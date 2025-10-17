¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ë ¥Õ¥§ ¥Ü¥ó¡Û¼Â¤ê¤Î½©¤ò´¶¤¸¤ëÍÎÍü¡¢¥ê¥ó¥´¡¢³Á¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¡Ö½©¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤òÌ£¤ï¤¦¥·¥ç¥³¥é¥¿¥ë¥È¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)～11·î30Æü(Æü)
¥¥ë¥Õ¥§¥Ü¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐÀî ÃÒºÈ¡Ë¤Ï¡¢¥¿¥ë¥ÈÀìÌçÅ¹¡Ö¥¥ë ¥Õ¥§ ¥Ü¥ó¡×¤ÎÁ´12Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢ÍÎÍü¡¦¥ê¥ó¥´¡¦³Á¤È³Ú¤·¤à ½©¤Î¥·¥ç¥³¥é¥¿¥ë¥È¤ò2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)～11·î30Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½©¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¥·¥ç¥³¥é¥¿¥ë¥È¤Ï¡¢Ë§½æ¤ÊÍÎÍü¡¢¤Û¤ÉÎÉ¤¤»ÀÌ£¤Î¥ê¥ó¥´¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤³Á¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¹ç¤ï¤»¤¿Á´3¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²Ì¼Â¤¬»ý¤Ä½Ü¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎË¤«¤Ê¥³¥¯¤¬ÀäÌ¯¤ËÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢½©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ä¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥¿¥ë¥È¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
～³µÍ×～
¢£ ÈÎÇä´ü´Ö
2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)～11·î30Æü(Æü)¡¡
¢£ ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
¥¥ë ¥Õ¥§ ¥Ü¥óÁ´12Å¹ÊÞ
¢£´ØÏ¢URL
https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2025_autumn_chocolate_tart.php
¢£¸ø¼° HP
https://www.quil-fait-bon.com/
～¾¦ÉÊ¾ÜºÙ～¡¡¡¡¡¡¢¨Á´¤ÆÀÇ¹þ¤ß¡Ê8¡ó¡Ë¥«¥Õ¥§ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤ÏÀÇÎ¨¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÎÍü¡ß¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¿·ºî¡ÖÍÎÍü¤Î¥·¥Öー¥¹¥È¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥¿¥ë¥È¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§11/1～11/30¤ÎÈÎÇäÍ½Äê
ÈÎÇä²Á³Ê¡§piece\1,198 / whole (25cm) \11,988
¥ô¥¡¥íー¥Ê¼Ò¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿·Ú¤¤¿©´¶¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¹¥Õ¥ì¤Ë¡¢ÍÎÍü¤Î¥·¥í¥Ã¥×¼Ñ¤ÈÍÎÍü¤Î¥·¥Öー¥¹¥È¤ò½Å¤Í¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÎÍÎÍü¤ò²Ö¤Î¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£½©¤ÎÌ£³Ð¤ÎÍÎÍü¤ò¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¥·¥í¥Ã¥×¼Ñ¤Ç¡¢¥·¥Öー¥¹¥È¤ÇÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£ÍÎÍü¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¹¥ÁêÀ¡¢½©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¿¥ë¥È¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥ó¥´¡¦¥¤¥Á¥´¡ß¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¡Ö¹È¶Ì¤È¥¤¥Á¥´¤Î¥¿¥ë¥È ～¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÉ÷Ì£～¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§11/1～11/30¤ÎÈÎÇäÍ½Äê
ÈÎÇä²Á³Ê¡§piece\1,198 / whole (25cm) \11,988
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¹È¶Ì¤È¥¤¥Á¥´¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÉ÷Ì£¤Î¥«¥¹¥¿ー¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¾¯¤·Âç¿Í¤Î¥¿¥ë¥È¤Ç¤¹¡£Çò¥ï¥¤¥ó¤Ç¼Ñ¤¿¹È¶Ì¤È¥¤¥Á¥´¤Î²Ì½Á¤Ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥³¥¯¤¬¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸ý¤É¤±¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¯¥êー¥à¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³Á¡ß¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¡ÖÊ¡²¬¸©»º ¡È½©²¦¡É¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥¿¥ë¥È¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§11/1～11·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇäÍ½Äê
ÈÎÇä²Á³Ê¡§piece\1,296 / whole(25cm)\12,960
ÅüÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¤¤ì¤¤¤ÊÜôÀÖ¿§¤¬ÆÃÄ§¤Î¡È½©²¦¡É¤ò¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥ê¥¥åー¥ë¤Ç¥Þ¥ê¥Í¤·¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥·¥ç¥³¥é¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥¯¥êー¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö½©¤Î²¦ÍÍ¡×¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢º£¤¬½Ü¤Î¡È½©²¦¡É¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¿¥ë¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨11·î²¼½Ü¤«¤é¡Ö³Á¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥¿¥ë¥È¡×¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
～¥¥ë ¥Õ¥§ ¥Ü¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ～
¡Ö¥¥ë ¥Õ¥§ ¥Ü¥ó¡×¤Ï¡¢1991Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥¿¥ë¥ÈÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£¥ªー¥×¥ó°ÊÍè¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î½Ü¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ä¸·Áª¤·¤¿¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¿¥ë¥È¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¡£
Å¹ÆâÃæ±û¤ËÀßÃÖ¤·¤¿Âç¤¤Ê¥·¥çー¥±ー¥¹¤Ë¤Ï¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê¥¿¥ë¥È¤¬¾ï»þ20¼ïÎà¤Û¤ÉÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£Å¹Ì¾¤Î¡Ö¥¥ë ¥Õ¥§ ¥Ü¥ó¡×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡È¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤ÍÛµ¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥¥ë¥Õ¥§¥Ü¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö¡¡ÅÚ°æ¡¦°ËÅì¡¦½Õ»³¡¦ÀîÃ¼
TEL¡§03-5875-0165 (Ê¿Æü9¡§00～18¡§00)¡¡FAX¡§03-6447-2071¡¡E-mail¡§pr1@quil-fait-bon.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¥ë¥Õ¥§¥Ü¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.quil-fait-bon.com/
½©¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤òÌ£¤ï¤¦¥·¥ç¥³¥é¥¿¥ë¥È
https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2025_autumn_chocolate_tart.php
