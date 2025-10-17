スピードスケート界の第一線を駆け抜けてきた小平奈緒が語る究極のロードバイクとは、スペシャライズドが「Build Story」を公開

スペシャライズド・ジャパン合同会社

2022年10月のラストレースまで、スピードスケート界の第一線を駆け抜けてきた、小平奈緒。世界の頂きを知る彼女が、S-Works Tarmac SL8という新たな相棒とともに現在のライフスタイルを語ります。

フレームセットをキャンバスに、一つ一つのパーツを自身で選び、一台のバイクを組み上げる背景には、ライダーそれぞれの物語があります。スペシャライズドは、これをBuild Storyと呼んでいます。小平奈緒の哲学と美学が息づくS-Works Tarmac SL8（エスワークス ターマック SL8）。そこに込められたストーリーを語る動画と特設ページ「Build Story - 小平奈緒」が公開されました。

小平奈緒のBuild Story :https://www.specialized.com/jp/ja/build-story-nao-kodaira

本ページでは、小平さんが選び抜いたフレームカラーやパーツ構成に込めた想い、そして「速さ」だけではない自転車の魅力を語るインタビュー動画を掲載。競技人生を終えた今もなお、彼女が追い求める「美しさ」「意思」「物語」が、1台のバイクに宿っています。彼女のBuild Storyは、すべてのライダーにとってのインスピレーションとなるでしょう。

「S-Works Tarmac SL8は、スケートで言えば、スプリンターが愛用するような剛性があります。それでいて軽量なので、長い距離も問題なく走れる、そんなフレームなのかなと感じました。現役生活を終えてからは、コーヒースタンドでの仕事も始まり運動できる時間が限られてしまう環境になりました。そんな中でも、自転車ならいつでもどこでも身体を動かしに行けます。心と体の健康のために、ほぼ毎日乗るようにしています。」- 小平奈緒

スペシャライズドは、ライダー一人ひとりの哲学を尊重し、唯一無二のバイクを共に創り上げる「Build Story」シリーズを今後も展開してまいります。

S-Works Tarmac SL8 Framesetについて

小平奈緒さんが選んだのは、スペシャライズド史上最速のレースバイク「S-Works Tarmac SL8」。空力性能、軽量性、剛性、そして快適性を高次元で融合し、わずか685gのフレームが驚異的な加速とコントロール性能を実現します。新設計のノーズコーンとシートポストにより、空気抵抗を極限まで削減。Rider-First Engineered(TM)テクノロジーにより、すべてのサイズで均一なハンドリング性能を提供します。

2025年12月25日まで、S-Works Tarmac SL8 フレームセットご購入で、Roval Rapide Cockpit をプレゼントするTarmac Build Support(https://www.specialized.com/jp/ja/tarmac-build-support)キャンペーン開催中です。

製品詳細 :https://www.specialized-onlinestore.jp/shop/g/g74926-0352/

小平奈緒（こだいら なお） - 2018年平昌オリンピック女子500mで、日本女子スピードスケート史上初の金メダルを獲得。2022年の全日本距離別選手権大会を最後に現役を退き、現在は相澤病院ブランドアンバサダーとして、ひとや心をつなぐ活動にあたっている。スペシャライズドの

アンバサダーでもあり、愛車はTarmac SL8。

スペシャライズドについて

アメリカのカリフォルニア州に本社を置くスポーツ自転車ブランド。

「Pedal the Planet Forward (ペダルを回して地球を前に進めよう）」を存在意義に掲げ、サイクリングを通して人々の健康や生活の質を向上させるとともに、環境や社会問題の改善を目指しています。



スペシャライズドは、より速く走りたいというライダーのニーズに応えるため、2013年には業界で初めて自社内に自転車専用の風洞実験施設Win Tunnel（ウィントンネル）を建設し、エアロダイナミクスを追求。ツール・ド・フランスなどのワールドツアーで勝利を量産するトップチームにバイクをはじめとする機材を提供しています。



特に『S-WORKS（エス・ワークス）』と呼ばれるハイエンドモデルは、プロフェッショナルが実際に使用する最高グレードの製品を意味し、多くの本格的なアマチュアライダーにも支持されています。

技術革新への飽くなき挑戦の姿勢は、「Innovate or Die（革新を、さもなくば死を）」という行動指針にも表れています。



またトップアスリート向けだけではなく世界各国で一般ユーザー向けの幅広いラインアップを展開し、マウンテンバイクやロードバイク、クロスバイク、キッズバイク、E－バイクなど、トッププロライダーが乗るバイクと同じ技術を活かしたモデルを販売しています。



