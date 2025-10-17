AGF2025 STPR出展情報 第4弾！STPR Family 池袋エリアジャックの全容を公開！

株式会社STPR

株式会社STPR(本社：東京都渋谷区、代表：柏原 真人、以下「STPR」)は、2025年11月8日(土)・9日(日)に開催される「アニメイトガールズフェスティバル2025(以下「AGF2025」)」に初出展します。第4弾情報として、池袋エリアを中心としたさまざまな企画の詳細を発表いたします。AGF2025とあわせて池袋エリア全体で繰り広げられる、STPRならではの特別企画にご期待ください。




AGF2025に初出展するSTPRは、今回、メイン会場で最大規模のブースを展開します。ブースでは、グッズの先行販売をはじめ、展示やオリジナルノベルティ配布を実施。さらに、サンシャインシティ 噴水広場のオープンステージでは、STPR Familyから「めておら - Meteorites -」によるスペシャルステージも予定されています。AGF2025への出展にあわせ、サンシャインシティアルタにて「STPR POP UP STORE」もオープンし、会場と連動した特別な企画を展開します。



今回発表する第4弾では、AGF2025の開催にあわせて実施する、池袋エリアを舞台にしたさまざまな特別企画の詳細と、会場やポップアップストアなどで配布するスペシャルノベルティ情報を解禁！


大型OOHの掲出や地域店舗とのコラボレーション、デジタルスタンプラリーなど、街全体で楽しめる多彩な展開をお届けします。



★STPR Familyが池袋エリアジャック！ー池袋エリアを彩る特別展開の詳細情報を解禁！ ー




-大型OOH掲出

AGF2025の会期にあわせ、池袋エリアにて大型OOHを掲出！街のあちこちでSTPR Familyのビジュアルをお楽しみいただけます。



＜広告掲出詳細＞


― ハレザビジョン ―


特別映像を大きなビジョンで放映！


期間：2025年11月8日(土)～2025年11月9日(日)



― IKEBUKURO WILD POSTING―


サンシャイン通り・サンシャイン60通り周辺 全7面に壁面広告が出現！


期間：2025年11月3日(月・祝)～2025年11月9日(日)


掲出場所・面数：


１.東京都豊島区東池袋１丁目２０－１８　2面


２.東京都豊島区東池袋１丁目２９－５　2面


３.東京都豊島区東池袋１丁目１３－７　2面


４.東京都豊島区東池袋１丁目２１－１　1面



― 池袋サンシャイン通り商店街 ―


STPR FamilyがフラッグとBGMで池袋サンシャイン通り商店街に登場！


[フラッグ] 期間：2025年10月31日(金)～2025年11月9日(日)


[BGM] 期間：2025年10月27日(月)～2025年11月9日(日)



― アドトラック ―




走行場所：池袋駅東口周辺・池袋サンシャインシティ周辺エリア


走行スケジュール：2025年11月3日(月・祝)～11月9日(日)



≪ご注意事項≫


※施設やビルへのお問い合わせはご遠慮ください


※ご覧になる際は、ご通行の妨げにならないようにご注意ください


※広告の掲出期間は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください



-コラボレーション

AGF2025への「STPR Family」初登場を記念して、池袋を中心としたエリアのさまざまなお店でSTPR Familyのビジュアルが展開されます！


＜コラボレーション店舗一覧＞


スイーツパラダイス／ドコモショップ／ラウンドワン／赤から／BANPRESTO／ビックカメラ／ソフマップ／サンシャインシティアルタ (順不同）




●コラボレーション店舗詳細


-デジタルスタンプラリー

AGF2025の開催にあわせて池袋エリアでデジタルスタンプラリーを開催！




●STPR Family「デジタル スタンプラリー」詳細


開催期間：2025年11月8日(土)～11月9日(日)17:00まで


景品引換：2025年11月9日(日)19:00まで


対象スポット：スタンプラリーの対象スポットは以下の通りです。


1.STPR Family!!ブース(★)


2.STPR POP UP STORE


3.バンダイナムコ Cross Store 東京


4.namco池袋店


5.赤から 池袋サンシャイン通り店(★)


6.ラウンドワン 池袋店


7.ドコモショップ池袋サンシャイン通り店


8.スイーツパラダイス 池袋店(★)


9.ビックカメラ 池袋本店


10ドコモショップルミネ池袋店


11.赤から 池袋西口公園前店(★)


12.赤から 池袋西口店(★)


(★)はブースへのご入場、店内のご利用が必要になります。





開催期間：2025年11月8日(土)10:00～11月9日(日)17:00


※こちらはスタンプラリーの開催期間になります。各スポットの営業時間とは異なります。



参加方法：


- スタンプラリーページからユーザー登録！
- GPSでの取得もしくは二次元コードにスマホをかざして、スタンプをゲット！
ノベルティ：スタンプ6個でオリジナルポストカードをゲット！
STPR POP UP STOREの付近の引換所で達成画面を掲示することで、景品との引換が可能です。
スタンプ8個でオリジナル壁紙をプレゼント！
取得後にスタンプラリーページ内でダウンロードが可能になります。

引換場所：サンシャインシティアルタ B1フロア ※スタンプラリー交換窓口を設置します



-ポップアップストア　

「サンシャインシティアルタ」に期間限定でSTPRのポップアップストア、「STPR POP UP STORE」が登場！



＜「STPR POP UP STORE」 概要＞


開催期間：2025年10月25日(土)～11月9日(日)


営業時間：11:00～20:00


開催場所：サンシャインシティアルタ 1F イベントスペース (東京都豊島区東池袋3-1-3)


決済方法：現金/クレジットカード/電子マネー・スマホ決済 ※詳細は特設サイトにてご確認ください



★スペシャルノベルティー　BIGパンフレットを無料配布！ ー

広げるとB1サイズ（72.8cm×103cm）のAGF2025キービジュアルのBIGポスターが登場！




配布場所１.AGF2025会場内「STPRブース」(展示ホールD)


配布場所２.STPR POP UP STORE(サンシャインシティアルタ １F イベントブース)


配布場所３.一部のコラボレーション店舗


※数に限りがございます。数量上限に達し次第、配布終了となります。



■『アニメイトガールズフェスティバル2025』開催概要

開催期間：2025年11月8日(土)・9日(日)


開催時間：メイン会場：9:00～17:00


開催場所：メイン会場：池袋・サンシャインシティ　他


　　　　　※STPRブース：Yellow AREA Y-4（展示ホールD）https://agf2025.stpr.com/


主催：アニメイトガールズフェスティバル実行委員会


公式サイト：https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025/　


公式X：https://x.com/AGF_info


※本イベントの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。





■STPR所属グループ(STPR Family)について

すとぷり




YouTube動画総再生数100億回、SNS総登録者数4,900万人突破！


動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループのパイオニア。



騎士X - Knight X -




YouTube動画総再生数30億回、SNS登録者数1,100万人超え。歌やシチュエーションボイスなど、“声”とビジュアルを武器に活動するビジュアル系2.5次元歌い手グループ。



AMPTAKxCOLORS




YouTube動画総再生数33億回、SNS総フォロワー数1,170万人越え。


ゲーム実況、歌ってみた、ASMR台詞など、動画配信サイトを中心に様々な活動を行う、超多才2.5次元歌い手グループ。



めておら - Meteorites -




YouTube動画総再生数1.1億回、SNS総フォロワー数260万人越えの今まさに注目を集める新進気鋭の2.5次元歌い手アイドルグループ。



すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC




TBS番組『全力挑戦!すとぷりnoりみっと -苺学園放送部-』と「STPR BOYS PROJECT」が連動した企画により誕生したSTPR所属の2.5次元歌い手アイドルグループ。


■株式会社STPRについて
■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。

現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。
2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。

会社名：株式会社STPR
所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F
設立：2018年6月
代表者：柏原 真人
URL：https://stprcorp.com/