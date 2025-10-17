Dr.STONE バトルクラフト　復刻イベント「[復刻]おしゃれ着のお披露目！ストーンワールドコレクション！」開催

ポッピンゲームズジャパン株式会社

ポッピンゲームズジャパン株式会社は、AppStore/GooglePlayで配信中の『Dr.STONE バトルクラフト』にて復刻イベント＆新ガチャを開催したことをお知らせいたします。

ランキングイベント「[復刻]おしゃれ着のお披露目！ストーンワールドコレクション！」開催！

■イベント開催期間

10月17日(金)18:00 ~ 10月28日(火)13:59

■イベント内容

イベント専用ステージをクリアすることでスコアを稼ぎ、累積スコア報酬やランキング報酬がゲットできます。

累積スコア報酬ではジェムや覚醒石(特大)や復刻限定キャラクター[SSR][石の世界のおしゃれ着]スイカなどが入手可能です。

さらに、本イベントランキングの上位入賞でも、復刻限定キャラクター[SSR][石の世界のおしゃれ着]スイカが入手可能です。

目玉報酬「限定[SSR][石の世界のおしゃれ着]スイカ」

また、10月14日(火)から開催中の

「[SSR][石の世界のおしゃれ着]カセキ 復刻ガチャ」から排出される

「[SSR][石の世界のおしゃれ着]カセキ」をデッキに編成して、

ステージをクリアすることで有利にイベントを進めることができます。



「[SSR][石の世界のおしゃれ着]カセキ」

「[復刻]おしゃれ着のお披露目！ストーンワールドコレクション！ 応援ログインボーナス」開催

■開催期間

10月17日(金)18:00 ~ 10月28日(火)13:59

■開催内容

スタミナ回復魚などランキングイベントに役立つアイテムが獲得可能です。

期間中に毎日ログインしてイベントを有利に進めましょう！





■製品概要

タイトル名 ：Dr.STONE バトルクラフト

リリース日 ：2021年9月1日

ジャンル ：ストラテジー

プラットフォーム：App Store / Google Play

配信国 ：日本

本体価格 ：無料(アイテム課金)

■ストアのURL

AppStore: https://apps.apple.com/jp/app/id1513882973

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poppingames.dsbc

■ポッピンゲームズジャパン株式会社について

東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。

代表作に「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、「ムーミン ～ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすかべシティ大開発」などがあります。

本社：東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル 802号室

代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎

会社ＨＰ：https://poppin-games.com/

※「Google Play」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

※「iOS」は、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※iPhone、iPad、iPad mini、iPod touchおよびApp Storeは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。