で展開する男子プロ バスケットボールリーグ）

レギュラーシーズン

アメリカ合衆国に29チーム、カナダに1チームの計30チームが出場し、東西2つのカンファレンス（各15チーム）、それぞれ3つのディビジョン（各5チーム）に分かれて、10月から翌年4月まで各チーム82試合を行なう。東西各カンファレンスのレギュラーシーズン1位～15位を決める。

NBAプレーオフ（ポストシーズン）

レギュラーシーズン上位6チーム＋プレーイントーナメント勝利2チームの計8チーム（東西合計16チーム）が出場し、ファイナル出場チーム（各1チーム）を決める。試合は、ベスト・オブ・セブン（全7戦4戦先勝）制。各カンファレンスで第1シードvs第8シード、第2シードvs第7シード、第3シードvs第6シード、第4シードvs第5シードの組み合わせで1回戦、続いて「カンファレンスセミファイナル（準決勝）」、「カンファレンスファイナル（決勝）」で各カンファレンスの優勝チームを決める。

WOWOWは、今後もスポーツ番組の充実を図り、アスリートの活躍とエンターテインメントの感動をお客さまにお届けしてまいります。

※放送予定等の詳細は、WOWOWオンラインおよびX（旧Twitter）でお知らせします。

WOWOW番組オフィシャルサイト：https://www.wowow.co.jp/sports/

WOWOW NBAオフィシャルSNS：@wowow_nba https://x.com/wowow_nba