AIコーチが思考を整理し、望むゴールへと導いてくれる！AIコーチの作り方から使い方までを解説。――新刊書籍『対話するたび成長する AIセルフ・コーチング』（著者：渡邊佑）10月29日（水）発売！
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『対話するたび成長する AIセルフ・コーチング』（著者：渡邊 佑）を10月29日（水）に発売いたします。
■『対話するたび成長する AIセルフ・コーチング』
・アマゾン：https://amzn.to/475x4OG
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100405800
■内容紹介
AIを活用して、質の高いセルフ・コーチングを習慣化しよう！
セルフ・コーチングとは、「自分で自分を導く技術」のこと。
本来は自分が自分のコーチ役を務めますが、
AIをコーチ役にするのが、本書が提案する「AIセルフ・コーチング」です。
AIコーチの作り方から、その運用、習慣化のコツまでを解説。
・1日24時間365日、いつでも・どこでも相談できる。
・心理的安全性が確保されているので、安心して本音が出せる。
・想像以上の「深い問い」を発してくれるので、思考の幅が広がる。
・感情に流されることなく、冷静な第三者の視点で事実を提示してくれる。
・対話内容を即座に要約し、ネクストアクションを提案してくれる。
AIコーチが思考を整理し、望むゴールへと導いてくれる！
お勧めのプロンプトを多数、収録！
特典として、AIコーチ３体が無料で使える！
■商品情報
書名：対話するたび成長する AIセルフ・コーチング
著者：渡邊 佑
定価：1,760円
ISBNコード：978-4-8379-4058-6
発売日：2025年10月29日（水）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/475x4OG
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100405800
■著者紹介
著者：渡邊 佑（わたなべ・ゆう）
1986年、千葉県生まれ。合同会社Coaching4U 代表社員。株式会社EiU 代表取締役。経営管理修士（MBA）。
2009年3月、早稲田大学 教育学部 教育心理学専修卒業。2015年3月、経営管理修士（MBA）取得。
京セラグループの経営コンサルティング会社にて、組織改革に携わる。その後、認知科学に基づくコーチングを学び、2016年に独立。コーチング・組織開発を専門とする合同会社Coaching4Uを設立、延べ40社以上の企業支援を実施。10年以上にわたり、数百名に及ぶ目標達成・行動変容をサポートしてきた。
2023年には、働く障がい者の自己実現を目的としたキャリアスクール「D-Biz College（ディービズカレッジ）」を立ち上げる。セルフ・コーチングメソッドをベースに、障がい者の自己肯定感を飛躍的に高め、キャリアアップに成功したり、起業家として活躍する人材を多数輩出している。近年は、ChatGPTなどの生成AIを活用した“AIセルフ・コーチング”という新たなアプローチに注目。自らの実践を通じてその再現性と活用プロセスを体系化。本書でその全貌を初めて公開。
【Coaching4U 公式LINEのご案内】
https://s.lmes.jp/landing-qr/2008274136-epE26R9n?uLand=sqb6EW
登録者には、特典として3週間チャレンジのリマインドおよびワンポイントアドバイスが送られます。
合同会社 Coaching4U ホームページ
https://coaching4-u.com/menu
