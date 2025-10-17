「ブラックモンブランクランチチョコ×キューポちゃん」銘品蔵限定で発売します！

九州旅客鉄道株式会社

竹下製菓株式会社（以下「竹下製菓」）と九州旅客鉄道株式会社(以下「JR 九州」)は、この度「ブラックモン ブランクランチチョコ」と、JR 九州のポイント「JR キューポ」のインフルエンサーを目指す妖精「キューポちゃ ん」とのコラボ商品を発売いたします。 九州の「イイモノ」が豊富に揃う、お土産セレクトショップである銘品蔵での限定販売です。 また、販売期間中は「ブラックモンブランクランチチョコ×キューポちゃん」購入時に使用できるおトクな JR キューポアプリポイント付与クーポンをアプリ内で配布します。JR キューポアプリをダウンロードして、おトク にご利用ください。

【販売期間】

ブラックモンブランクランチチョコ(10 本入り)

2025 年 10 月 24 日(金)～2025 年 11 月 30 日(日)

※無くなり次第終了となります。 ※姪浜銘品蔵のみ 10 月 30 日(木)からの販売開始となります。

【販売価格】

1,296 円(税込)

【販売箇所】

銘品蔵 14 店舗

＜店舗詳細＞https://www.jr-retail.co.jp/business/meihingura/#meihingura

【備 考】 JR キューポアプリについて：https://www.jrkyushu.co.jp/jrkyupoapp/

・博多銘品蔵 博多口店

・長崎銘品蔵

・博多銘品蔵 筑紫口店

・佐世保銘品蔵

・博多銘品蔵 博多駅中央店

・別府銘品蔵

・博多銘品蔵 新幹線博多駅店

・大分銘品蔵

・Hakata 銘品蔵 デイトス店

・熊本銘品蔵

・姪浜銘品蔵

・鹿児島銘品蔵

・小倉銘品蔵

・宮崎銘品蔵

全 6 種類＋シークレットデザインのキューポちゃんオリジナルステッカーを封入！