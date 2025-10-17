『夜明けの唄』『売られた辺境伯令嬢は隣国の王太子に溺愛される』など人気のTOKYOPOP作品がMangaPlazaで配信開始！

NTTソルマーレ株式会社

NTTソルマーレ株式会社(本社:大阪市中央区､代表取締役社長:朝日利彰､以下 NTTソルマーレ)は、NTTソルマーレが提供する全米最大級のデジタルマンガストア「MangaPlaza(マンガプラザ)」において､2025年10月17日(金)より､TOKYOPOP Inc. (本社:アメリカ合衆国カリフォルニア州､President:Stu Levy)の作品を配信開始いたします｡配信開始を記念して､コミック､ライトノベル等､TOKYOPOP作品全てにおいてポイント還元キャンペーンを実施いたします。

1.キャンペーン内容

(1)概要

キャンペーン期間中､TOKYOPOP作品の購入金額に対してポイントを100%還元

※1000ポイントが付与上限

(2)期間

10月17日(金)～10月30日(木)

(3)キャンペーンページ

https://mangaplaza.com/special/20251017-tokyopop/

(4)作品例

TOKYOPOPの作品の一部をご紹介します

- The Margrave's Daughter & the Enemy Prince

https://mangaplaza.com/title/0303011889/

- The Unwanted Bride Loves the Crown Prince With All Her Heart

https://mangaplaza.com/title/0303011898/

- The Person I Loved Asked Me to Die in My Sister's Stead

https://mangaplaza.com/title/0303011890/

- My Beautiful Man

https://mangaplaza.com/title/0303011815/

- FANGS

https://mangaplaza.com/title/0303011760/

2.TOKYOPOP Inc.について

1997年に設立されたTOKYOPOPは､ハリウッドをはじめ､アジアのポップカルチャーを世界へ発信しています｡TOKYOPOPは北米におけるマンガ市場を確立し､その過程で英語圏にもマンガという用語を導入しました｡また､ドイツ市場への進出も果たし､両言語で数千冊もの書籍を出版､アニメやアジア映画のホームビデオやテレビ番組の配信､一般消費者や企業へのグッズ展開､オリジナルコンテンツと主要IPの翻案によるグラフィックノベルの制作など､幅広い事業を展開しています｡「NARUTO THE GALLERY」の開設により､ライブイベントとロケーションベースのエンターテインメント部門が始動します｡より詳細な情報は､以下のURLをご覧ください｡

●公式HP・各公式SNSアカウント

HP :( https://www.tokyopop.com/ )

X :@TOKYOPOP ( https://twitter.com/TOKYOPOP )

Facebook :@TOKYOPOP ( https://www.facebook.com/TOKYOPOP )

Instagram :@tokyopop ( https://www.instagram.com/tokyopop )

TikTok :@TOKYOPOP ( https://www.tiktok.com/@tokyopop )

3.『MangaPlaza』について

『MangaPlaza』は､講談社やKADOKAWA､白泉社､大洋図書､SBクリエイティブ､ファンギルドなど120社以上の出版社とパートナーシップを組み､人気の少年・少女・青年・女性マンガをはじめ､BL(ボーイズラブ)やTL(ティーンズラブ)まで､幅広いジャンルのマンガ作品を全米最大級の約15万点以上取扱い､そのうち『MangaPlaza』でしか読むことのできない魅力的な作品も数多く配信しています｡また､約30,000点が読み放題かつ､ポイント購入時にお得な特典ポイントが付く月額 USD 6.99 のプレミアム会員(1週間の無料トライアルあり)サービスを提供することで､幅広い世代のお客様と魅力的なマンガ作品との新たな出会いの場を創出しています｡

●各公式SNSアカウント

X :＠MangaPlaza_EN ( https://x.com/MangaPlaza_EN )

Facebook :@MangaPlaza ( https://www.facebook.com/MangaPlaza )

Instagram :@mangaplaza_en ( https://www.instagram.com/mangaplaza_en/ )

TikTok :@mangaplazaofficial ( https://www.tiktok.com/@mangaplazaofficial )

YouTube : ( https://www.youtube.com/channel/UCJ5xENkfAgO2dOIf6Hi-Iew )

4.NTTソルマーレ株式会社について

NTTソルマーレは､「お客様に新鮮な驚きと多くの感動を提供し､豊かな社会づくりに貢献する」ことを目標として､国内最大級の総合電子書籍ストアである「コミックシーモア」の運営､オリジナルブランド「シーモアコミックス」によるコミック制作､全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営､人気モバイルゲーム「Obey Me!シリーズ」などを展開しています｡

公式サイト: https://www.nttsolmare.com/

事業紹介サイト: https://www.nttsolmare.com/about/

■電子書籍事業

・国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」の運営

公式サイト: https://www.cmoa.jp/

・デジタル出版を牽引するオリジナルブランド「シーモアコミックス」の展開

公式サイト: https://www.cmoa.jp/cmoacomics/

・コミックシーモアCM「マンガ多すぎ!業界最大級!!」

公式サイト: https://www.cmoa.jp/cm/

・全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営

公式サイト: https://mangaplaza.com/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

● TOKYOPOP Inc.

Erik Jansen / MediaLab Public Relations

E-mail: erik@medialab-pr.com

●NTTソルマーレ株式会社

電子書籍事業部 鳥嶋､香月､鄭

連絡先: 06-6228-8861

E-mail: info@nttsolmare.com