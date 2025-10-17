ファンタジア文庫37周年記念！「ファンタジア文庫放送局 秋の大感謝祭」出演者や番組情報を大公開！！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）のライトノベルレーベル・ファンタジア文庫は、37周年を記念した配信イベント『ファンタジア文庫放送局 秋の大感謝祭』を、2025年10月25日（土）に開催いたします。

今年もMCに声優の田中貴子さんをお迎えし、人気作品・企画による特別番組から、ファンタジア文庫に関する今後の最新情報を余すことなくお伝えします。

(C)美紅・桑島黎音 (C)きさらぎゆり

ファンタジア文庫の最新情報や作品のお話を徹底的に特集する配信番組！「ファンタジア文庫放送局」

今月でレーベル37周年となることを記念しまして、その特別版となる秋の大感謝祭スペシャルをお届けすることになりました！

題して「ファンタジア文庫放送局 秋の大感謝祭」

豪華ゲストをお迎えし、注目作品の特集から驚きの最新情報まで、盛りだくさんの3時間スペシャル！今回は大きく分けて3部の構成にてお届けします。絶対に見逃せない特別回をお約束します！

配信概要

『ファンタジア文庫 秋の大感謝祭』

配信日時：2025年10月25日（土）13:00～16:00 ※予定

配信先：YouTube『KADOKAWA Anime Channel』

MC：田中貴子、ファンタジア文庫編集部

▼配信プログラム

13:00～ オープニング

13:10～ 【第１部】「異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する」アニメ最新情報発表会

14:05～ 編集部番組

14:20～ 【第２部】ファンタジア百合ブランド「GirlsLine」1周年大特集！

15:25～ 【第３部】ファンタジア文庫 新作大発表会！

15:50～ エンディング

※予告なく変更になる場合がございます

配信URLはこちら：https://www.youtube.com/live/TGPtSmFYrY8

※アーカイブ配信も予定しておりますが、ぜひリアルタイムで一緒に盛り上がりましょう！

各プログラム概要 ※開始時間は目安です

- 【第１部】「異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する」アニメ最新情報発表会(C)美紅・桑島黎音

［時間］13:10～

［出演］

松岡禎丞（天上優夜役）

鬼頭明里（宝城佳織役）

前田佳織里（レクシア・フォン・アルセリア役）

シリーズ累計400万部突破の大人気作を大特集！

作品の魅力に迫るトークはもちろん、新作TVSPの制作も決定している本作の気になるアニメ情報をどこよりも早くお届け！

ファン必見の最新情報もございますので、ぜひお楽しみに！

- 【第２部】ファンタジア百合ブランド「GirlsLine」1周年大特集！(C)きさらぎゆり

［時間］14:20～

［出演］

MC：田中貴子

ゲスト：栗駒こまる

レーベルオリジナルの百合ブランド「GirlsLine」の1周年を記念した大特集コーナーです！

MCの田中貴子さんに加え、なんとゲストには、あおぎり高校所属のVTuber・栗駒こまるさんが登場！

お二人の掛け合いで、この1年間のファンタジア文庫百合作品を振り返りつつ、今後発売される注目の新作も一挙ご紹介いたします。百合好きの皆さま、必見のコーナーです！

- 【第３部】ファンタジア文庫 新作大発表会！

［時間］15:25～

［出演］

田中貴子

ファンタジア文庫編集部

ファンタジア文庫のこれからの注目新情報をお届けする「新作大発表会」！

春の大発表会では「伝説の勇者の伝説」の完結巻発売や、今年一番の大ヒット作となった「あそびのかんけい」の刊行を発表して、大きな話題を呼びました！ そして、今回もそれに勝るとも劣らない、驚きの重大発表をご用意しております！

長年のファンの方から最近ファンになった方まで、全ての読者の皆様に喜んでいただける情報が満載です。ファンタジア文庫の「次」を、その目で見届けてください！

ファンタジア文庫とは

1988年創設のライトノベルレーベル。

『スレイヤーズ』『フルメタル・パニック！』『デート・ア・ライブ』『冴えない彼女の育てかた』など、多くの作品がアニメ化、コミカライズといったメディアミックス展開を果たしています。

また、新人作家創出の場として新人賞「ファンタジア大賞」も毎年開催。直近では、第33回ファンタジア大賞《大賞》受賞作『魔王2099』が、2024年10月にTVアニメを放送しています。

毎月20日頃発売。

関連情報

■TVアニメ『異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する ～レベルアップは人生を変えた～』公式サイト：https://www.iseleve.com/

■TVアニメ『異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する ～レベルアップは人生を変えた～』公式X：https://x.com/iseleve_anime

■『異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する ～レベルアップは人生を変えた～』特設サイト：https://fantasiabunko.jp/special/201812cheatmusou/

■ファンタジア文庫『GirlsLine』特設サイト：https://fantasiabunko.jp/special/girlsline/

■ファンタジア文庫『GirlsLine』公式X：https://x.com/fantasia_GL

■ファンタジア文庫公式サイト：https://fantasiabunko.jp/

■ファンタジア文庫公式X：https://x.com/fantasia_bunko