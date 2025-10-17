スマートフォンアプリゲーム『ブラウザ三国志 天』：サービス開始が10月22日に決定！ 『【錦鯉渡辺×みりちゃむ】大学教授と異色の三国志講座！ブラウザ三国志 天 特別番組』も公開！
株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、スマートフォンアプリゲーム『ブラウザ三国志 天』（略称：ブラ天）のサービス開始が2025年10月22日（水）に決定したことをお知らせいたします。
また、サービス開始日決定を記念して『【錦鯉渡辺×みりちゃむ】大学教授と異色の三国志講座！ブラウザ三国志 天 特別番組』も公開いたしました。
◆『ブラウザ三国志 天』のサービス開始日が10月22日に決定！
『ブラウザ三国志 天』のサービス開始日が2025年10月22日（水）に決定いたしました！
App StoreとGoogle Playの2つのプラットフォームで現在も事前登録受付中です。
事前登録をして頂くと、サービス開始日前日の10月21日に事前ダウンロードが始まり、配信後すぐに本作をプレイできます。
■App Store 事前登録
https://apps.apple.com/jp/app/id6695728620
■Google Play 事前登録
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.b3ten&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.b3ten&hl=ja)
いますぐ事前登録をして【★5武将《小喬》】をもらおう！
三国志の登場武将の中でも人気の《小喬》が事前登録特典としてもらえます！
ぜひ事前登録をしてサービス開始をお待ちください。
※事前登録特典は正式サービス開始時にゲーム内でお受け取りいただけます。
※お受け取り方法は予告なく変更となる場合がございます。
◆【錦鯉渡辺×みりちゃむ】大学教授と異色の三国志講座！ブラウザ三国志 天 特別番組
『【錦鯉渡辺×みりちゃむ】大学教授と異色の三国志講座！ブラウザ三国志 天 特別番組』をブラ天公式YouTubeで公開！
人気お笑い芸人の錦鯉・渡辺隆さんと、タレント・モデル・女優として活躍中のみりちゃむ(大木美里亜)さんに、三国志研究の第一人者として知られる渡邉義浩教授が三国志武将の講義をします。
■【錦鯉渡辺×みりちゃむ】大学教授と異色の三国志講座！ブラウザ三国志 天 特別番組
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=IEw_GuKhleg ]
＜概要＞
錦鯉・渡辺隆とみりちゃむが、三国志の"赤点生徒"に！？
舞台は「ブラ天高校」。成績の悪い二人のために呼び出された特別講師は、なんと三国志研究の第一人者・渡邉義浩教授！
開講されたのは、座学だけじゃない超過酷な体験授業「ドM式三国志武将講座」。
三国志の史実に実在した人間味あふれる武将たちを演じることで、体を張って無理やり学習！
笑いあり、絶叫あり、時々ためになる歴史解説あり。三国志を知らなくても楽しめる、抱腹絶倒の歴史お勉強バラエティをとくとご覧あれ！
＜出演者＞
●渡辺隆（錦鯉）｜ https://x.com/takashi_watanab
●みりちゃむ（大木美里亜）｜ https://x.com/mirichamuu_0710
●渡邉義浩｜https://ywata.gakkaisv.org/
●天の声 下山 吉光｜https://x.com/y_shimoyama
＜撮影の様子＞
※『諸葛亮』の講座の様子
※『劉備』の武将体験の様子
◆『天下統一のカギ』は仲間との絆だった！？『三国志』渡邉教授が解説！
『天下統一のカギ』は仲間との絆だった！？『三国志』渡邉教授が解説 をブラ天公式YouTubeで公開！
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=CSNMC4tcD9c ]
＜概要＞
三国志研究の権威、早稲田大学の渡邉義浩教授が、歴史的視点から『ブラウザ三国志 天』のテーマを紐解いていく。
英雄たちを勝利に導いた「仲間との絆」が、ゲームで天下を掴むカギ。歴史の専門家が、乱世を生き抜いたその力に迫る。
＜出演者＞
●渡邉義浩｜ https://ywata.gakkaisv.org/
●ナレーション 下山 吉光｜https://x.com/y_shimoyama
◆ Xのフォロー＆リポストキャンペーンを本日19時より開催！
『ブラウザ三国志 天』のサービス開始日の決定を記念して、Amazonギフトカード500円が合計200名に当たるキャンペーンを開催！
ぜひご応募ください♪
開催期間：2025年10月17日（金）19:00 ～ 10月21日（火）
公式Xアカウント（@b3ten_3gokushi）では『#ブラ天』に関する最新情報をお届けして参りますので、是非フォローをお願いします。
■公式X
https://x.com/b3ten_3gokushi
◆『ブラウザ三国志 天』 プロモーションビデオ公開中！
『ブラウザ三国志 天』のプロモーションビデオをYouTubeにて公開中です。
本PVではゲーム画面やゲームで活躍する武将たちを公開しております。水鏡娘(CV.野田 真理愛)のナレーションと併せてぜひお楽しみください。
■『ブラウザ三国志 天』プロモーションビデオ
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=U3MdWUQfkBA ]
◆『ブラウザ三国志 天』 ゲーム概要
『ブラウザ三国志 天』は、簡単な操作で本格的なシミュレーションが楽しめる、三国志を舞台としたスマートフォン向けアプリゲームです。
乱世を生きる君主として、領地を拡大し戦力を蓄えましょう。仲間とともに同盟を結成し、他の同盟と時に協力、時に争いながら、各地に点在する城を制圧。同盟の勢力を伸ばして、天下統一を目指しましょう！
◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！
『ブラウザ三国志 天』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ブラ天』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいります。
■公式Webサイト
https://b3ten-3gokushi.marv.jp/
■公式X
https://x.com/b3ten_3gokushi
■公式YouTube
https://www.youtube.com/@b3ten
■App Store 事前登録
https:/apps.apple.com/jp/app/id6695728620(https://apps.apple.com/jp/app/id6695728620)
■Google Play 事前登録
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.b3ten&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.b3ten&hl=ja)
========================================================
■タイトル：ブラウザ三国志 天
■ゲームジャンル：天下統一！わいわいシミュレーション
■配信デバイス：iOS / Android
■配信日：2025年10月22日
■価格：基本無料／アイテム課金制
■権利表記：(C)Marvelous Inc.
========================================================