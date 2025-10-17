【引っ越し祝いに最適】空間が一瞬で格上げされる。モメンタムファクトリーの壁掛け時計：オーバル/Oval
精緻な職人技とモダンデザインが融合した逸品です。
真鍮素材ならではの重厚感と上質な光沢が、壁面に温かみと高級感を与え、見る角度によって異なる表情を楽しめます。
オーバル型のシルエットは、柔らかさと洗練さを兼ね備え、和室・洋室問わず空間に自然に調和します。
時計の針や文字盤のデザインも職人が丁寧に仕上げており、精巧さと視認性の両立を実現しています。
高岡銅器の伝統技法を活かしつつ、現代のインテリアに合わせたデザインは、日常の暮らしに上品なアクセントを添えるだけでなく、贈答品としても最適です。
手仕事の温もりと真鍮の経年変化を楽しみながら、時を刻む特別な壁掛け時計として長く愛用いただけます。
