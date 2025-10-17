HATTRICK、ウルフドッグス名古屋とのアップサイクルアイテムを10月19日より販売開始！













過去シーズンで使用されたユニフォームやジャージ、プラクティスシャツをショルダーバッグにアップサイクルして販売ウルフドッグス名古屋は、愛知県稲沢市を本拠地とするSV.LEAGUE MEN所属の男子プロバレーボールチームです。地域・環境・社会に寄り添う持続可能な未来を目指し、サステナブルプロジェクトを立ち上げるなど、環境に配慮したモノづくりを通じて、スポーツが生み出す感動とサステナビリティの両立に取り組んでいます。一方、バリュエンスジャパンが運営する「HATTRICK」は、スポーツチームや団体をはじめ、エンターテインメント業界ではアーティスト、映画会社などと共同でアップサイクルプロジェクト（オークション）を実施しています。このたび、ウルフドッグス名古屋のサステナブルプロジェクトとして、過去シーズンで使用されたユニフォームやジャージ、プラクティスシャツを日常でもチームの想いを感じられるスクエア型ショルダーバッグとしてアップサイクルしました。本来であればシーズン終了とともに役割を終えるユニフォームやジャージ、プラクティスシャツですが、「過去の価値を未来へつなぐ」というチームの想いに共感し、バリュエンスジャパンの持つリユースのノウハウを掛け合わせる形で、今回のアップサイクルプロジェクトが実現いたしました。ファンの皆さまをはじめ、ウルフドッグス名古屋に関わる全てのステークホルダーの皆さまに日頃の感謝を込めて、アップサイクルによって生まれた1点もののショルダーバッグを数量限定で抽選販売いたします。「HATTRICK」では今後も環境課題の解決や、地域社会の新たな循環の創出を目指し、ファンや地域の皆さまにさまざまな企画をお届けできるよう取り組んでまいります。また、世の中から発生する廃材にあらゆる視点から価値を付加し、循環型社会形成の一助となるべく邁進してまいります。■ウルフドッグス名古屋 スクエア型ショルダーバッグ 販売概要・抽選受付期間：2025年10月19日（日）13：00 ～ 10月24日（金）23：59・販売価格：23,800円（税込）・販売ページURL：https://members.hattrick.world/team/26※こちらの商品は抽選販売商品です。お申込み後当選された方のみご購入いただけます。※1点ずつハンドメイドで制作しているため、商品によって多少の個体差がある可能性があります。※詳細は販売ページをご確認ください。商品仕様・サイズ（㎝）：横幅 約23.5cm×高さ 約17cm マチ6cm（ベルトの長さは含みません）・生地：ポリエステル■HATTRICKについてバリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐD2Cプラットフォームである「HATTRICK Members」の2つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。・HATTRICK Auction：https://auction.hattrick.world/・HATTRICK Members：https://members.hattrick.world/・Instagram：https://www.instagram.com/hattrick.world_official/（@hattrick.world_official）・X（旧Twitter）：https://twitter.com/hattrick_world（@hattrick_world）■環境省「デコ活」補助事業に採択バリュエンスジャパン株式会社が展開するスポーツ・エンタメ業界で不要になった商材を、アップサイクルを通じて環境課題の解決、国民・消費者の新しいライフスタイルの創出を目指す事業は、環境省の令和６年度（補正予算）及び令和７年度「環境配慮行動普及促進事業費補助金」及び「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」（通称：「デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）」推進事業）に採択されています。■TG SPORTS株式会社 概要・設立：2018年9月・代表者：代表取締役社長 横井 俊広・本社所在地：愛知県稲沢市下津北山一丁目16番地4・事業内容：バレーボールチームの運営 および 関連する事業の企画・運営・URL：https://www.wolfdogs.jp/■バリュエンスジャパン株式会社 概要・設立：2018年9月・代表者：代表取締役 冨田 光俊・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。