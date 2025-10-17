【横浜高島屋】かわいくておいしい！「おうちハロウィーン」を盛り上げるおすすめグルメ！

株式会社高島屋

ハロウィーンの雰囲気を楽しめる、とっておきのグルメが大集合！おうちで楽しめるおいしいハロウィーンをご提案します。

見た目もかわいいハロウィーンのお菓子！

［パティスリーモンシェール］ハロウィンジャックロール（1本）1,458円 ■地下1階Foodies’ Port1

コクのあるかぼちゃプリンが入ったちいさめサイズの「堂島ロール」にキャラメル風味のカスタードを絞り、ハロウィンらしくデコレーション。見ているだけでワクワクするハロウィン限定のロールケーキ。

【横浜高島屋限定】［新宿高野］スケアリーハロウィン（1個）4,536円 ■地下1階Foodies’ Port1

スポンジに苺とショコラホイップクリームをサンドし、ベリーソースをかけたハロウィン限定ケーキ。

［資生堂パーラー］ハロウィンショコラ（5粒入） 729円／ハロウィンショコラ（12粒入）1,674円■地下1階Foodies’ Port1

さくさくとした食感が楽しい、クランチチョコレート3種の組み合わせです。

［ブールミッシュ］パンプキン・ハロウィン（1個） 778 円 ■地下1階 Foodies’ Port1

なめらかなくちどけのパンプキンムース。チョコレートパフと黒みつジュレがアクセントになっています。

［ラデュレ ］トリック・オア・マカロン マカロン（8個入） 6,048 円 ■地下1階 Foodies’ Port2

ハロウィンのマカロンボックスは箱についた取っ手を引くと小窓が開き、コウモリが舞うマカロンタワーが現れる遊び心のあるデザイン。

［フランセ ］ハロウィンをたのしむミルフィユ（6入） 1,296 円 ■地下1階 Foodies’ Port2

秋の味覚である紫芋と栗を使った、この時期にしか食べられない商品。フランセ自慢の、幾重にも重ねたサクサクの香ばしいパイ生地の心地よい食感もおたのしみください。

左）［千疋屋］かぼちゃのプリン（1個） 702 円 ■地下1 階 Foodies’ Port1

北海道産かぼちゃを使ったシナモン香るプリンです。

［ヴィタメール］ハロウィン・ジャック（1個） 832 円 ■地下1階 Foodies’ Port1

コクのある北海道産えびすかぼちゃのクリームに、ほろ苦いキャラメルブリュレをとじこめました。

［木村屋総本店］おばけかぼちゃ（1個） 331 円 ■地下1階 Foodies’ Port1

ジャック・オ・ランタンをイメージして、チョコ風味のビスケット生地で大きな目と口の愛らしいかぼちゃパンになりました。パンの中にはかぼちゃプリンクリームが入っています。

［葉山 日影茶屋 ］薯蕷饅頭三浦かぼちゃ（1個） 292 円 ■地下1階 Foodies’ Port1

甘みのある三浦産かぼちゃを白餡と合わせました 。

［仙太郎］薯蕷饅頭ハロウィン（1個） 303 円 ■地下1階 Foodies’ Port1

かぼちゃ粉末で色づけた 薯蕷饅頭にジャック ・オ ・ランタンの焼印、ヘタは焙煎したカボチャの種を刺し込みました。中の餡子は小豆こしあん。

［東京ひよこ］ハロウィンひよ子（5個入） 913 円 ■地下1階 Foodies’ Port1 ［銘菓百選］

ハロウィーン仕様のパッケージが可愛い、季節のひよ子です。

［西川屋老舗］かぼちゃどら焼き（1個） 270 円 ■地下1階 Foodies’ Port1 ［銘菓百選］

ハロウィンのかぼちゃオバケがかわいく笑う焼印をあしらっています。

［聖護院八ツ橋］聖～かぼちゃ～（1個） 756 円 ■地下1階 Foodies’ Port1 ［銘菓百選］

かぼちゃのあんを抹茶の生八つ橋で包みました。昔から親しまれている日本の野菜の味をお楽しみください。

風味豊かな黒胡麻を生八つ橋の生地とあんに配した商品です。

ハロウィーンにちなんだこの時期においしい「かぼちゃ」のお惣菜

［崎陽軒］ハロウィン限定 黒シウマイまん＆かぼちゃまん（ 2 種各5個入） 600 円 ■地下1階 Foodies’ Port1

黒く仮装した「黒シウマイまん」とやさしい甘みの「かぼちゃまん」の2種の味わいが楽しめるおまんじゅうです。

［RF1］かぼちゃのポタージュパイ（１個） 756 円 ■地下1階 Foodies’ Port1

なめらかなかぼちゃのポタージュスープと角切りのかぼちゃの甘味に、香ばしいパイ生地との相性抜群。

［神戸コロッケ］かぼちゃのクリームコロッケ（1個） 238 円 ■地下1階 Foodies’ Port1

ハロウィンにちなんだかぼちゃを楽しむ期間限定の商品。ほくほくのかぼちゃの甘味となめらかなクリームが好相性。

※10月 23 日（木）からの販売となります。

