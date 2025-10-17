富士山と桜の絶景、五つの湖を巡るウルトラの旅へ「第36回チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン」開催決定

株式会社ランナーズ・ウェルネス

昨年エントリー開始直後から多くのランナーが集まり、早期エントリー終了となった

「チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン」が、2026年4月19日（日）に開催決定！

スタート・フィニッシュ地点は富士北麓公園（山梨県富士吉田市）。

富士山と五湖の雄大な自然を舞台に、今年も4つの種目で約4,500名のランナーを募集します。

大会ホームページはこちら :https://www.r-wellness.com/fuji5/

― 種目と特徴 ―

フルマラソンを超えた「その先の景色」へ挑む、4つのコース。

フラットなコースで気候も良く初めてのウルトラにもおすすめです。

それぞれにU25（25歳以下）カテゴリーを設け、若い世代の挑戦も後押しします。

・FUJI 5LAKES 120km（富士五湖すべてを巡る）

・FUJI 4LAKES 100km（本栖湖を除く四湖）

・FUJI 4LAKES 80km（山中湖を除く四湖）

・FUJI 3LAKES 62km（山中湖・本栖湖を除く三湖）

― ウルトラランナー憧れの「SPARTATHLON」への道 ―

今大会最長距離の FUJI 5LAKES 120km は、ウルトラランナー憧れのギリシャ・スパルタで行われる「SPARTATHLON」一般エントリー枠の国際レース基準を満たす大会です。

SPARTATHLON参加資格の一つとして、FUJI 5LAKES 120kmを12時間以内（女子は110kmを12時間以内）に完走することが求められます。

さらなる高みを目指すランナーの皆さんの挑戦をお待ちしています！

※基準は2025年時点のものであり、今後変更となる可能性があります。

― 大会ゲスト『ウルトラランナーみゃこ』さんよりコメント ―

『初めてのウルトラマラソンにもオススメなのが、ここチャレンジ富士五湖ウルトラマラソンです！

色んな距離があるので挑戦しやすく、季節的にも走りやすい大会です。

今年は久々に100kmで自己ベスト更新を目指したいと思います！大人の大遠足しに行きましょう！』

「第36回チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン」概要

大会ホームページ :https://www.r-wellness.com/fuji5/

【開催日】2026年4月19日(日)

【スタート・フィニッシュ会場】富士北麓公園（山梨県富士吉田市）

【参加申込】2025年10月24日(金)18時～ ※先着順

【種目：参加費】

・FUJI 5LAKES 120km（一般・U25）（富士五湖全てを走るコース）

・FUJI 4LAKES 100km（一般・U25）（本栖湖をのぞく四湖を走るコース）

・FUJI 4LAKES 80km（一般・U25）（山中湖をのぞく四湖を走るコース）

・FUJI 3LAKES 62km（一般・U25）（山中湖・本栖湖を除く三湖を走るコース）

【参加賞】

□ オリジナルTシャツ（THE NORTH FACE）

※12月21日（日）までにお申し込みの方のうち、先着2,800名様にお選びいただけます。

□ オリジナルタオル

※Tシャツが先着数に達した後にお申し込みの方には、オリジナルタオルをお渡しいたします。

※参加賞は「Tシャツ」または「タオル」のいずれか1点となります。あらかじめご了承ください。

【アクセス】

・東富士五湖道路「富士吉田IC」より約10分

・富士急行線「富士山駅」よりタクシーで約15分

・専用駐車場あり（3000台・有料／駐車運営費1,000円・シャトルバス運行あり）

【コース】

―前日はランニングを楽しむイベントが初開催！―

チャレンジ富士五湖ウルトラマラソンの前日には、

新たなランイベント「富士北麓リレーマラソン2026」が誕生します！

舞台は、富士山の雄大な眺めと自然に囲まれた富士北麓公園。

爽やかな空気と最高のロケーションの中で、仲間とタスキをつなぎながら走る――

この春、心に残る“富士のふもとのリレー”が始まります。

イベントホームページ :https://www.r-wellness.com/hokuroku-relay/

≪ランナーズ・ウェルネス≫

「湘南国際マラソン」「横浜マラソン」「富士五湖マラソン」等、年間を通じてさまざまなマラソン大会を企画・運営。国際スパルタスロン協会日本支部も務めています。また、「24時間テレビ マラソン企画」などのテレビ番組の制作コーディネート、スポーツやエンターテインメントにまつわる企業・商品・アスリートのPR協力、“ウェルネス”を理念とした健康クリニック事業を手掛けています。

公式サイト https://www.r-wellness.com/