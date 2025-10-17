【町田店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠町田店～ ご新規様キャンペーン ～
【町田店】 ご新規様限定 お得なキャンペーン
～ボディ60分＋無料ヘッドケア10分 計70分 税込み3,700円キャンペーンを実施～
出張リラクゼーションも実施中！ご予約はWebまたはお電話からお願いいたします
【店舗概要】もみの匠 町田店（https://mominotakumi.com/machida/）
住所：東京都町田市原町田6-10-1マルカワ第２ビル５F
小田急線町田駅南口からスグ！パソコン工房さんビル5F。
【会社概要】株式会社興和サービスアシスト（https://ksa.jp/）
本社：東京都中野区中野
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 町田店」では ご新規様キャンペーンを新たに打ち出しました。
「もみの匠 町田店（https://mominotakumi.com/machida/）」のご案内です。
こんにちは、もみの匠 町田店です。
もみの匠 町田店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 町田店（https://mominotakumi.com/machida/）」のHPにてご確認いただけます。
【町田店】 ご新規様限定 お得なキャンペーン
～ボディ60分＋無料ヘッドケア10分 計70分 税込み3,700円キャンペーンを実施～
出張リラクゼーションも実施中！ご予約はWebまたはお電話からお願いいたします
リラクゼーションサロン もみの匠 町田店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 津田沼店 （https://mominotakumi.com/tsudanuma/）
2025年5月23日オープン！
もみの匠 新小岩店（https://mominotakumi.com/shinkoiwa/）
2025年2月21日オープン！
もみの匠米子GBG店（https://mominotakumi.com/yonago_gbg/）
2024年11月01日オープン！
もみの匠千歳烏山店（https://mominotakumi.com/chitose-karasuyama/）
2024年10月18日オープン！
もみの匠国分寺店（https://mominotakumi.com/kokubunnji/）
2024年8月2日オープン！
もみの匠那覇国際通り店（https://mominotakumi.com/naha/）
2024年7月12日オープン！
店 舗 名：もみの匠 町田店
所 在 地：東京都町田市原町田6-10-1マルカワ第２ビル５F
電話番号：042-860-6789
営業時間：11：00～23：00（最終受付22：20） 年中無休
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://ksa.jp/mominotakumi/machida/
ホームページよりご予約可能
もみの匠（https://mominotakumi.com/）
↓↓ネットからの予約こちらから↓↓
https://online.peakmanager.com/ja/z5n0q0/book
