オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2026」公式HPオープン！ランナップ作品＆出演キャスト一挙公開！本日12時より「エポスカード先行抽選」受付開始！

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、2026年2月15日（日）開催予定のオトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2026」の公式HPを公開しました。

イベント公式HPでは、ラインナップ作品・出演キャスト、会場チケット情報についての詳細を公開しております。

会場チケットのお申込みにつきましては、「エポスカード先行抽選」が本日［10月17日（日）12：00］より開始しておりますので、併せてお知らせいたします。

▼オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2026」公式HP

https://www.otomate.jp/event/dessert/

＜開催日程＞

2026年2月15日（日）全2公演

［昼公演］開場 12：00／開演 12：45

［夜公演］開場 17：45／開演 18：30

※開場・開演時間は変更となる場合がございます。

※本イベントは有料配信がございます。

＜会場＞

府中の森芸術劇場どりーむホール

アクセス：https://www.fuchu-cpf.or.jp/theater/access/index.html

すべての「オトメイトファン」に贈る、

食後の “Dessert（デセール）”のように心を満たす“至福のひと時”---

オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate（デセール・ドゥ・オトメイト）」、通称「オトファン」第6回の開催が決定！

「オトファン」ならではのキャラクターを組み合わせたオリジナル朗読劇の披露や、オトメイトファンの皆様と共につくりあげるファン参加型企画コーナーなど、今回もラインナップ作品・キャラクターの“まだ知られざる魅力”を発掘していけるような濃い公演内容を準備しております。

“星空に抱かれて、彼と一緒に夢の続きを。”

今回のテーマは「Sweet Nighr Dream」。

彼らと共に甘くとろけるような夢を、日常を忘れてしまうような夢見心地な空間を、

そして夢だけで終わらせたくない特別な時間を──ファンの皆様へお届けいたします。

「Sweet Nighr Dream」というテーマに相応しい甘くロマンチックな企画もご用意しておりますので、

開催をどうぞお楽しみに。

豪華出演キャストと共に、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

・ラインナップ作品＆出演キャスト公開！

［2月15日（日）昼公演］

●オランピアソワレ Catharsis

朱砂 役：松岡禎丞

ヒムカ 役：堀江 瞬

海浬 役：小林千晃

●9 R.I.P. sequel

伊音 響 役：土岐隼一

秋月 香羊 役：鈴木崚汰

魅ナミ 役：岡本信彦

朱里 役：白井悠介

●Honey Vibes

エリヤ 役：木村良平

アルヴィン 役：梅原裕一郎

ミロ 役：岡本信彦

ベアティ 役：徳留慎乃佑

--------------------------------

［2月15日（日）夜公演］

●キューピット・パラサイト

ラウル・アコニット 役：八代 拓

螢彩院・F・琉輝 役：榎木淳弥

ピーター・フラージュ 役：岡本信彦

レイ・アンダー 役：小林千晃

●マツリカの炯-kEi- 天命胤異伝

フェイ／フエン 役：岡本信彦

ルヲ 役：山下誠一郎

玖 燕來 役：堀江 瞬

紫惺／季苑 役：濱 健人

●OVER REQUIEMZ

カイゼ・オズマ 役：阿座上洋平

ドロシー 役：堀江 瞬

アクレイ 役：秋葉 佑

※敬称略

※出演者は予告なく変更になる場合がございます。

・本日よりエポスカード先行抽選申込開始！

本日12時より、エポスカード先行抽選の申込みを開始いたしました。

本イベント最速先行となりますので、対象の方はこの特別な機会をお見逃しなく！

--------------------------------

▼エポスカード会員先行抽選

抽選申込期間 2025年10月17日（金）12：00～10月27日（月）23：59

当選通知 2025年10月30日（木）※当選通知後自動引落とし

席種 スペシャルシート／全席指定＋特典付／全席指定

申込サイト https://w.pia.jp/t/dessert-de-otomate/

--------------------------------

※「オトメイトエポスカード」以外の「エポスカード」「エポスゴールドカード」「エポスプラチナカード」等でもお申込みいただくことができます。オトメイトエポスカード（入会金・年会費永年無料）のお申込みはコチラ（https://www.eposcard.co.jp/gecard/otomate/）をご確認ください。

※カードのお申込みからお届けまでには、1～2週間程度かかります。

※株式会社エポスカードの規定により、お作りいただけない場合がございます。

※その他会場チケット情報や特典の詳細はイベント公式HPをご覧ください。

イベント概要

＜開催日程＞

2026年2月15日（日）全2公演

［昼公演］開場 12：00／開演 12：45

［夜公演］開場 17：45／開演 18：30

※開場・開演時間は変更となる場合がございます。

※本イベントは有料配信がございます。

＜会場＞

府中の森芸術劇場どりーむホール

アクセス：https://www.fuchu-cpf.or.jp/theater/access/index.html

会場チケット情報

＜チケット価格（税込）＞

・スペシャルシート：28,000円

・全席指定＋特典付：11,000円

・全席指定：9,800円

※全席来場者特典が付属いたします。

※［スペシャルシート］は数量限定となります。

※必ずチケット内に記載のある座席へご着席ください。空席の場合も指定の座席以外は着席しないようお願いいたします。

※代表者様・ご同行者様ともにご入場の際、身分証明書を確認させていただく場合がございます。当日は必ず「チケットに明記されているお名前」が確認できる身分証明書をお持ちください。

※入場チケットでは有料配信の視聴はできません。

＜チケット特典＞

●来場者特典

・Sweet Night カード

》 テーマ：寝ようとする彼女を誘惑して

カードに記載されたQRコードを読み込むと、特設サイトにて該当公演に出演した全キャラクターからのメッセージをご覧いただけます。

※入場時にお一人様につき1枚ずつ配布させていただきます。

※来場者特典は昼夜別です。

●スペシャルシート特典

・前方座席をご用意

・配信チケット（2公演通し+特典映像付）

・プレミアムコレクションカード（該当公演のセット）

・アフターストーリーブック

》 ショートストーリーテーマ：彼と過ごす夜

・スペシャルシートはお申込みいただいた1公演のみのチケットとなります。2公演（昼公演・夜公演）通しチケットではございませんのでご注意ください。

・スペシャルシート特典の【プレミアムコレクションカード（該当公演のセット）】は、該当公演に出演するキャラクターのカードセットとなっております。公演ごとに枚数が異なりますので予めご了承ください。※絵柄は後日公開いたします。

・【アフターストーリーブック】は出演キャラクター1キャラずつのショートストーリーを収録予定です。※［特典付チケット］と同一のものが付属いたします。

・【プレミアムコレクションカード（該当公演のセット）】、【アフターストーリーブック】はイベントグッズ販売での取り扱いはございません。

・配信チケットの早期購入特典が付属いたします。※詳細は後日公開いたします。

●特典付チケット

・アフターストーリーブック

》 ショートストーリーテーマ：彼と過ごす夜

・【アフターストーリーブック】は出演キャラクター1キャラずつのショートストーリーを収録予定です。※［スペシャルシート］と同一のものが付属いたします。

・【アフターストーリーブック】はイベントグッズ販売での取り扱いはございません。

チケットスケジュール

エポスカード先行抽選

＜抽選申込期間＞

2025年10月17日（金）12：00～10月27日（月）23：59

オトメイトファンクラブ会員／八代＆浦・夏目のゲームツーリズム♪サブスク会員先行抽選

＜抽選申込期間＞

2025年11月4日（火）12：00～11月10日（月）23：59

一次プレリザーブ

＜抽選申込期間＞

2025年11月21日（金）12：00～12月1日（月）23：59

一般販売 ※先着順

＜受付期間＞

2025年12年20日（土）AM10：00～

イベント公式ページ：https://www.otomate.jp/event/dessert/

オトメイトイベント情報公式X（旧Twitter）：https://x.com/OtomateEvent

【主催】アイディアファクトリー株式会社／デザインファクトリー株式会社

【制作】LUC株式会社／トライアンフ株式会社

【運営】株式会社ハンズオン・エンタテインメント

●公演に関するお問い合わせ

株式会社ハンズオン・エンタテインメント

info@handson.gr.jp

平日のみ 10：00～18：00

●チケット先行予約の動作・入力に関するお問い合わせ

チケットぴあ：https://t.pia.jp/help/

権利表記：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY (C)IDEA FACTORY (C)IDEA FACTORY/KOGADO STUDIO

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。