【チケット販売開始】アメカジのショッピングイベント「稲妻フェスティバル2025」が2025年11月30日にお台場で開催決定！

アメカジのショッピングイベント「稲妻フェスティバル2025」が2025年11月30日にお台場で開催決定！

株式会社ヘリテージ


アメリカンカルチャー雑誌『Lightning』を発行する、株式会社ヘリテージは、毎年大好評のイベント「稲妻フェスティバル」を、2025年11月30日(日)に、お台場で開催いたします。



ライフスタイル全般にこだわり、アメリカンカジュアルを中心としたファッションアイテムや雑貨、古着の販売のほか、カーショーなどの体験型コンテンツ、人気ハンバーガー店をはじめとした様々な料理を味わえる「ハンバーガーフェス」も同時開催！



初開催から20年を迎える稲妻フェスティバル。お馴染みのお台場特設会場で皆さんをお待ちしています！お台場の開放的な会場でどっぷりとアメリカンな空気を味わってください。



公式サイト（チケット購入）はこちら :
https://inazumafestival.com/











【イベント概要】


稲妻フェスティバル2025


開催日時：2025年11月30日（日）10:00-16:00


開催場所：お台場特設会場


イベント公式サイト：https://inazumafestival.com/



【チケット情報】


・前売り券　1,500円（税込）


・プレミアムチケット（前売券）　8,000円（税込）


・スペシャルラウンジチケット　駐車場付き 20,000円（税込） /　駐車場なし 10,000円（税込）


・当日券　2,000円（税込）


※前売り券（電子チケット）はスマートフォンをお使いの方のみご利用可能です。


※プレミアムチケットの販売期間は10/17(金)～11/10(月) 23:59までとなります。


※スペシャルラウンジチケットの販売期間は10/17(金)～11/29(土) 23:59までとなります。



購入方法：前売り券は電子チケットとなります。当日券は現金のみご利用可能ですので、ご用意をお願いいたします。



【お問い合わせ】


稲妻フェスティバル実行委員会（株式会社ヘリテージ）



・出店者問い合わせはこちら


info@heritage.inc


03-3528-9790（平日10:00-18:00）



・お客様問い合わせはこちら


customer_inquiry+inafes@heritage.inc


0120-289-740（平日10:00-18:00）