10月24日(金)全国公開！「劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』」のアミューズメントプライズが2025年10月24日(金)より登場決定！

システムサービス株式会社




システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、「劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』」のプライズ商品を2025年10月24日(金)より順次アミューズメント施設にて展開いたします。




全国のタイトーステーション（一部関連店舗での取扱もございます。）、タイトーオンラインクレーン、ナムコ、ナムコオンラインクレーン、モーリーファンタジー、モーリーオンライン『限定』での展開となります。




＜商品詳細・アミューズメント専用景品＞


【商品名】：劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』 ふぁぶぬい Part1




【種類】：全4種


【登場時期】：2025年10月24日(金)より順次登場予定


【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2510_zls_SS16552


※無くなり次第終了となります。




【商品名】：劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』 ふぁぶぬい Part2





【種類】：全4種


【登場時期】：2025年10月24日(金)より順次登場予定


【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2510_zls_SS16553


※無くなり次第終了となります。




■著作権表記


(C)劇場版ゾンビランドサガ製作委員会




■「劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』」　公式サイト


https://zombielandsaga-movie.com/




■「劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』」　公式X（旧Twitter）


https://x.com/zombielandsaga




■システムサービス株式会社


https://fans.co.jp/




■システムサービス公式（X/旧Twitter）


https://x.com/FANSCLUB_SS




■株式会社タイトー


https://www.taito.co.jp/




■タイトーオンラインクレーン


https://www.taito-olcg.com/pc/




■株式会社バンダイナムコアミューズメント


https://bandainamco-am.co.jp/




■ナムコオンラインクレーン


https://app.online-crane.namco.co.jp/landing




■株式会社イオンファンタジー


https://www.fantasy.co.jp/




■モーリーオンライン


https://www.molly.online/




※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。