CXOコミュニティ事業にて運営する完全招待制経営者コミュニティ「エアトリCXOサロン」の有料会員数が600社を達成！

ITの力で、エアトリ旅行事業、ITオフショア開発事業、訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業、メディア事業、投資事業（エアトリCVC）、地方創生事業、クラウド事業、マッチングプラットフォーム事業、CXOコミュニティ事業、HRコンサルティング事業、航空会社総代理店事業、レンタカー事業、海外ツアー事業、エンタープライズDX開発事業、法人DX推進事業・ヘルスケア事業（以降の事業は投資先にて注力）、人材ソリューション事業、クリエイティブソリューション&DX事業、AIロボット事業、ゴルフライフサポート事業、外貨自動両替機事業と町家宿泊・日本文化体験事業を含む全21事業を手掛ける株式会社エアトリ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CFO：柴田 裕亮、証券コード：6191、以下当社）は、子会社の株式会社エアトリCXOサロン（本社：東京都港区、代表取締役社長：矢野光児）らが、CXOコミュニティ事業として運営する、完全招待制経営者コミュニティ「エアトリCXOサロン」にて、2024年11月から本格サービス開始後、約1年で急成長し、有料会員が600社を達成したことをお知らせいたします。

■完全招待制経営者コミュニティ「エアトリ CXO サロン」とは

エアトリグループの上場企業、上場準備会社が運営する、完全招待制の経営者コミュニティです。企業の経営層が集う場として定例会・勉強会・「エアトリフェス」3,000 名規模の大型ベンチャーイベント・「エアトリ上場企業サロン」100名以上の上場企業経営者が集う会を開催し、企業の「縁」を結びます。

新たに「エアトリ CXO サロン」有料会員向けの無料サービスとして「エアトリ上場企業サロン」、「エアトリ IPO・M&A・資金調達サロン」、「エアトリ証券会社・監査法人サロン」、「エアトリ政策提言サロン」、「エアトリCXOカレッジ」の立ち上げをしております。

また、エアトリ CXO サロン有料会員の増加に伴い、2025 年 10 月からは東京開催の定例会を月 2 回に拡大して開催しております。さらには、今年からは全国展開として、エアトリグループの取引先アセットを活用し、札幌、名古屋、大阪、福岡、沖縄にて、半年に 1 回ずつ地方定例会を開催しております。

大規模イベントとしては、「エアトリフェス」、「エアトリ上場企業サロン」をそれぞれ年に 1 回ずつ企画・開催しております。

今後も、エアトリグループのアセットと「丁寧」な運営により、他社には真似できない「満足度の高い」経営者コミュニティとして、有料会員 1,000 社を目指しております。

資料請求・お問い合わせはこちら：https://cxo-salon.airtrip.co.jp/event/12288/module/questionnaire/311646/3330

■業績に与える影響

今期の当社グループの業績へ与える影響は軽微と見込んでおります。今後、変更の必要が生じた場合には適時にお知らせいたします。

今後も当社グループはより良いサービスの提供につとめるとともに、さらなる事業拡大、発展に邁進してまいります。

