WATSONS シンガポールHWB Awards2025において驚異のダブル受賞『KAMINOWA育毛剤（医薬部外品）』『雪の上（医薬部外品）』

美容健康関連商品の開発・販売を行う株式会社ステップワールド（本社：東京都渋谷区、代表取締役 風間元）で販売中の「KAMINOWA育毛剤（医薬部外品）」（以下「KAMINOWA育毛剤」）と有効成分アルブチン配合のオールインワンジェル「雪の上 YUKINOUE（医薬部外品）」（以下「雪の上」）、が、アジア最大級のドラッグストアチェーンWatsons主催の「WATSONS シンガポールHWB Awards2025」において、それぞれ下記部門で受賞いたしました。

先日の「WATSONS台湾 2025健康美麗大賞」でのダブル受賞（「潤姫桃子S1美容液」「雪の上」）に続いての受賞となり、当社商品がシンガポールでもお客様からの多くの支持を得ていることの裏付けとなりました。

- KAMINOWA育毛剤 NO.1 HAIR GROWTH SCALP ESSENCE- 雪の上 NO.1 JAPAN ALL IN ONE FACIAL GEL

当社はこれからも「キレイになりたい女性のサポートアイテム」を具現化したプロダクトを通じて、世界中の女性にキレイを届けてまいります。 今後の展開にぜひご期待ください。

「WATSONS HWB AWARDS」とは

中国本土と香港を中心に、台湾、マカオ、シンガポール、タイ、マレーシア等のアジア各国で14,000店以上を展開するアジア最大級のドラックストアチェーン「Watsons」が毎年主催しているアワードで、出店店舗を対象とし、売上に大きく貢献した商品や企業が表彰されています。

