【文庫】捨てるってこんなに気持ちいい！昔の手帳、やせたら着る服、正体不明のコード類……今年こそ、折り合いをつけませんか？――新刊書籍『それ、いつまで持ってるの？』（著者：筆子）10月30日（木）発売！
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『それ、いつまで持ってるの？』（著者：筆子）を10月30日（木）に発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332043&id=bodyimage1】
■『それ、いつまで持ってるの？』
・アマゾン：https://amzn.to/46VZ9ZX
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100313700
〈内容紹介〉
昔の手帳、やせたら着る服、
子どもの絵、正体不明のコード類……。
今年こそ、折り合いをつける！
「いつか使うかも……」 が、
あなたの家を狭くします。
この本には、そんな物たちと上手に向き合い、
心と空間をスッキリさせる方法が満載です。
──著者
それ、筆子なら「即捨て」です
◇写真……感傷に浸らず整理する４ステップ
◇日記や手帳……「後で読み返すかも」は99％やってこない
◇子ども関連……「成長の抜け殻」をいちいち取っておかない
◇自己投資……「使わなかった自分」を責めない
◇実家……年齢とともに、片付けは「大仕事」に
家事がサクサク、時間ができる、頭もスッキリ……
捨てるってこんなに気持ちいい！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332043&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332043&id=bodyimage3】
■商品情報
書名：『それ、いつまで持ってるの？』
著者：筆子
定価：847円
ジャンル：王様文庫
ISBNコード：978-4-8379-3137-9
発売日：2025年10月30日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/46VZ9ZX
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100313700
■著者：筆子（ふでこ）
カナダ在住の60代ミニマリスト。1959年、愛知県生まれ。かつてはものに囲まれた生活を送っていたが、あるときため込んだものの多さに疲れ、シンプルな暮らしを志すように。1996年にカナダへ渡り、暮らし始める。50歳のとき、経済的不安を感じ、本格的にミニマリストになる。ブログ「筆子ジャーナル」では、持たない暮らしや海外のミニマリストに関する情報を発信。著書に『それって、必要？』（三笠書房《王様文庫》）、『1週間で8割捨てる技術』（KADOKAWA）、『書いて、捨てる！』『買わない暮らし。』『本当に心地いい部屋』（以上、大和出版）、『50歳からのミニマリスト宣言！』（扶桑社）がある。
・ブログ「筆子ジャーナル」
https://minimalist-fudeko.com
・note
https://note.com/fudeko59
