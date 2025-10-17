直筆サイン本プレゼント！新谷かおる最新描き下ろし漫画も収録のコミックス『DRAKEN・CODE 訳ありの竜と呪われた姫１』プレゼントキャンペーン決定！／PASH! コミックス
『DRAKEN・CODE 訳ありの竜と呪われた姫』コミックス1巻の発売を記念して、大北真潤先生＆新谷かおる先生お二人のサインが入ったWサイン本が当たるXでのプレゼントキャンペーンが決定いたしました。超貴重なこの機会をお見逃しなく！
Wサイン本プレゼント Xキャンペーン詳細
応募方法：XのコミックPASH!公式アカウント(@pashcomics(https://x.com/pashcomics))をフォロー＆プレゼントキャンペーンのポストをリポスト
応募期間：2025年10月18日10時00分～27日23時59分
商品： Wサイン本 ２名様
コミックスには新谷かおる先生の描き下ろしイラストや漫画もたっぷり収録！
本体表紙やおまけページには原作原稿に描かれた新谷かおる先生によるイメージイラストを多数掲載
さらに巻末には、シーマの妹たちが活躍する大北真潤先生描き下ろし番外編に加えて、裏話たっぷりの新谷かおる先生完全描き下ろしあとがき漫画も収録！
休筆して久しい新谷かおる先生の大変貴重な最新イラストや漫画をぜひ本編とあわせてお楽しみください。
作品info
原作・新谷かおる×漫画・大北真潤が贈る、少女たちの異世界冒険ファンタジー！
竜の呪いにかけられた西の大陸では、20歳を過ぎた女性は急激に老化が進み、35歳で寿命が尽きてしまう。
西の大陸にあるクレカ国の皇女・シーマは16歳。
呪いを解くため、こっそり城を抜け出し、北にいる竜を目指し旅に出る。
途中で出会った科学使いのコロナ、エルフのシルフィと共に旅を続けるが…？
◆YoutubeにてPR動画公開中！
PR動画はこちら！ :
https://youtube.com/shorts/dWGKYxB94Jw?si=eEk2HN96KHJyYiS0
特典情報
大北真潤先生＆新谷かおる先生の描き下ろしも！書店別購入特典もチェック
■アニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/%E3%80%90%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%91DRAKEN%E3%83%BBCODE+%E8%A8%B3%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%AE%E7%AB%9C%E3%81%A8%E5%91%AA%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%A7%AB%281%29/pd/3223936/)
限定4Pブックレット
新谷かおる先生原作資料１.、大北真潤先生描き下ろしイラスト１.
■メロンブックス(https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3219095&srsltid=AfmBOorXq-TidrQoxcIi9sncFpaalpMAukXzBWPKL5jauuOtq7ciNlNq)
限定4Pリーフレット
新谷かおる先生原作資料２.、大北真潤先生描き下ろしイラスト２.
★Wサイン入り複製原画プレゼントキャンペーンも開催中！(https://www.melonbooks.co.jp/shop/event_detail.php?wp_id=27&post_id=8946&type=&srsltid=AfmBOorZCl0u-wI46Ycin5719TvG88SxRS2ef7zvcyIrolTyptxOmD3p)
■Wonder GOO
限定イラストカード
新谷かおる先生原作資料３.、大北真潤先生描き下ろしイラスト３.
■喜久屋書店
限定イラストペーパー
新谷かおる先生原作資料４.、大北真潤先生描き下ろしイラスト４.
■TORICO(https://www.mangazenkan.com/items/12529482/)
限定イラストカード
新谷かおる先生原作資料５.、大北真潤先生描き下ろしイラスト５.
■協力書店共通
新谷かおる先生原作資料６.、大北真潤先生描き下ろしイラスト６.
<配布先>
イラストペーパー：コーチャンフォー
イラストカード：COMIC ZIN
■ゲーマーズ(https://www.gamers.co.jp/pn/%E3%80%90%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%91DRAKEN%E3%83%BBCODE+%E8%A8%B3%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%AE%E7%AB%9C%E3%81%A8%E5%91%AA%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%A7%AB%281%29/pd/10830911/)
限定ブロマイド
新谷かおる先生手書きメッセージ、大北真潤先生描き下ろしイラスト７.
■TSUTAYA
限定イラストカード
イラストカード：バージョン・シーマ
■セブンネット(https://7net.omni7.jp/detail/1107649400)
限定イラストカード
イラストカード：バージョン・コロナ
■書泉(https://shosen.tokyo/?pid=188609393)
限定イラストカード
イラストカード：バージョン・シルフィ
★Wサイン入り複製原画プレゼントキャンペーンも開催中！(https://www.shosen.co.jp/fair/36762/)
書籍情報
『DRAKEN・CODE 訳ありの竜と呪われた姫１』
漫画：大北 真潤
原作：新谷 かおる
発売日：2025年10月3日
定価：700円+税
ISBN：978-4-391-16569-2
●関連情報
◆コミカライズ＆オリジナルマンガが無料でたっぷり読める! コミックPASH! neo
https://comicpash.jp/
◆PASH!COMICS 公式X（旧Twitter）
@pashcomics(https://x.com/pashcomics)
◆PASH!シリーズ 公式Amazonストア
https://www.amazon.co.jp/pash_series
【本件に関する取材、ライセンス商品等のお問い合わせ】
主婦と生活社 文芸・コミック編集部 編集長 山口
電話：03-3563-5315
E-mail：pash-up★mb.shufu.co.jp
※アドレスの★を＠に変えて送ってください