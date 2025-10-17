CXOコミュニティ事業にて運営する完全招待制経営者コミュニティ「エアトリCXOサロン」の有料会員数が600社を達成！

写真拡大

株式会社エアトリ

　ITの力で、エアトリ旅行事業、ITオフショア開発事業、訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業、メディア事業、投資事業（エアトリCVC）、地方創生事業、クラウド事業、マッチングプラットフォーム事業、CXOコミュニティ事業、HRコンサルティング事業、航空会社総代理店事業、レンタカー事業、海外ツアー事業、エンタープライズDX開発事業、法人DX推進事業・ヘルスケア事業（以降の事業は投資先にて注力）、人材ソリューション事業、クリエイティブソリューション&DX事業、AIロボット事業、ゴルフライフサポート事業、外貨自動両替機事業と町家宿泊・日本文化体験事業を含む全21事業を手掛ける株式会社エアトリ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CFO：柴田 裕亮、証券コード：6191、以下当社）は、子会社の株式会社エアトリCXOサロン（本社：東京都港区、代表取締役社長：矢野光児）らが、CXOコミュニティ事業として運営する、完全招待制経営者コミュニティ「エアトリCXOサロン」にて、2024年11月から本格サービス開始後、約1年で急成長し、有料会員が600社を達成したことをお知らせいたします。




■完全招待制経営者コミュニティ「エアトリ CXO サロン」とは

　エアトリグループの上場企業、上場準備会社が運営する、完全招待制の経営者コミュニティです。企業の経営層が集う場として定例会・勉強会・「エアトリフェス」3,000 名規模の大型ベンチャーイベント・「エアトリ上場企業サロン」100名以上の上場企業経営者が集う会を開催し、企業の「縁」を結びます。


　新たに「エアトリ CXO サロン」有料会員向けの無料サービスとして「エアトリ上場企業サロン」、「エアトリ IPO・M&A・資金調達サロン」、「エアトリ証券会社・監査法人サロン」、「エアトリ政策提言サロン」、「エアトリCXOカレッジ」の立ち上げをしております。


　また、エアトリ CXO サロン有料会員の増加に伴い、2025 年 10 月からは東京開催の定例会を月 2 回に拡大して開催しております。さらには、今年からは全国展開として、エアトリグループの取引先アセットを活用し、札幌、名古屋、大阪、福岡、沖縄にて、半年に 1 回ずつ地方定例会を開催しております。


　大規模イベントとしては、「エアトリフェス」、「エアトリ上場企業サロン」をそれぞれ年に 1 回ずつ企画・開催しております。


　今後も、エアトリグループのアセットと「丁寧」な運営により、他社には真似できない「満足度の高い」経営者コミュニティとして、有料会員 1,000 社を目指しております。


　資料請求・お問い合わせはこちら：https://cxo-salon.airtrip.co.jp/event/12288/module/questionnaire/311646/3330



■業績に与える影響

　今期の当社グループの業績へ与える影響は軽微と見込んでおります。今後、変更の必要が生じた場合には適時にお知らせいたします。



　今後も当社グループはより良いサービスの提供につとめるとともに、さらなる事業拡大、発展に邁進してまいります。




【株式会社エアトリ】


本社：東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズMORIタワー19F


社名：株式会社エアトリ


代表者：代表取締役社長 兼 CFO　柴田 裕亮


資本金：1,790,478千円（払込資本3,908,103千円）


ＵＲＬ：https://www.airtrip.co.jp/



【エアトリ公式SNS】


Facebook（コーポレート）：https://www.facebook.com/airtrip.co.jp


Facebook（サービスPR）：https://www.facebook.com/airtrippr


X（旧Twitter）：https://x.com/airtrip_pr



【当社事業別会社・サービスサイト】


１.エアトリ旅行事業


　エアトリ旅行事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/online_travel/


　総合旅行プラットフォーム「エアトリ」：https://www.airtrip.jp/


２.ITオフショア開発事業


　株式会社ハイブリッドテクノロジーズ：https://hybrid-technologies.co.jp/


　EVOLABLE ASIA CO., LTD.：https://evolable.asia/


　ITオフショア開発事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/offshore/


　生成系AI総合プラットフォーム「エアスマAI」：https://smartai.airtrip.co.jp/service/


３.訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業


　株式会社インバウンドプラットフォーム：https://www.inbound-platform.com/


　訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/inbound/


　Wi-Fiレンタルサービス「グローバルモバイル」：https://www.globalmobile.co.jp/


　訪日向けWi-Fiレンタルサービス「Japan Wireless」：https://www.japan-wireless.com/en


４.メディア事業


　株式会社まぐまぐ：https://www.mag2.co.jp/


　メディア事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/media/


　メールマガジン「まぐまぐ！」：https://www.mag2.com/


　メディア「MAG2NEWS」：https://www.mag2.com/p/news/


　メディア「MONEY VOICE」：https://www.mag2.com/p/money/


　メディア「TRiP EDiTOR」：https://tripeditor.com/


　メディア「by them」：https://by-them.com/


５.投資事業（エアトリCVC）


　投資事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/investment/


６.地方創生事業


　株式会社エヌズ・エンタープライズ：https://www.nsenterprise.co.jp/


　地方創生事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/regional_revitalization/


　パッケージツアー販売サイト「ニーズツアー」：https://www.needstour.com/


　勤怠管理システム「勤怠プラス」：https://kinpla.com/


７.クラウド事業


　株式会社かんざし：https://www.kanxashi.co.jp/product/


　クラウド事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/cloud_business/


　かんざしクラウド：https://www.kanxashi.com/


　くちこみクラウド：https://www.cuticomi.com/


　ぜにがたクラウド：https://www.xenigata.com/


　クラウド転送シャシーン：https://www.shaseen.com/


　ばんそうクラウド：https://www.vansow.com/


　わきざしクラウド：https://www.wakixashi.com/


　かんざしWEDDING：https://www.kanxashi-wedding.com/


　クラウド商談どこでもSHOWBY：https://www.showby.cloud/


　人工知能ぜんまい：https://www.xenmai.jp/


　Oshiharai Pay：https://www.oshiharai.com/


　スペシャルクーポン.jp： https://www.special-coupon.jp/


８.マッチングプラットフォーム事業


　株式会社GROWTH：https://growth-company.jp/


　マッチングプラットフォーム事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/matching_platform/


　マーケティング領域特化型ジョブマッチングプラットフォーム『JOB DESIGN』：https://growth-service.jp/job-design/for-business/


　マーケティング領域特化型ハイクラス転職支援サービス『JOB SELECTION』：https://jobselection.jp


　化粧品ブランド「paranina」：https://www.paranina.jp


９.CXOコミュニティ事業 　


　CXOコミュニティ事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/cxo_community


１０.HRコンサルティング事業


　株式会社ノックラーン：https://corporate.knocklearn.com/


　HRコンサルティング事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/hr_consulting/


　急成長スタートアップ向け 中途採用支援事業「Recboo」：https://recboo.com/


１１.航空会社総代理店事業


　航空会社総代理店事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/general_agent/


１２.レンタカー事業


　レンタカー事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/rent_a_car/


　沖縄オープンレンタカー：https://opencar-okinawa.com/


１３.海外ツアー事業


　株式会社かもめ：https://corp.kamometour.co.jp/


　海外ツアー事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/overseas_tour/


　エアトリハワイツアー：https://www.skygate.co.jp/pickup/hawaii/


　ファーストワイズ：https://www.1stwise.com/


　かもめツアー（eかも。）：https://kamometour.co.jp/


１４.エンタープライズDX開発事業


　株式会社NAYUTA：https://www.g-nayuta.co.jp/


　エンタープライズDX開発事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/enterprise_dx　


１５.法人DX推進事業・ヘルスケア事業（投資先にて注力）


　株式会社ピカパカ：https://www.pikapaka.co.jp/


　法人DX推進事業・ヘルスケア事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/healthcare/


　クラウド型法人出張サポート「ピカパカ出張DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/btm/


　デジタル営業システム「ピカパカ営業DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/sfa/


　送客支援サービス「ピカパカ送客DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/healthcare/media/


１６.人材ソリューション事業（投資先にて注力）


　株式会社ピカパカエージェント：https://pikapaka-agent.co.jp/


　人材ソリューション事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/human_solution/


１７.クリエイティブソリューション＆DX事業（投資先にて注力）


　ノースショア株式会社：https://www.north-s.co.jp/


　クリエイティブソリューション＆DX事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/creative_solutions/


　映像・動画制作サービス「クリショア for 発注者」：https://match.creshore.jp/　


　カット表かんたん作成クラウド「カットウヒョー」：https://lp.cut-panther.com/


１８.AIロボット事業（投資先にて注力）


　ドーナッツロボティクス株式会社：https://www.donutrobotics.com/


　AIロボット事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/airobots/


１９.ゴルフライフサポート事業（投資先にて注力）


　ゴルフライフ株式会社：https://www.golf-life.co.jp/


　株式会社プロモ：https://ssl.promo.co.jp/


　ゴルフライフサポート事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/golflife/


２０.外貨自動両替機事業（投資先にて注力）


　株式会社セラ・ホールディングス：https://cerahd.jp/


　外貨自動両替機事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/extech/


㉑町家宿泊・日本文化体験事業（投資先にて注力）


　株式会社エイジェーインターブリッジ：https://www.aj-itb.com/


　町家宿泊・日本文化体験事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/machiya/



【当社IRサイト】


https://www.airtrip.co.jp/ir/