シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』：ワンコレ１.5周年キャンペーン！ゴーストアリババ登場！無料100連キャンペーンを開催！期間限定イベント「聖魔夢鏡の果て」を開催！

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』にて無料100連キャンペーン等を含む「ワンコレ１.5周年キャンペーン」が2025年10月17日に追加されたことをお知らせいたします。また併せて期間限定イベント「聖魔夢鏡の果て」、「若聖神と巨魔霊ガチャ」、ダメージチャレンジイベント「聖神パシー受身！ 尖聖剣・ヘッドロココ」、期間限定「秋祝の塔」等を開始いたしました。

◆１.5周年記念キャンペーンの開催！

ワンコレ１.5周年を記念して様々なキャンペーンを開催しております。

ぜひこの機会にワンコレをお楽しみください！



◆本日公開したイベント一覧

・期間限定イベント「聖魔夢鏡の果て」

・若聖神と巨魔霊ガチャ

・期間限定ミニゲーム「ナディアゲーム」

・ダメージチャレンジイベント「聖神パシー受身！ 尖聖剣・ヘッドロココ」

・「メインクエスト 聖魔大戦編 20章」の20-12以降を解放

・無料100連キャンペーン

・「１.5周年記念ログインボーナス」と「ヘッド確定ガチャ」

・期間限定「秋祝の塔」

・ドロップアップキャンペーン第3弾

・1 .5周年記念ログインボーナス

・1 .5周年記念ホーム背景プレゼントキャンペーン

・一部キャラクターの上方調整

・カムバックログインボーナス

・1.5thアニバーサリー！ 総勢3,100人に当たる １.5周年記念プレゼントキャンペーン！

◆「聖魔夢鏡の果て」について

期間限定イベント「聖魔夢鏡の果て」が公開されました。

本イベントでは、ここでしか読めないゲームのオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。

記憶の断片をどれだけ集められたかによって、アリババ神帝の辿る未来が変化します。

エンディングの数はなんと3つ！

イベント期間中にすべてのエンディングを解放し、アリババ神帝の物語を見届けましょう！

◆あらすじ

巨魔霊に変えられてしまい、ヘッドロココたちと敵対するアリババ神帝。

これは、アリババ神帝が悪混鬼たちの魔穴に吸い込まれてしまってから、彼に起こった出来事のお話……。

開催期間

2025/10/17(金) メンテナンス終了後 ～ 2025/10/31(金) 13:59

「魔に染められし星飾」交換可能期間

2025/10/17(金) メンテナンス終了後 ～ 2025/11/7(金) 13:59

「聖影福引所」開催期間

2025/10/17(金) メンテナンス終了後 ～ 2025/11/7(金) 13:59

◆新キャラ追加！「若聖神と巨魔霊ガチャ」の開始！

新たな☆3キャラクター[聖影の嘆き]ゴーストアリババと[光輝のクィーン]ナディアBWが登場する、「若聖神と巨魔霊ガチャ」を開始いたしました。

・[聖影の嘆き]ゴーストアリババ

・[光輝のクィーン]ナディアBW

については、期間限定で排出確率がUPします。

新登場＆出現率アップキャラ ☆☆☆キャラクター

開催期間

2025/10/17(金) メンテナンス終了後 ～ 2025/11/4(火) 13:59



・開催期間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください

・ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます

・キャラクターの提供割合は均一ではございません

・当ガチャを1回引くごとに、当ガチャの交換Ptを1Pt獲得できます

◆ゴーストアリババは強力な奥義2つ持ち！

◆期間限定のミニゲーム「ナディアゲーム」を開始！

制限時間内にシールをたくさん貼って、最大スコアを競う期間限定のミニゲームです。

ホーム画面の左側、［シール配置］の右側にアイコンを追加しており、そこから遊ぶことができます。

悪魔⇒お守り⇒天使の順番になるよう、貼り返し場のシールに対して、手札のシールから選んでハリ返せ！

ヘッドは順番に関係なくどのシールにでもハリ返せます！ヘッドやリロールをうまく使って高得点（最大スコア）を目指しましょう！

ヘッドには特別な効果も・・・？

貼り返すシールを間違えた場合は、制限時間が短くなるので、気をつけましょう！

詳しくは、ゲーム内のお知らせをご確認ください。

開催期間

2025/10/17(金) メンテナンス終了後 ～ 2025/11/11(火) 13:59

◆ダメージチャレンジイベント「聖神パシー受身！ 尖聖剣・ヘッドロココ」開催！

黄属性の「希望の聖戦士 ヘッドロココ」と戦うダメージチャレンジクエストを開催いたします。

100万Ptダメージの到達ごとに「ダメチャレコイン」を1～3枚獲得できます。

また「天啓」に必要な「触媒」や「アイテムボックス」、「絆の欠片」も獲得できます。

また専用の称号や、200万Ptのダメージ到達で[希望の聖戦士]ヘッドロココを獲得できますので、ぜひご参加ください！

◆「メインクエスト 聖魔大戦編 20章」の20-12以降を解放！

9月19日のアップデートでは20-11まで解放されており、本メンテナンス後に20-12以降を解放いたします。

※「聖魔大戦編20章」は「聖魔大戦編」19-12をクリアしたお客様が遊ぶことができます

◆「無料100連キャンペーン」の開始

ログインした際に「最大100連無料！毎日無料10連ガチャチケット」を1枚、10日間で10枚獲得できるキャンペーンを開始いたしました。

全てのチケットを使用することで、最大100連分を引くことができます。

100連を全て引くと、交換Ptで☆3キャラを1体交換可能！

※10連目のキャラは、期間限定キャラを除く、リリース開始から25年7月31日の「魔守護団バリヤーとガラ牙鬼尾音ガチャ」までに登場したキャラが排出されます

ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます

ログインボーナスの開催期間

2025/10/17(金) メンテナンス終了後 ～ 2025/11/28(金) 13:59

（ログインボーナス受け取り期間：2025/12/10 13:59まで）

最大100連無料！毎日無料10連ガチャの開催期間

2025/10/17(金) メンテナンス終了後 ～ 2025/12/19(金) 13:59

◆「１.5周年記念ログインボーナス」と「ヘッド確定ガチャ」を開始

1日目は「ヘッド確定ガチャチケット」を、2日目以降は最大でジェムを合計3,000個を獲得できるログインボーナスを開始いたしました。

「ヘッド確定ガチャチケット」で「ヘッド確定ガチャ」を1回引くことができます！

この機会をお見逃しなく！

※「ヘッド確定ガチャ」は、1回（単発）ガチャとなっており、期間限定キャラを除く、リリース開始から25年7月31日の「魔守護団バリヤーとガラ牙鬼尾音ガチャ」までに登場した☆3ヘッドキャラが排出されます

ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます

ログインボーナスの開催期間

2025/10/17(金) メンテナンス終了後 ～ 2025/11/28(金) 13:59

（ログインボーナス受け取り期間：2025/12/10 13:59まで）

ログインボーナスの開催期間

2025/10/17(金) メンテナンス終了後 ～ 2025/12/19(金) 13:59

◆期間限定「秋祝の塔」を追加！

極幻の塔に「秋祝の塔」を期間限定で追加いたしました。

10階ごとに敵の属性が変わる「秋祝の塔」で、ジェムや氣力などを手に入れよう！

開催期間

2025/10/17(金) メンテナンス終了後 ～ 2025/11/11(火) 13:59

※「秋祝の塔」は開催当日は30階まで一気に登ることができ、それ以降は1日ごとに10階ずつ解放されて登ることができます

（回数制限はなく、最終日までに全ての階層を登ることができます）

※「自動踏破機能」は登れる階層まで有効で、クリア後にストーリーが再生される場合は、停止されます

※「秋祝の塔」は左に追加されており、「紫紺の塔」は右からスクロールすることで表示されます

※メインクエスト「聖魔大戦編」5-13をクリアしたお客様が挑戦できます

◆「ドロップアップキャンペーン第3弾」の開始！

本メンテナンス後より、メインクエストおよび回想クエストの「ハードクエスト」を対象に、

・プレイヤーEXPの獲得量が3倍にアップする

・シールのドロップ確率が2倍にアップする

キャンペーンを開始いたしました。

開催期間

2025/10/17(金) メンテナンス終了後 ～ 2025/10/31(金) 13:59

※初回報酬は本キャンペーン対象外となります

◆プレイヤーランクの上限を解放！

本メンテナンス後より、プレイヤーランクの上限を80まで解放いたしました。

※上限を解放後に、次のランクまでのEXPが到達している場合は、バトルの結果画面では、EXPはマイナス値で表示される場合がございますが、1度でもバトルでEXPを獲得することで、プレイヤーランクは正常に上昇します

◆一部キャラクターの上方調整！

下記キャラクターの上方調整を行いました！

・[聖光源の若神子]照光子

・[次界アーチ天使]如面菩薩

・[ツッパリ悪魔]鬼ガシ魔

・[リンリンお守り]珍カーベル

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください

◆「1.5thアニバーサリー！ 総勢3,100人に当たる １.5周年記念プレゼントキャンペーン！」を実施

サービス開始から１.5周年を記念しまして、エントリーして累計30日ログインするか、メインクエスト『聖魔大戦編』20章（20-17)をクリアすると抽選で総勢3,100名様にリアルグッズがもらえるキャンペーンを開催いたします。

キャンペーン特設サイト

https://bmwc.marv.jp/cp/1st_half_anniv.php

◆ゲームの概要

ガチャから入手したキャラクターや、ミッションなどで手に入れたシールを強化してアプリオリジナルのストーリーを進めていくRPGです。

お馴染みのシールのキャラクター達が、敵味方いりまじってにぎやかに動き回る姿を眺めたり、編成や戦闘をオートでお手軽にプレイするのもよし、敵の弱点属性に合わたり、自分だけの好みの編成を試したりすることも可能です。タイミングを計って奥義を発動させ、今まで勝てなかった敵キャラを倒したり、楽しみ方色々！

さあビックリマンの世界へ旅立とう！

◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！

『ビックリマン・ワンダーコレクション』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ワンコレ』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいりますので、是非ご確認をお願いします。



■公式Webサイト

https://bmwc.marv.jp

■公式X (Twitter)

https://x.com/bikkuriman_wc

■公式YouTube

https://www.youtube.com/@bikkuriman_wc

●App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6450285947

●Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.BMWC

●アプリペイ公式ストア

https://app-pay.jp/app/bmwc

■タイトル：ビックリマン・ワンダーコレクション

■ゲームジャンル：シールコレクションRPG

■配信デバイス：iOS / Android

■プレイ人数：1名

■配信日：2024年４月19日

■基本無料／ガチャ／アイテム課金制

■権利表記：(C)LOTTE/ビックリマンプロジェクト (C)Marvelous Inc.

