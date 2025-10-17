釜炊きご飯とA5和牛を楽しむ注目の焼肉店が兵庫県2号店を出店　価格高騰時代でも“手の届く贅沢”を提供する新店舗『肉のよいち 加古川野口店』10月17日（金）オープン

株式会社Ａｃｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ

焼肉専門店「肉のよいち」などの飲食店を運営する、株式会社アクトコミュニティ（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：柳瀬雅斗、以下 当社）は、 10月17日（金）に兵庫県加古川市に『肉のよいち 加古川野口店』 をオープンいたします。

おひとり様もファミリーも 幅広い層を虜にする「肉のよいち」の魅力

名古屋市を中心に展開する「肉のよいち」は、“炊きたて釜炊きごはんに合う極上の焼肉”をテーマに掲げる焼肉専門店です。注文ごとに炊き上げる炊き立てツヤツヤの釜炊きご飯と、職人が厳選したA5ランク黒毛和牛を組み合わせた、「日本人の食の原点」とも言える焼肉体験を提供しています。「肉はもちろんのこと、ごはんが主役級のうまさ」としてSNSでも話題です。当社は、生産者や加工場との直接契約による価格ダウンを実現し、「食べ放題より上質で、A5ランク黒毛和牛を気軽に味わえる店」という価値を追究しています。おひとり様からファミリーまで、幅広い層に支持されています。

現在、首都圏と中京エリアを中心に出店を加速し、現在24店舗となっています。

兵庫県2店舗目はファミリーやグループで利用しやすいロードサイド店

フランチャイズ事業への注力で出店加速中の「肉のよいち」は、兵庫県内の2号店『肉のよいち 加古川野口店』 をオープンします。兵庫県の1号店『肉のよいち 東加古川店』の駅近店舗の好評を受け、『肉のよいち 加古川野口店』は、国道250号線すぐのロードサイド店舗として、66席のキャパシティで地域のお客様をお迎えします。

当社は今後も、「肉のよいち」の全国への出展を加速し、“炊きたてご飯と焼肉の感動体験”を多くのお客様にお届けしてまいります。

店舗概要

店 名：肉のよいち 加古川野口店

店舗住所：兵庫県加古川市野口町長砂1185

電話番号：079-490-8999

営業時間：ランチ / 11:30-15:00（L.O 14:30）

ディナー / 17:00-22:00（L.O 21:30）

店 休 日：月曜日

店舗規模：71.4坪 /66席

開 店 日：2025年10月17日（金）

おすすめメニュー炊き立て釜炊きご飯 599円（税込658円）

1組ごとに炊き上げる釜炊きご飯は、米の香りと甘みを最大限に引き出す独自の専用ブレンド米を使用。炊き立ての湯気とともに、焼肉との相性抜群なご飯が楽しめます。

黒毛和牛A5カルビ 699円 （税込768円）

よいちの看板メニュー黒毛和牛A5カルビ！食べたらわかるその圧倒的コスパ！口に入れた途端とろける肉に、よいち特製だれをたっぷりとつけて炊き立ての釜炊きご飯と一緒にどうぞ。

大将タン元盛り合わせ 999円（税込1,098円）

柔らかいタン元のみ使用！なのにこの価格!?脂ののったタン元のみを使用した逸品です。よいち特製のレモンだれでお召し上がりください。

厚切り和牛上ロース 999円（税込1,098円）

厚切りでいただく贅沢！よいちのロースは肉の旨味が違います。まずはよいちのオリジナルスパイスで一口で頬張ってください。口の中から幸せが溢れ出ます。

ガツン麺 899円（税込988円）

よいちの裏名物！辛いもの好きの方は必食！ガツンとくる旨辛のスープにつるつると喉越しの良い麺が食欲をそそります。

■ランチメニューのおすすめ※加古川野口店での提供時間は11:30-15:00月替わり御膳 1,699円（税込1,898円）

大人気の「一人一釜の焼肉定食」の一部定食にお肉増量セットが登場しました！もっとたくさんお肉が食べたい！というお客様の声から誕生した今回の大満足セットメニューは、全９種類をご用意しております。

また定食には産地にこだわった濃厚な厳選卵や無料のお出汁がございますので、そちらでTKGや出汁茶漬けも楽しめます。

「肉のよいち 加古川野口店」オープニングキャンペーン概要

【キャンペーン内容】

オープンから使えるお得なクーポンをチラシにて近隣に配布します。

１.名物炊き立て釜炊きご飯を1～2名様1合、3名様以上2合プレゼント

２.黒毛和牛A5カルビ一人前プレゼント

３.アルコール飲み放題1,100円（税込）ポッキリ

【クーポン使用期限】

2025年11月30日（日）まで

『肉のよいち』について

名古屋市を中心に展開する焼肉専門店「肉のよいち」は、“炊きたて釜炊きごはんに合う極上の焼肉”をテーマに掲げています。A5ランク黒毛和牛と注文ごとに炊き上げるツヤツヤの釜炊きご飯の組み合わせは「ごはんが主役級にうまい」とSNSでも話題。現在は名古屋を拠点に、東海・関西・首都圏へと店舗を広げる焼肉専門チェーンとして展開し、地域に密着した人気店として、おひとり様からファミリーまで幅広い層に支持されています。

【代表プロフィール】株式会社アクトコミュニティ 代表取締役社長 柳瀬 雅斗（やなせ まさと）

1987年4月生まれ・愛知県出身。10代で飲食店のアルバイトから経験を積み、22歳でイベント企画運営を通じた“プチ経営”に挑戦。25歳で独立し、自身のダイニングバーを開業するなど若くして起業の道を歩む。27歳で株式会社アクトコミュニティを創業し、「馬肉専門タテガミ」や「昼だけうなぎ屋」といった飲食業態の展開を通じてノウハウを蓄積。2018年11月には「肉のよいち」1号店を名古屋・名駅にオープン。焼肉業態に“ごはんを重視した新たな切り口”を導入することで差別化し、現在は直営3店舗・FC24店舗、計27店舗展開まで急成長させている。外食チェーン運営にとどまらず、「シェアリングエコノミー」スタイル（昼・夜で異なる業態を同一店舗で運営）や配膳ロボット導入など、新たな運営モデルを推進。“日本一の経営者を輩出する企業”を掲げ、教育と仕組みづくりにも注力している。

『Act Community』 について

株式会社アクトコミュニティは、愛知県を拠点に外食産業を幅広く展開する飲食企業です。「食を通じて人と人をつなぎ、地域社会に貢献する」を理念に、多様なブランドを手掛けています。

主力の「肉のよいち」では、A5ランク黒毛和牛を手頃な価格で楽しめる独自の仕入れ体制と、“一人一釜”の炊き立てご飯という体験型サービスにより、多くのお客様から支持を獲得。また、馬肉の魅力を最大限に引き出す専門店「馬肉専門タテガミ」や、昼の時間帯に限定して高品質な鰻料理を提供する「昼だけうなぎ屋」など、専門性の高いブランドも展開しています。これらの業態を通じて、幅広い食文化の楽しみ方を提案し続けるとともに、今後も「手の届く贅沢」をテーマに全国規模でのブランド展開を推進してまいります。

【会社概要】

社名：株式会社アクトコミュニティ

本社所在地：愛知県名古屋市中区栄3-13-6オードヴィー栄2階

代表：代表取締役 柳瀬 雅斗

設立：2016年3月

事業内容：飲食店運営（焼肉 肉のよいち、昼だけうなぎ屋、鰻と和牛ふじさん、馬肉専門タテガミ）

精肉卸事業、FC事業

