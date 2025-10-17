≪新発売≫プレミアムドッグフード専門店・通販「POCHI（ポチの幸せ）」 『POCHI ミディアムラージブリード 3種のポルトリー』 －中・大型犬の悩みにトータルで応えるドライフードを新発売－
マーケティングパートナー株式会社（社長：権田真司、本社：東京都新宿区）が運営するプレミアムドッグフード通販「POCHI（ポチの幸せ）」のオリジナルブランド「POCHI」は、犬用ドライフード（総合栄養食）の新商品を10月17日より新発売します。
今回の新商品は、1998年創刊レトリーバーとの暮らしを楽しむライフスタイルマガジン『RETRIEVER』×『POCHI』のコラボ企画から誕生した商品です。大型犬の中でも飼育頭数の多い犬種であるレトリーバーの理想のフードを実現するため、POCHIがタッグを組んで2024年12月から開発がスタートしました。
『RETRIEVER』の読者アンケートを通して、「レトリーバーが幸せになる食事とはなにか」を考え抜いた結果、中・大型犬向けである「POCHIザ・ドッグフード ミディアムラージ粒」が、新しく「POCHI ミディアムラージブリード」として生まれ変わりました。商品名の通り、単なる粒サイズが大きいだけではない、中・大型犬の悩みに応えるための栄養成分を贅沢に配合しつつ、続けやすい価格を実現しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332054&id=bodyimage1】
■商品の説明
フレッシュミート（生肉）使用のおいしさ、おなかの健康維持に配慮したプレ・プロバイオティクス配合、グルテン・ＧＭＯ（遺伝子組換食品）フリー、そして太りやすい中・大型犬のために脂質10%で313kcalの低脂質、低カロリー設計の成犬用総合栄養食です。また、関節ケアに配慮してミドリイガイ・MSM・ボスウェリア等の関節サプリメント成分を、皮膚被毛の健康維持のためにはサーモン油、コラーゲンペプチドを配合しています。見た目を整えるための化学的な着色料や保存料は使わず、自然由来のものを使用。国際基準の品質管理認証ISO9001、さらにヨーロッパ基準の品質管理認証であるGMP＋B8も取得した質の高い工場で犬が喜ぶおいしさに仕上げました。
■商品の特長
（1）高タンパク、低脂肪、低カロリー
レトリーバーには太りやすく関節が弱い犬も少なくないので、体型の維持にウエイトコントロールは外せません。とはいえ、ダイエットフードなみの300kcal を切るほどではたくさん運動するようなタイプには低すぎるため、独自のロジックに基づいた理想的なバランスとして、タンパク質31%、313kcal/100g、脂質10%のスペックにしました。
（2）関節ケアのために選んだ3つの原材料
関節の健康維持成分として、関節サプリメントに使われている成分である〈緑イ貝〉に加え、樹木から取れる硫黄成分である〈MSM（メチル・スルフォニル・メタン）〉とハーブの一種である〈ボスウェリア〉を追加。毎日の食事からできる関節ケアを考えました。
（3）プレ・プロバイオティクスを配合
〈エンテロコッカス・フェシウム〉と〈サッカロマイセス・セレビシエ〉という、2種類のプロバイオティクス（健康に好影響な微生物）を使っています。その他、腸内細菌のエサとなって整えるプレバイオティクスである〈イヌリン〉、〈βグルカン〉も入れています。
（4）コラーゲンペプチドと必須脂肪酸
肌の皮膚や骨の主要なタンパク質であるコラーゲンを、効率的に腸管から素早く吸収できるよう小さく分解した「コラーゲンペプチド」を配合。また、皮膚のバリア機能の健康維持に役立つ必須脂肪酸として、サーモン油とボラージ油を配合。
