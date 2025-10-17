ファッション性×機能性を両立したマスクブランド『MASCODE（マスコード）』「Mascode Backyard Elegance - TRUNK(HOTEL) POP-UP STORE」 を開催

株式会社サン・スマイル

株式会社サン・スマイル(本社：東京都港区／代表取締役社長：田中徳也)が展開する『MASCODE（マスコード）』は、2025年10月21日(火)～23日(木)の3日間限定で “ファッション性×機能性の両立を表現するPOP-UP STORE「Mascode Backyard Elegance - TRUNK(HOTEL) POP-UP STORE（マスコード バックヤード エレガンス トランクホテル ポップアップストア」を、東京・渋谷にてオープンします。

実施背景

『MASCODE』は発売以来、ファッション性と機能性を兼ね備えたマスクブランドとして展開してまいりました。本POPUPのテーマは「優雅なバックヤード（Backyard Elegance）」。

日常の延長にある“自分だけの贅沢な時間”をイメージし、これからの秋冬シーズンも自分らしく過ごしていただけるようにマスコードとしてサポートできればと、「ソーシャライジング」をコンセプトに、洗練されたデザインと、自然の温かみを感じる空間、社会貢献を重視したホスピタリティを提供するホテルであるTRUNK(HOTEL)にてアートディレクションに、アンビエントのアーティスト増田エリカ氏（Instagram／@ambient402.jp）を迎え、期間限定でオープンを決定いたしました。

また、本イベント期間中、TRUNK(HOTEL)のスタッフへMASCODE製品の無償配布を実施。日常的に多くの来場者と接するスタッフの皆様に、MASCODEの“顔を彩るデザイン性”と“快適な着け心地”を実際に体験いただくことで、ブランドとホテル双方のコミュニティをつなぐ“リアルな共創体験”を目指します。

＜開催概要＞

TRUNK(HOTEL) CAT STREET（東京都渋谷区神宮前5-31）

入場料：無料

▼イベントの詳細は、MASCODE公式SNSでも最新情報を発信します

公式Instagram：＠mascode_official

POPUP コンテンツ１. POP-UP STORE（マスク × アイライナー展示/販売）

MASCODEの25AW限定カラー「グリッターシリーズ」3種をはじめとした各種人気カラーと25年10月に一般発売を開始したMASCODE初のメイクアップライン”大人の瞳に輝きと艶を。黒にこだわった”「SLEEK LIQUID EYELINER（スリークリキッド アイライナー）」を同時展開。

２. スナップ撮影体験

ファッションカメラマンによる来場者スナップ撮影を実施。※購入者限定

撮影写真はSNS投稿を通じて、MASCODEのファッション性×機能性の両立を発信していきます。

撮影可能時間：12:00~17:00

TRUNK(HOTEL)とは

TRUNK(HOTEL)は、“SOCIALIZING（等身大で社会的に生きる）”をコンセプトとするライフスタイルホテルです。宿泊・飲食・ギャラリー・イベントを通じて、人とカルチャーが交わる新しい都市型コミュニティを発信しています。会場となる「ROOM101」は、ホテルラウンジに併設されたPOPUPスペースで、ファッションやアート、ビューティブランドが一時的に出展する場として注目を集めています。

その開放的かつ洗練された空間が、MASCODEの持つファッション性・感性を最大限に引き立てます。

「MASCODE」とは

ファッション性と機能性を両立させた「MASCODE（マスコード）」は、「理想の『美しさ』を表現できるドレスコードブランド」として、TPOや服装、その日の気分、なりたい印象に合わせて選べる衛生マスクとアイライナーを取り扱っているブランドです。





Brand Concept

Create Beauty Models and Beyond.

「美しさ」は、理想を追い求める姿そのものではないか？

MASCODE の価値は、あなたが存在する“その瞬間”、“その場所”、“そのシーン” における最適解を創造していく機能とデザイン。

性別や流行、さらには価値観を飛び超えて、走り続けるあなたのために。

理想の「美しさ」を表現できるドレスコードブランド。

＜会社概要＞

社名：株式会社サン・スマイル

代表者：代表取締役社長 田中徳也

本社所在地：東京都港区六本木3-5-27 山田ビル3F

創業：1997年5月

事業内容：自社オリジナルの化粧品や雑貨などの企画・製造開発・販売。化粧品や雑貨、食品、衣料品などの卸販売や輸出、海外ブランドの国内総代理店業務。化粧品や雑貨などの受託企画、開発（OEM）、高度管理医療機器等の販売 等。 ［高度管理医療機器販売業・貸与業許可証29港み生機器第181号］

公式サイト：https://sunsmile.co.jp/



