10月24日(金)全国公開！「劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』」のアミューズメントプライズが2025年10月24日(金)より登場決定！

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、「劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』」のプライズ商品を2025年10月24日(金)より順次アミューズメント施設にて展開いたします。

全国のタイトーステーション（一部関連店舗での取扱もございます。）、タイトーオンラインクレーン、ナムコ、ナムコオンラインクレーン、モーリーファンタジー、モーリーオンライン『限定』での展開となります。

＜商品詳細・アミューズメント専用景品＞

【商品名】：劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』 ふぁぶぬい Part1

【種類】：全4種

【登場時期】：2025年10月24日(金)より順次登場予定

【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2510_zls_SS16552

※無くなり次第終了となります。

【商品名】：劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』 ふぁぶぬい Part2

【種類】：全4種

【登場時期】：2025年10月24日(金)より順次登場予定

【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2510_zls_SS16553

※無くなり次第終了となります。

■著作権表記

(C)劇場版ゾンビランドサガ製作委員会

■「劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』」 公式サイト

https://zombielandsaga-movie.com/

■「劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』」 公式X（旧Twitter）

https://x.com/zombielandsaga

■システムサービス株式会社

https://fans.co.jp/

■システムサービス公式（X/旧Twitter）

https://x.com/FANSCLUB_SS

■株式会社タイトー

https://www.taito.co.jp/

■タイトーオンラインクレーン

https://www.taito-olcg.com/pc/

■株式会社バンダイナムコアミューズメント

https://bandainamco-am.co.jp/

■ナムコオンラインクレーン

https://app.online-crane.namco.co.jp/landing

■株式会社イオンファンタジー

https://www.fantasy.co.jp/

■モーリーオンライン

https://www.molly.online/

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。