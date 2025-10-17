身近な相手との人間関係は難しい『アドラー流でなんとかなるものですよ 人との関わりがラクになるつき合い方』著者岩井俊憲が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２５年９月２６日に『アドラー流でなんとかなるものですよ 人との関わりがラクになるつき合い方』著者岩井俊憲が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『アドラー流でなんとかなるものですよ 人との関わりがラクになるつき合い方』著者岩井俊憲
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4oqV85H
・アマゾン書籍 https://amzn.to/43kWS8n
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100313300
・もう、こんな関係性から抜け出したい
・なんでわかってくれないの
・いつも自分ばかり我慢してしまう
パートナー、親子、友人、同僚や上司・部下、ママ友など、
関わり続けなければならない身近な相手との人間関係は難しいもの。
「たとえ出口が見えないような問題でも、
アドラー心理学にあてはめれば光が必ず見えてきます。
なんとかなるものですよ」（著者）
本書は、
さまざまな問題が持ち込まれるカウンセリングの現場から、
アドラー流にちょっと見直してみることで、
気持ちがずいぶんラクになっていった事例を見ていきます。
たとえ、相手の考えや行動が変わらなくても、
「反応せずに対応する」
「自分と相手の『物語』を上書きする」
「心の声で反撃してスッキリ」……でＯＫ。
同じような悩みがあった人がどうやって解決していったのか──
そんな「心の道のり」が読める人間関係をきれいに解決するガイドブックです。
■目次
・まえがき 「悩む」を「困る」に変えれば…解決策が見えてくる
・１章 もう、この関係性から抜け出したい 「心理的距離」がうまくとれる言い方
・２章 わかってくれているはずなのに 「完璧ではないけれど十分いい」の関係に持ち込む
・３章 もし言えたら。忘れることができたら その感情は「上書き」すれば消えていく
・４章 「つい」やってしまう自分を変えたい 「反応」するのをやめて「対応」すればいい
・５章 どう受け止めたらいい？この現実 悪循環からラクに抜け出す「頭の整理法」
・あとがき 落ち込んだり、不安になったりしたときに
■著者 岩井俊憲（イワイトシノリ）
１９４７年、栃木県生まれ。
アドラー心理学カウンセリング指導者。早稲田大学卒業。
外資系企業の管理職などを経て、
１９８５年、アドラー心理学を中心にカウンセリングや
心理学の各種講座を行なう有限会社ヒューマン・ギルドを設立し、代表取締役に就任。
４０年以上にわたり、経営者から、ビジネスパーソン、学生まで、
延べ２４万人に、アドラー心理学に基づく勇気づけやリーダーシップ、
コミュニケーションの研修を通じて「人生を豊かにする方法」を伝えている。
そのほか、テレビや新聞・雑誌などでも幅広く活躍
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
プレスリリース詳細へ