¡Ú¿·ÈÖÁÈ¡ÛÀøÆþ¥ë¥Ý¡ØDEEP Mekong ーÂÙÍüº»»Ò¤ÎÅìÆî¥¢¥¸¥¢²òÀâー¡Ù10·î18ÆüÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª½é²ó¤ÏÆüËÜ¿Í¤âµÒ¤Ë¡Ö¥é¥ª¥¹»ùÆ¸Çã½Õ¡×
ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÀìÌç¤Ë¼èºà¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥Õ¥êー¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥ÈÂÙÍüº»»Ò¤ÎÀøÆþ¥ë¥Ý¤ÎÈÖÁÈ¡ØDEEP Mekong ーÂÙÍüº»»Ò¤ÎÅìÆî¥¢¥¸¥¢²òÀâー¡Ù¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=jNkf-y-DWh4 ]
ÂÙ¤µ¤ó¤ÎÀøÆþ¼èºà¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢´é¤ÏÉú¤»¤Æ¤Î¥ê¥Ýー¥È¤Ë¤Ê¤ë
ÂÙÍüº»»Ò¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡¡¡Ç13～¡Ç15Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç³¤³°¥Ë¥åー¥¹ËÝÌõ¤òÃ´Åö¡¢¡Ç15～¡Ç21Ç¯¤Ë¥¢¥¸¥¢¤Î·ÐºÑ¾ðÊó¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¶¦Æ±ÄÌ¿®¥°¥ëー¥×·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Çµ¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£¥¿¥¤Ãóºß5Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ç21Ç¯10·î¤ËÆÈÎ©¡£
¡¡¥Õ¥êー¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þー¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¢¥é¥ª¥¹¤Î¿ÍÆ»ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ë¥Ý
