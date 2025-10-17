10月24日(金)全国公開！「劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』」のアミューズメントプライズが2025年10月24日(金)より登場決定！
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、「劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』」のプライズ商品を2025年10月24日(金)より順次アミューズメント施設にて展開いたします。
全国のタイトーステーション（一部関連店舗での取扱もございます。）、タイトーオンラインクレーン、ナムコ、ナムコオンラインクレーン、モーリーファンタジー、モーリーオンライン『限定』での展開となります。
＜商品詳細・アミューズメント専用景品＞
【商品名】：劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』 ふぁぶぬい Part1
【種類】：全4種
【登場時期】：2025年10月24日(金)より順次登場予定
【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2510_zls_SS16552
※無くなり次第終了となります。
【商品名】：劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』 ふぁぶぬい Part2
【種類】：全4種
【登場時期】：2025年10月24日(金)より順次登場予定
【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2510_zls_SS16553
※無くなり次第終了となります。
■著作権表記
(C)劇場版ゾンビランドサガ製作委員会
■「劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』」 公式サイト
https://zombielandsaga-movie.com/
■「劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』」 公式X（旧Twitter）
https://x.com/zombielandsaga
■システムサービス株式会社
https://fans.co.jp/
■システムサービス公式（X/旧Twitter）
https://x.com/FANSCLUB_SS
■株式会社タイトー
https://www.taito.co.jp/
■タイトーオンラインクレーン
https://www.taito-olcg.com/pc/
■株式会社バンダイナムコアミューズメント
https://bandainamco-am.co.jp/
■ナムコオンラインクレーン
https://app.online-crane.namco.co.jp/landing
■株式会社イオンファンタジー
https://www.fantasy.co.jp/
■モーリーオンライン
https://www.molly.online/
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。