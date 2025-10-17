アップランド所属「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバー合計6名の『アップランドハロウィングッズ2025』を10月20日(月)より販売開始！さらに同テーマのボイスも併せて販売いたします！

株式会社アップランド

　株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバー合計6名の『アップランドハロウィングッズ2025』、および合計22名が参加する『アップランドハロウィンボイス2025』をAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。


「.LIVE」より電脳少女シロ、カルロ・ピノ、リクム、「ぶいぱい」より遠吠きゃん、ベルモット・ベルーナ、彩歌すいれんの描き下ろしイラストを使用した『アップランドハロウィングッズ2025』を当社が運営する公式グッズ販売サイト（APPLAND OFFICIAL SHOP）にて2025年10月20日(月)より販売いたします。ハロウィンの妖艶な雰囲気をまとった特別なイラストグッズをご堪能ください。



さらに、ハロウィンをテーマに.LIVEメンバーとぶいぱいメンバーが考案したシチュエーションボイスもこの機会にぜひお楽しみください！



■『アップランドハロウィングッズ2025』詳細

以下4種類のグッズを受注販売いたします。


※既定の数量に達し次第、受注を締め切らせて頂く場合がございます。





▼ハロウィングッズセット


全6種


価格：9,000円(税込)


内容物：Tシャツ×1、ビックカラーアクリルスタンド×1、ダイカットステッカー（紙製／70×60mm内）2種セット×1、ホログラムコレクションカード×1











▼Tシャツ


全6種


価格：4,500円(税込)


サイズ：XL相当


材質：綿





▼ビックカラーアクリルスタンド


全6種


価格：3,500円(税込)


サイズ：高さ250mm内


材質：アクリル


※キャラクターによりサイズが異なります。





▼ランダムコレクションカード


価格：400円(税込)


サイズ：約63×88mm


材質：紙


仕様：1セット1枚入り


絵柄：全12種（通常6種・ホログラム6種）





■『アップランドハロウィンボイス2025』詳細

・価格：各1,000円(税込)


　　　　フルコンプリートセット 22,000円(税込)


　　　　.LIVEコンプリートセット 7,000円(税込)


　　　　ぶいぱい1期生コンプリートセット 4,000円(税込)


　　　　ぶいぱい2期生コンプリートセット 6,000円(税込)


　　　　ぶいぱい3期生コンプリートセット 5,000円(税込)


・音声フォーマット：wav





【個人テーマ】


▼.LIVE


電脳少女シロ：陰★陽★師


神楽すず：悪魔の空間、侵入禁止!


カルロ・ピノ：ドジっ娘魔女の味見係


もこ田めめめ：後輩と定時退社ハロウィン


ヤマト イオリ：お菓子じゃなくて血がほしいな


七星みりり：ヴァンパイアにあなたの差し出して(ハート)


リクム：Nightmare or Dream





▼ぶいぱい


＜1期生＞


鬼頭みさき：知らない道に迷い込んじゃった？！


紅蓮罰まる：包囲完了(ハート)お菓子で釈放して？


斜落せつな：トリックオアブラッドのお姉さん


秘間慈ぱね：おぬし、可愛い黒猫を飼わぬか？



＜2期生＞


鍵宮シエル：はじめてのハロウィン、一緒に楽しもうね!


烏丸ぴょこ：ぴょこ’s ハロウィンパーティー


遠吠きゃん：町内会のおねえちゃんきゃん


ベルモット・ベルーナ：ハロウィン盛上げ委員会です。


まるげりちゃ：子供用のお菓子列に並ぶなんて・・・


綿貫ねぐせ：楽しいハロウィン......!?



＜3期生＞


銀棘ぐみ：おかしよこせ！


彩歌すいれん：お菓子くれても...いたずらしていい？(ハート)


猫撫こぜに：子供たちの為に頑張るコスプレお姉さん


蜂蜜ぷりん：トリック・オア・トリート！


やまだなのだ：それはやまだなのか？





■販売概要

【販売期間】


2025年10月20日(月)12時00分～2025年11月2日(日)23時59分



【グッズ発送時期】


2026年1月上旬～2026年2月下旬頃



【販売プラットフォーム】


APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/



※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。



【株式会社アップランドについて】


株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。


https://appland.co.jp/


