女性支援型クラウドファンディングプラットフォーム【女神の虎】 対談コンテンツ「女神の部屋」新エピソード公開！ メディチ家公認・世界45カ国を巡るスピリチュアルリーダー・桜井美帆さんが登場
一般財団法人尾崎ゆり財団が運営する女性支援型クラウドファンディングプラットフォーム【女神の虎】の人気対談コンテンツ「女神の部屋」に、スピリチュアルリーダーの桜井美帆（さくらい・みほ）さんの登場です。本対談は【女神の虎】公式サイト（https://megaminotora.jp/）内の「女神の部屋」にて公開中です。
【対談テーマ】：「引き寄せと幸運の法則」
桜井美帆さんは、世界45カ国のパワースポットや聖地を巡りながら、幸運を呼び込む“エネルギーの法則”を研究してきたスピリチュアルリーダー。
TEDx、国連イベント、世界経済フォーラムなど国際舞台でも登壇し、Forbes誌にも掲載された実績を持ちます。
YouTubeチャンネル【桜井美帆の開運チャンネル】は登録者数5万人を突破。スクール運営、書籍出版、アプリ開発など多方面で活躍しています。
鑑定歴は33年。任天堂DSi『桜井美帆の幸運の女神セラピー占い』も配信中です。
現在、桜井美帆さんは、2025年10月10日、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」様にてプロジェクトを公開し、メディチ家プリンセス公認のタロットカードプロジェクトが、開始からわずか2日で支援者650名・支援金額2,000万円を突破しました。そのタロットカードについての詳細を対談にて語ってくれています。
【著書紹介】
● 『スマホ1台で一生のお客様100人集まる占いビジネス』（ぱる出版）
● 『あなたの守護神がわかる！神様占い』（総合法令出版）
● 『愛とお金のエネルギーに愛される』（ビジネス社）
● 『セレブのカバンはなぜ小さいのか』（KADOKAWA）
【YouTubeチャンネル】
● 【桜井美帆の開運チャンネル】
https://www.youtube.com/@kinunmegamiho/videos
● 【メディチの館（芸能人占い対談）】
https://www.youtube.com/@castleofmedici/videos
【クラウドファンディングURL】（CAMPFIRE様）
https://camp-fire.jp/projects/857058/
【女神の部屋】とは
【女神の部屋】は、「女神の虎」主宰・尾崎ゆりが、夢を叶えて輝く“先輩女神”たちと本音で語り合うスペシャルトーク対談シリーズです。
成功の裏側にあるストーリーや、女性としての生き方・挑戦・心のあり方をリアルにお届けします。
視聴者が自分らしい人生を歩むヒントを受け取れる“心の開運サロン”です。
【視聴はこちら】
https://megaminotora.jp/
【女神の部屋】にて公開中！
【公式情報】
運営団体：一般財団法人 尾崎ゆり財団
サービス名：女性支援型クラウドファンディングプラットフォーム【女神の虎】
公式サイト：https://megaminotora.jp/
【お問い合わせ】
◆尾崎ゆり財団お問い合わせフォーム
https://forms.gle/9W5WBRmLRPjk2GkA6
女神の虎公式サイト https://megaminotora.jp
一般財団法人尾崎ゆり財団 https://yuriozaki.jp
配信元企業：一般財団法人尾崎ゆり財団
【視聴はこちら】
https://megaminotora.jp/
【女神の部屋】にて公開中！
