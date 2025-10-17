オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2026」公式HPオープン！ランナップ作品＆出演キャスト一挙公開！本日12時より「エポスカード先行抽選」受付開始！
アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、2026年2月15日（日）開催予定のオトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2026」の公式HPを公開しました。
イベント公式HPでは、ラインナップ作品・出演キャスト、会場チケット情報についての詳細を公開しております。
会場チケットのお申込みにつきましては、「エポスカード先行抽選」が本日［10月17日（日）12：00］より開始しておりますので、併せてお知らせいたします。
▼オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2026」公式HP
https://www.otomate.jp/event/dessert/
＜開催日程＞
2026年2月15日（日）全2公演
［昼公演］開場 12：00／開演 12：45
［夜公演］開場 17：45／開演 18：30
※開場・開演時間は変更となる場合がございます。
※本イベントは有料配信がございます。
＜会場＞
府中の森芸術劇場どりーむホール
アクセス：https://www.fuchu-cpf.or.jp/theater/access/index.html
すべての「オトメイトファン」に贈る、
食後の “Dessert（デセール）”のように心を満たす“至福のひと時”---
オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate（デセール・ドゥ・オトメイト）」、通称「オトファン」第6回の開催が決定！
「オトファン」ならではのキャラクターを組み合わせたオリジナル朗読劇の披露や、オトメイトファンの皆様と共につくりあげるファン参加型企画コーナーなど、今回もラインナップ作品・キャラクターの“まだ知られざる魅力”を発掘していけるような濃い公演内容を準備しております。
“星空に抱かれて、彼と一緒に夢の続きを。”
今回のテーマは「Sweet Nighr Dream」。
彼らと共に甘くとろけるような夢を、日常を忘れてしまうような夢見心地な空間を、
そして夢だけで終わらせたくない特別な時間を──ファンの皆様へお届けいたします。
「Sweet Nighr Dream」というテーマに相応しい甘くロマンチックな企画もご用意しておりますので、
開催をどうぞお楽しみに。
豪華出演キャストと共に、皆様のご来場を心よりお待ちしております。
・ラインナップ作品＆出演キャスト公開！
［2月15日（日）昼公演］
●オランピアソワレ Catharsis
朱砂 役：松岡禎丞
ヒムカ 役：堀江 瞬
海浬 役：小林千晃
●9 R.I.P. sequel
伊音 響 役：土岐隼一
秋月 香羊 役：鈴木崚汰
魅ナミ 役：岡本信彦
朱里 役：白井悠介
●Honey Vibes
エリヤ 役：木村良平
アルヴィン 役：梅原裕一郎
ミロ 役：岡本信彦
ベアティ 役：徳留慎乃佑
--------------------------------
［2月15日（日）夜公演］
●キューピット・パラサイト
ラウル・アコニット 役：八代 拓
螢彩院・F・琉輝 役：榎木淳弥
ピーター・フラージュ 役：岡本信彦
レイ・アンダー 役：小林千晃
●マツリカの炯-kEi- 天命胤異伝
フェイ／フエン 役：岡本信彦
ルヲ 役：山下誠一郎
玖 燕來 役：堀江 瞬
紫惺／季苑 役：濱 健人
●OVER REQUIEMZ
カイゼ・オズマ 役：阿座上洋平
ドロシー 役：堀江 瞬
アクレイ 役：秋葉 佑
※敬称略
※出演者は予告なく変更になる場合がございます。
・本日よりエポスカード先行抽選申込開始！
本日12時より、エポスカード先行抽選の申込みを開始いたしました。
本イベント最速先行となりますので、対象の方はこの特別な機会をお見逃しなく！
--------------------------------
▼エポスカード会員先行抽選
抽選申込期間 2025年10月17日（金）12：00～10月27日（月）23：59
当選通知 2025年10月30日（木）※当選通知後自動引落とし
席種 スペシャルシート／全席指定＋特典付／全席指定
申込サイト https://w.pia.jp/t/dessert-de-otomate/
--------------------------------
※「オトメイトエポスカード」以外の「エポスカード」「エポスゴールドカード」「エポスプラチナカード」等でもお申込みいただくことができます。オトメイトエポスカード（入会金・年会費永年無料）のお申込みはコチラ（https://www.eposcard.co.jp/gecard/otomate/）をご確認ください。
※カードのお申込みからお届けまでには、1～2週間程度かかります。
※株式会社エポスカードの規定により、お作りいただけない場合がございます。
※その他会場チケット情報や特典の詳細はイベント公式HPをご覧ください。
イベント概要
＜開催日程＞
2026年2月15日（日）全2公演
［昼公演］開場 12：00／開演 12：45
［夜公演］開場 17：45／開演 18：30
※開場・開演時間は変更となる場合がございます。
※本イベントは有料配信がございます。
＜会場＞
府中の森芸術劇場どりーむホール
アクセス：https://www.fuchu-cpf.or.jp/theater/access/index.html
会場チケット情報
＜チケット価格（税込）＞
・スペシャルシート：28,000円
・全席指定＋特典付：11,000円
・全席指定：9,800円
※全席来場者特典が付属いたします。
※［スペシャルシート］は数量限定となります。
※必ずチケット内に記載のある座席へご着席ください。空席の場合も指定の座席以外は着席しないようお願いいたします。
※代表者様・ご同行者様ともにご入場の際、身分証明書を確認させていただく場合がございます。当日は必ず「チケットに明記されているお名前」が確認できる身分証明書をお持ちください。
※入場チケットでは有料配信の視聴はできません。
＜チケット特典＞
●来場者特典
・Sweet Night カード
》 テーマ：寝ようとする彼女を誘惑して
カードに記載されたQRコードを読み込むと、特設サイトにて該当公演に出演した全キャラクターからのメッセージをご覧いただけます。
※入場時にお一人様につき1枚ずつ配布させていただきます。
※来場者特典は昼夜別です。
●スペシャルシート特典
・前方座席をご用意
・配信チケット（2公演通し+特典映像付）
・プレミアムコレクションカード（該当公演のセット）
・アフターストーリーブック
》 ショートストーリーテーマ：彼と過ごす夜
・スペシャルシートはお申込みいただいた1公演のみのチケットとなります。2公演（昼公演・夜公演）通しチケットではございませんのでご注意ください。
・スペシャルシート特典の【プレミアムコレクションカード（該当公演のセット）】は、該当公演に出演するキャラクターのカードセットとなっております。公演ごとに枚数が異なりますので予めご了承ください。※絵柄は後日公開いたします。
・【アフターストーリーブック】は出演キャラクター1キャラずつのショートストーリーを収録予定です。※［特典付チケット］と同一のものが付属いたします。
・【プレミアムコレクションカード（該当公演のセット）】、【アフターストーリーブック】はイベントグッズ販売での取り扱いはございません。
・配信チケットの早期購入特典が付属いたします。※詳細は後日公開いたします。
●特典付チケット
・アフターストーリーブック
》 ショートストーリーテーマ：彼と過ごす夜
・【アフターストーリーブック】は出演キャラクター1キャラずつのショートストーリーを収録予定です。※［スペシャルシート］と同一のものが付属いたします。
・【アフターストーリーブック】はイベントグッズ販売での取り扱いはございません。
チケットスケジュール
エポスカード先行抽選
＜抽選申込期間＞
2025年10月17日（金）12：00～10月27日（月）23：59
オトメイトファンクラブ会員／八代＆浦・夏目のゲームツーリズム♪サブスク会員先行抽選
＜抽選申込期間＞
2025年11月4日（火）12：00～11月10日（月）23：59
一次プレリザーブ
＜抽選申込期間＞
2025年11月21日（金）12：00～12月1日（月）23：59
一般販売 ※先着順
＜受付期間＞
2025年12年20日（土）AM10：00～
イベント公式ページ：https://www.otomate.jp/event/dessert/
オトメイトイベント情報公式X（旧Twitter）：https://x.com/OtomateEvent
【主催】アイディアファクトリー株式会社／デザインファクトリー株式会社
【制作】LUC株式会社／トライアンフ株式会社
【運営】株式会社ハンズオン・エンタテインメント
●公演に関するお問い合わせ
株式会社ハンズオン・エンタテインメント
info@handson.gr.jp
平日のみ 10：00～18：00
●チケット先行予約の動作・入力に関するお問い合わせ
チケットぴあ：https://t.pia.jp/help/
権利表記：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY (C)IDEA FACTORY (C)IDEA FACTORY/KOGADO STUDIO
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。