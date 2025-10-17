「おさるのジョージ」と街からカントリーへ大冒険！『おさるのジョージ レッツゴー 大冒険』が10月17日に発売！

日本出版販売株式会社

日本出版販売株式会社（東京・神田／代表取締役社長：富樫建）のグループ会社、株式会社学研ステイフル（東京・千代田区／代表取締役社長：青木紀明）は、『おさるのジョージ レッツゴー 大冒険』を2025年10月17日に発売いたしました。

◆おさるのジョージ レッツゴー 大冒険

大人気キャラクター『おさるのジョージ』が、物語の世界を飛び出しておもちゃになりました！

レバーやボタンなどを操作しながら、ジョージが暮らす街のマンションから、自然いっぱいのカントリーの別荘まで大冒険にでかけよう！

★動かして、考えて、工夫する！6つのしかけで遊びながら育つ

6種類のスイッチで、「押す」「引く」「ひねる」「つまむ」「回す」など、指先を使うことでさまざまな能力が、遊びの中で育まれます。

★遊びながら育つ力

・ 手指の器用さ：回す・押す・引くなどの操作で、指先・手首の巧緻性を促します。

・ 集中力・思考力：スイッチの順序や役割を考えながら、ジョージを目的地へ導くことで、集中力や思考力、空間認識力が育まれます。

・ 想像力・表現力：ジョージの世界観たっぷりの風船やワイズマン博士のロケットで上に上がったり、カントリーの険しいデコボコ道を乗り越えたり、各ギミックが連動してジョージが動くことで、視覚・触覚・聴覚を刺激し、子どもの想像力や表現力を引き出します。

★成長に合わせて、遊び方もステップアップ！

年齢や発達段階に応じて、遊びの楽しみ方がどんどん広がります。

・ はじめは「できた！」の喜びから

レバーを回す、ボタンを押すなど、シンプルな操作でジョージが動く楽しさを体験し、遊びながら手指の動かし方を覚えていきます。

・ 「どうすればうまく動く？」と考える力が芽生える

スイッチの順番や仕組みを試しながら、ジョージを目的地に導く遊びへ成長し、自分で考えて動かすことで、集中力や段取り力が育まれます。

・ 物語を自分で作る楽しさへ

ジョージの世界を想像しながら、ごっこ遊びやストーリーづくりで、創造力や表現力がぐんと広がります。

■商品情報

●商品名：おさるのジョージ レッツゴー大冒険！

●品番：83802

●価格：税込 8,778円（本体 7,980円）

●対象年齢：3才以上

●商品内容：【内容】本体：1台、マンション：１個、マンションレール：１個、でこぼこレール：１個、レール足：３本、別荘・信号機・ロケット：各１個、ジョージ:１台、シール：1枚

●パッケージサイズ：幅408×高さ320×奥行188mm

●本体サイズ：幅400×高さ240×奥行360mm

●販売先：全国の玩具店、百貨店・家電量販店の玩具売場、インターネット通販など

・学研ステイフル楽天市場店 https://item.rakuten.co.jp/gakkensf/83802/

・学研ステイフルYahoo！ショップ https://store.shopping.yahoo.co.jp/gakkensf/83802.html

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0FL1XYRJ1/

(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.

※Universal Studios Licensing LLC（ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC）との商品化契約に基づき、株式会社学研ステイフルが企画・制作した商品です。

●学研ステイフル公式ホームページ：https://www.gakkensf.co.jp/