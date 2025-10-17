【掲載情報】まつ毛美容液「BioLash（ビオラッシュ）」がanan「トレンド大賞2025」特集に登場！
2025年10月15日（水）発売の女性誌『anan（アンアン）』2025年10月22日号 No.2467「ananトレンド大賞2025」特集に、株式会社MARKSが展開するまつ毛美容液ブランド「BioLash（ビオラッシュ）」が掲載されました。
大人のまつ毛悩みに寄り添う新定番「BioLash（ビオラッシュ）」
今回の『anan』トレンド大賞2025では、「食・暮らし・健康・美容・ファッション・カルチャー」など、私たちの毎日を彩った“流行りモノ”を総決算。その中でビオラッシュは、「大人のまつ毛悩みに特化した、新しいまつ毛美容液」として紹介されました。
年齢とともに感じるまつ毛のハリ・コシ・ボリューム不足に対し、独自のWアプローチでアプローチする設計が評価されています。
“進化型ビオチン × 補修型プロビタミン”によるWケア設計
ビオラッシュは、まつ毛の根元から健やかな印象を引き出す、年齢まつ毛に特化した美容液です。
主成分には、「進化型ビオチン※1」と「補修型プロビタミン※2」を贅沢に配合。
まつ毛の1本1本をうるおいで包み込み、ハリ・コシ・ボリュームをサポートします。
軽やかでベタつかないテクスチャーは、毎日のメイク前にも使いやすく、大人のまつ毛ケア習慣をアップデートします。
※進化型ビオチン・・・ビオチン由来の機能性ペプチド成分（ビオチノイルトリペプチド-1）を中心にケラチン・シルク由来成分を掛け合わせた独自処方。
※補修型プロビタミン・・・プロビタミンB5（パンテノール）を中心に、アミノ酸・保湿成分を独自バランスで組み合わせたまつ毛用処方。
掲載号情報
雑誌名： anan（アンアン）
号数： 2025年10月22日号 No.2467
特集名： 「ananトレンド大賞2025」
製品概要
商品名：ビオラッシュ（Bio Lash）
容量：6.1g
価格：3,520円（税込）
発売日：2025年7月25日（金）
公式サイト：https://biolash.jp/
Amazon店：https://amzn.asia/d/5eq5AmS
Instagram：https://www.instagram.com/biolash_official/
会社概要
株式会社MARKS
所在地：兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口587
設立年月日：2014年7月1日
事業内容：医療福祉・在宅ケア・美容事業など